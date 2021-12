Oramai sulla Roma vogliono dire qualcosa tutti, ma proprio tutti, e allora ecco che arriva anche il "temibile" attacco di Paolo Bargiggia.

Il giornalista sportivo che ultimamente è solito rinnegare e accusare quelli con cui per anni è andato d'accordissimo, sposando tutti i loro atteggiamenti.

Il caro Bargiggia, tra un post e l'altro, con cui accusa il TG 5 di essere stomachevole e di fare terrorismo su Covid e vaccini, visto che Bargiggia è convinto che il Covid sia tutta un'invenzione, ha trovato anche il tempo per sputare veleno su Mourinho, la Roma e i Friedkyn.



Secondo il "noto" giornalista, Mourinho non è altro che un flop e i Friedkyn, che lo hanno ingaggiato, imbarazzanti. Ora, sinceramente, con tutto il rispetto, credo fermamente che l'unico di imbarazzante sia proprio il caro Bargiggia.

Il giornalista sportivo, che durante la sua carriera lavorativa qualche problema lo avrà avuto, mostra di essere particolarmente pieno di veleno verso gli altri. Credo che questo signore debba un attimino rivedere alcune cose nella sua testa. Sicuramente, una persona è libera di avere una propria idea su determinate situazioni, ma quando si parla di cose che hanno stravolto e distrutto intere famiglie, si dovrebbe un attimino pensare bene a quello che si dice.

Bargiggia, con i suoi post e i suoi commenti, mostra di non aver alcun rispetto degli altri e passa con una superficialità imbarazzante da un argomento impegnativo, come può essere il Covid, ad uno più leggero come lo sport. Già questo è, a mio modesto parere, sintomo di qualche problema nel saper discernere i vari argomenti. Usare termini offensivi, ora verso uno, ora verso l'altro, è segno di grande instabilità, soprattutto se le persone accusate sono le stesse con cui il giornalista fino a pochi anni fa andava d'amore e d'accordo. Inoltre scrivere che i Friedkyn, ingaggiando Mourinho, sono imbarazzanti, senza però conoscere nulla, visto che il buon Bargiggia è, ormai, fuori dal mondo dello sport è alquanto ridicolo.



Arrivati a questo punto, inviterei questo signore a riflettere sulle cose che dice e che scrive, perché una fesseria detta sullo sport può anche passare, diversamente detta su un argomento molto più serio, invece, può creare ancora più problemi di quanti già non ce ne siano, senza contare la mancanza di rispetto verso chi, per colpa di questo virus, si è visto stravolgere la vita!