Lotito a Auronzo di Cadore, parlando con i tifosi della Lazio, ha esortato i supporters a seguire le orme dei loro rivali.

I giallorossi hanno venduto 36000 abbonamenti, la Lazio solo 8000. Non sono gli unici, perché quest'anno i tifosi giallorossi hanno fatto qualcosa di straordinario, qualcosa che mancava da ben 18 anni, segno che hanno grande fiducia nei Friedkyn. La scorsa estate i texani fecero due regali ai tifosi, il primo, José Mourinho, il secondo, Tammy Abraham. Questi regali, naturalmente, uniti al resto della squadra hanno riportato nella bacheca giallorossa un trofeo che mancava da tanto, troppo tempo. Questo ha fatto sì che la tifoseria ripromessa nella nuova proprietà, appunto i Friedkyn, tutta la loro fiducia. Così, da quando si sono aperte le iscrizioni per gli abbonamenti, per la stagione 2022-2023, c'è stata una vera e propria corsa. Oggi, a metà luglio, la Roma conta già la bellezza di 36000 abbonamenti venduti, un dato non da poco che altri club, mi riferisco a Inter, Juve, Milan, Napoli guardano con invidia.



A tutto questo va aggiunto il fatto che, almeno per il momento, a Trigoria non sono ancora arrivati nomi importanti. Alla luce di tutto questo fervore, di questo entusiasmo, di questa passione, che, bisogna dirlo, ha colpito anche lo stesso Mourinho, uno che di piazze importanti ne ha vissute un bel po' e difficilmente si fa impressionare, sarebbe il caso che i Friedkyn facessero un bel regalo alla tifoseria. Sarebbe bello che Dan e Ryan darebbero a Pinto l'ordine di portare a Trigoria un top Player.

Sì, cari signori, alla luce di tutto ciò i tifosi della Roma meritano di gioire per l'arrivo di un grande campione. Meritano di correre numerosissimi all' aeroporto per poter accogliere un grande campione, per poter mostrare, ancora una volta, al campione che arriverà che i tifosi della Roma hanno la Roma nel cuore, nel sangue, nel DNA e chiunque arriva rimane colpito da tutta questa grande passione!