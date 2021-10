Benvenuti ad un'altra indagine sul gioco della Juventus. Oggi voglio analizzare la prestazione dei bianconeri contro il Sassuolo, che a sorpresa ha vinto per 2-1 all'Allianz Stadium per la prima volta in assoluto. Segnano prima i neroverdi con Davide Frattesi allo scadere del primo tempo (secondo goal per lui in campionato), poi nella ripresa pareggiano gli uomini di Allegri con McKennie e al minuto 95 arriva la rete di Maxime Lopez che con il pallonetto consegna a Dionisi la seconda vittoria consecutiva. I bianconeri si allontanano ancora di più dalla vetta e lo scudetto inizia ad essere un obiettivo molto complicato. Cosa ne pensa Pasqui di questa situazione preoccupante in casa juventina? Si parla di un possibile addio anticipato con i tifosi che sinceramente hanno perso la pazienza.

Dopo quattro vittorie consecutive e un pareggio contro l'Inter, la Juventus perde in modo clamoroso contro un buon Sassuolo. Secondo alcune statistiche, Allegri ha fatto peggio di Sarri e Pirlo. Se vediamo i risultati dell'annata precedente, l'ex centrocampista stazionava al terzo posto in piena zona Champions, mentre l'attuale allenatore della Lazio, nella stagione 2019-2020 si stabiliva al vertice dopo un ottimo inizio. Come avevo già accennato in un'altro articolo, la Juventus sta vivendo un periodo di transizione e con Allegri si cercherà di voltare pagina dopo la fine del ciclo targato "Pirlo". Io pensavo che dopo le quattro vittorie, la squadra bianconera sembrava di aver rimboccato la strada del bilancio, ma invece sono scivolati nell'ennesima brutta figura. Il giorno dopo su Twitter, i tifosi della Juventus si scagliano contro il tecnico livornese per la prestazione banale di ieri sera. Si parla di "esonero immediato", perchè secondo loro stanno penalizzando anche Federico Chiesa e adesso vogliono delle spiegazioni. Per ora Allegri resta sulla graticola, ma se la situazione dovrebbe peggiorarsi, l'esonero sarà ufficializzato.

La Juventus si trova a meno tredici dalla vetta (in attesa del Napoli). La rimonta può essere ancora fattibile, ma con questa mentalità non si vince proprio un bel niente. Alcuni tifosi bianconeri hanno notato anche un piccolo dettaglio. Allegri non sembra più quell'allenatore di qualche anno fa, aveva sempre un grande progetto, aiutava la squadra nei momenti di difficoltà. Se ha centrato quei nove scudetti consecutivi, il merito è anche suo. Con il Verona cercherà di invertire la rotta. In porta ritorna Szczesny, mentre Cuadrado si candida dal primo minuto. Dovrebbero tornare titolari anche Bernardeschi, Kean e Chiellini. Per l'attacco, si parla di un possibile inserimento di Kaio Jorge, ma per ora Allegri ha dichiarato che è ancora presto per il match.

Siamo solo alla fine di ottobre e il campionato è ancora lungo. Non potete dire che Allegri deve essere esonerato solo perchè sta facendo schifo con la Juventus. Io sono fiducioso che il club ritornerà a vincere qualche trofeo, ma dovrà fare una rifondazione totale per riconquistare il posto che merita.

Un abbraccio Pasqui.