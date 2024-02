Credo che se il sig. Cardinale si è stressato fino ad oggi, non sia la persona giusta per dirigere e gestire un club importante come il Milan. Il signor Cardinale, con tutto il rispetto per i club che citerò, avrebbe dovuto acquistare il Bologna, lo Spezia, il Venezia, il Parma, cioè società abituate a non vincere e che richiedono quindi investimenti molto minori. Forse il signor Cardinale pensava che sarebbe bastato acquistare il Milan (e con la sola partecipazione della squadra alla serie A e ad alcune coppe) per pagare i 40 milioni all’anno a Eliott più il costo della gestione AC Milan, e un piccolo margine di qualche Milione di guadagno per vivere senza patemi. Che caro!

Beh, Mister Cardinale, i milioni nel calcio entrano solo se investi e vinci, e non conosco squadre che possano vincere senza investire nel mercato. Ne che abbiano vinto senza aver investito fortemente nel mercato; ne abbiamo esempi ben evidenti: PSG, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, etc. Inoltre non conosco squadre vincenti in attivo. E il “Lille” da cui deriva Eliott rimane una eccezione. Inoltre il campionato francese non è quello italiano!!!

Quindi, credo che il Signor Cardinale, abbia sbagliato acquisto. Venda a chi ha il denaro per gestire una squadra importante come il Milan, per esempio gli arabi di Investcorp, torni in America per continuare a guadagnare come faceva prima del Milan, e amici più di prima.

Anzi, faremmo finta di niente e lo ringrazieremmo a vita per averci tirato fuori dall’inferno in cui Berlusconi ci aveva condannato pur di salvare le sue aziende.

Probabilmente il caro Cardinale pensava che per gestire un club tra i più titolati al mondo, con più di 100 milioni di tifosi nel mondo, bastassero due spiccioli.

Questi “Ammmmericani” mi fanno……tenerezza!!!