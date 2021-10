Ora non ne posso più. Mi dovete spiegare perchè il VAR ha concesso il rigore alla Juventus? L'arbitro Mariani ha lasciato proseguire, mentre la tecnologia ha rivisto il fallo di Dumfries su Alex Sandro e ha convalidato il penalty alla squadra avversaria. Ero andato a vedere il match in un centro scommesse, tutto sembrava buono, quando all'improvviso inizio a vedere l'ennesimo furto bianconero. Mi sono arrabbiato davvero tanto, a mio parere quel fallo non c'era, credevo che era fuori dall'area, ma invece resi conto che il contatto era netto. Il derby d'Italia finisce con un pari inutile per entrambi i club. Edin Dzeko apre le marcature (settima rete per il bosniaco in questo inizio di campionato), i nerazzurri dominano per tutto il primo tempo, mentre la Juventus sbaglia in continuazione i passaggi, troppe occasioni sprecate per la squadra di Allegri che si salva in extremis. Il giorno dopo il derby, la rabbia dei dirigenti dell'Inter è ancora tanta.

Con una probabile vittoria dell'Inter, la squadra poteva andare a meno cinque dal Milan e dal Napoli che ha pareggiato contro la Roma in trasferta, Potevamo distaccare la Juventus con un bel margine di vantaggio.

Durante il post-partita, a Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato la sua analisi sul fallo commesso da Dumfries su Alex Sandro: “Se ne parlerà molto per questo episodio. Al momento del contatto, Mariani è in perfetto controllo dell’azione. È lì a pochi metri e fa addirittura segno che non c’è nulla. A questo punto, bisogna pensare a che cos’è il VAR: questo non è chiaro ed evidente errore, questa è moviola. Quello della Juventus non è un rigore da assegnare, come non è stato assegnato quello in Lazio-Inter. Altrimenti in Italia rischia di arriva ai numeri altissimi degli scorsi anni. Ormai fuori per rigori concessi a stagione, rispetto agli altri campionati europei”.

Un altro ex arbitro, Graziano Cesari, ha dichiarato a Pressing che è stata giusta la scelta di punire quel fallo, il VAR ha fatto bene ad intervenire. Queste sono le sue parole: "Dopo la caduta di Alex Sandro in area, l'arbitro fa ampi gesti di proseguire, anzi, dice tirati su che non è successo niente. A questo punto il Var richiama Mariani che concede il rigore. Il piede destro di Dumfries colpisce quello del giocatore della Juve. L'ingenuità è assolutamente punibile. Dagli atteggiamenti dell'arbitro in campo si desume che il direttore di gara non ha visto bene, quindi siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore: ecco perché interviene il Var. Questo è un rigore chiaro. Noi dobbiamo distinguere quando c'è un dato oggettivo - un calcio - e un dato soggettivo - come l'entità di una spinta. Qui il Var deve intervenire perché c'è un chiaro errore del direttore di gara dentro l'area di rigore. Se fosse successo fuori area il Var non sarebbe mai intervenuto".

Inzaghi, dopo quell'episodio, si infuria, lancia in campo una pettorina utilizzata dai calciatori dentro il rettangolo di gioco e viene tra l'altro espulso. Il cartellino rosso dato all'ex allenatore della Lazio ha fatto scatenare altre polemiche sui social media. Queste sono le sue dichiarazioni: “Il mio è stato un gesto di stizza, non è bello da vedere. Ci dispiace, ripartiamo dalla prestazione. Vedi l’arbitro che in un primo momento che fa segno di proseguire, è normale arrabbiarsi. Probabilmente qualcuno gli ha riferito del mio gesto: stavo effettuando il cambio, per questo motivo avevo la casacca tra le mani. L’espulsione ci sta, ho sbagliato a reagire come ha sbagliato l’arbitro a non dare il rigore subito e lasciar proseguire“.

Anche io questa mattina ho ricevuto delle brutte sorprese. Non volevo essere sportivo con un mio amico, perchè il calcio di rigore (lo accenno per la seconda volta) non c'era. Abbiamo sofferto moltissimo, Dumfries ha penalizzato la partita. Se non c'era quel contatto avremmo vinto di sicuro, ma tuttavia il pareggio non è servito a niente e la vetta per entrambe si allontana sempre di più.

Ora ci concentriamo per il turno infrasettimanale e da lì vedremo cosa potrebbe accadere.

