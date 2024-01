Non sono tanti i campioni veri in Italia, ma quando ci sono e ci restano non attratti da sirene molto invitanti decidono le sorti del campionato. Ci sono quindi i campioni e i giocatori importanti. I campioni sono giocatori che hanno tre caratteristiche fondamentali. La prima è che fanno giocare bene gli altri, la seconda è che quando arrivano o si manifestano cambia tutto e la terza è che quando non ci sono la mancanza si vede in maniera evidente. Di giocatori importanti ce ne sono tanti ma oggi mi focalizzo sui due che personalmente ritengo definibili come campioni. Uno è Lautaro e l'altro è Rabiot. Purtroppo entrambi stranieri. Dico purtroppo perché se c'è un aspetto che ha caratterizzato il Milan è sempre stato avere campioni italiani magari anche piu di uno nella stessa stagione e quello che poi caratterizza il campione è almeno una certa permanenza nella stessa squadra. Due su tutti: Rivera del Milan di Rocco che personalmente considero il migliore di sempre ma è forse solo una idea nostalgica, anche se il filotto di Nereo rimane inimitato nel 68/69 e Maldini che avuto grandi allenatori. Ma anche Baresi, Donadoni. Tassotti, Costacurta si avvicinano molto alla figura del campione. Oggi non ci sono campioni al Milan ma ritorno su questo argomento dopo. Lautaro e Rabiot hanno avuto uno stesso iter anche piuttosto lungo prima di essere visti come i leader e i campioni della loro squadra. Il che significa fondamentalmente che il percorso per diventarlo è quasi esclusivamente un percorso personale che passa attraverso doti innate che ad un certo punto si manifestano. Un allenatore può fare da attivatore in questo processo ma diventarlo è come il coraggio manzoniano. E di Don Abbondio anche con buona tecnica c'è n'è sono tantissimi. Il processo di autoconsapevolezza di essere un campione poi scaturisce abbastanza improvvisamente. E' subito rinosciuto come tale dal resto della squadra e questo si trasforma in un loop positivo rinforzando la consapevolezza del campione che cambia persino atteggiamento e certe posture. Lautaro è passato da ottimo attaccante a uomo squadra facendosi vedere autorevolmente in tutte le zone del campo e la stessa cosa ha fatto Rabiot da giocatore di estro e di grandi numeri a centrocampista universale tra i migliori al mondo, uno che difende, imposta e va al tiro in maniera decisiva. Sono entrambi pure in ruoli diversi, il paradigma del giocatore moderno e non più di quello specialistico, anche se la figura dello specialista deve rimanere in tanti ruoli della squadra. Essere quindi un giocatore moderno vuol dire avere almeno due capacità, una primaria di ruolo e una secondaria di squadra a seconda della tattica del tuo allenatore che oltre alla primaria, facile questa la vedono tutti, deve capire anche la secondaria magari facendola diventare primaria e questo lo vedono in pochi. Un campione le ha tutte e due elevatissime e quindi si distingue proprio per questo. Sia Lautaro e sia Rabiot che erano eccellenti nella loro abilità primaria lo sono ora in tutte due. Il fatto che Thuram sia apparso quasi impacciato e senza riferimenti contro il Genoa improvvisamente e dopo prestazioni da tutti giudicate eccellenti dimostra che la presenza di Lautaro è un attivatore di capacità altrui e quindi questo rimane il tratto distintivo del campione. Sostituire un campione diventa poi un compito difficilissimo e solitamente chi lo sostituisce tende ad imitarlo, errore psicologico frequente non solo nel calcio. La cosa migliore è sempre cercare di sostituirlo essendo se stessi mantenendo le misure, semplicemente perché un campione non lo si sostituisce. La critica sportiva poi come tutte le critiche di manifestazioni artistiche e il calcio lo è spietata poi nei confronti di chi subentra e non solo come avvenuto sia con Arnautovic e sia con Sanchez accusati di broccaggine, quando sono caduti nel tranello psicologico sopra accennato. Qui conta parecchio l'allenatore che non può pretendere da loro prestazioni che solo un campione può dare. Quindi non lasciamoci influenzare dalle dichiarazioni di rito del tipo, sono tutti titolari tutte balle. Se hai un campione e in genere meglio averne uno solo puoi solo augurarti che non si faccia male a lungo. Il percorso del Napoli poi dimostra in maniera palese quanto la mancanza di un campione sia determinante. Fantastico campionato quello del Napoli dello scorso anno ma in squadra come spesso accade ed è successo anche per il Milan accade che per un certo periodo di tempo, limitato però, si sviluppino alte sinergie tra giocatori importanti ma che poi in.mancanza di un vero campione tutto poi diminuisce di intensità. A questo contribuisce molto la critica che battezza facilmente campioni giocatori di grande capacità primaria in stato di grazia e che campioni non sono. Facile poi scaricare sull'allenatore, tipico capro espiatorio le responsabilità del calo. Inevitabile. Ovvio che certe uscite possano essere importanti come quelle di Kim ma il Napoli, a mio avviso, va male perché un vero campione non ce l'ha. Può essere una mia opinione ma purtroppo i veri campioni non sono qui da noi e se si trovano per lo più se ne vanno, perché di soldi nel calcio nostrano ne girano molti di meno che all'estero e non è con il decreto crescita che si alza l'asticella del nostro calcio che comunque non è così scarso, perché di giocatori importanti ce ne sono e parecchi. E rimane a conferma che non è certo un caso che l'Inter sia arrivata in finale di Champions perché il campione lo ha. Se veniamo al mio Milan, francamente di campioni non ne vedo. Giocatori importanti si, tanti che hanno fatto sinergia nella vittoria dello scudetto e poi si sono persi seguendo il filo molto confuso del nostro allenatore. Quando sei tifoso vedi campioni dove non ci sono e sicuramente la pletorica e sbagliata campagna acquisti in cui fondamentalmente sta emergendo quella che doveva essere una riserva di Leao non ne ha certo portati, almeno per quello che si è visto. Lo conferma lo stravolgimento di ruoli tra Bennacer e Reijnders fatto da Pioli rispetto alla logica fermo restando quel paracarro al quale si possono assimilare le prestazioni di Luftus. Di tutto si può dire del nostro allenatore tranne che manchi di vero coraggio anche se ripetere la tattica arrembante che comunque ben poco ha prodotto con altre squadre più attrezzate sarebbe davvero folle. Inzaghi ha visto in Calha una capacità secondaria che Pioli non ha mai visto. Non sarà un grandissimo ma sa risorgere con tenacia e se sta lì al terzo posto davanti ai più celebrati Sarri e Mou poi così scarso non è. Chissà che non veda che Hernandez potrebbe avere capacità secondarie interessanti come centrale avanzante e magari cercare migliori capacità difensive in Reijnders facendolo molto più play basso e trasformando Bennacer che comunque se ne va per un mese in Africa, in incursore con capacità balistica superiori. Di Luftus penso sia un ottimo giocatore a cui nessuno finora ha assegnato nella sua carriera un ruolo preciso. E comunque il discorso poi alla fine cade su Leao. Ci si indigna se viene fischiato? Beh uno che pretende il doppio dei compagni con i quali è sinergicamente cresciuto può certo sopportare i fischi di chi lo vede protagonista deludente di un progetto di campione che non è ancora non avendo francamente le caratteristiche che ho accennato sopra. Che lo possa diventare, senz'altro anche se mi sembra uno dei tanti potenzialmente grandissimi con il cuore di Don Abbondio oppure con una insita e ineliminabile voglia di fanciullezza agonistica a volte fine a se stessa. Se Calabria lo riprende anche platealmente smentisce di fatto che sia considerato un campione. Giroud lo stesso Leao e Theo ci sono andati brevemente vicini nell'anno dello scudetto e in Champions. Francamente nessuno è campione nel Milan e il terzo posto cari tifosi, pollicino rossi e verdi, è grasso che cola. Tenerlo non sarà facile ma si può certo tenerlo non cambiando allenatore. Mazzari insegna. No campione, no party. Se la Direzione mette due immagini vicine di Rabiot e Lautaro mi aiuta molto. Non ne ho trovate. Grazie e Buon anno a tutti!