Alzi la mano quale tifoso del Milan era ottimista sull'esito finale della straccitadina meneghina; l'Inter aveva sfoderata una prestazione convincente sia tecnicamente che fisicamente; i duelli chiavi a centrocampo erano nettamente in favore dei nerazzurri dove Brozovich spadroneggiava; avrebbe dovuto essere schermato da Kessie, ma l'ivoriano era evidentemente ancora in Coppa d'Africa. Non solo infatti non si rendeva utile in copertura, ma completamente avulso dal gioco rendeva fallimentare e utopistica l'idea di farne il trequartista della squadra. Barella contro Tonali era certamente più equilibrato, ma l'andamento della partita favoriva l'interista, sia in fase di copertura che offensiva, mentre il rossonero, non trovava punti di riferimento davanti a lui, disposti a coadiuvarlo. Bennacer, sempre disposto al massimo sacrificio dinamico, si ritrovava però al centro del "torello" nerazzurro e raramente poteva opporsi.

In questa situazione le proiezioni offensive nerazzurre penetravano senza opposizione in area di rigore rossonera; furbescamente Dzeko arretrava leggermente defilato sulla sinistra e arretrato rispetto a Lauraro, fungeva da suggeritore aggiunto alla rifinitura nerazzurra, dove Perisic in giornata di grazia la faceva da padrone su un Calabria confuso e confusionario.

La grande sorpresa però era costituita da un Dunfries irrefrenabile e incontenibile a destra da parte di Theo Hernandez; padrone delle zone esterne e con le incursioni dei mediani centrali l'Inter dimostrava una netta superiorità territoriale, che aveva un solo torto quello di partorire un misero piccolo gol, peraltro derivato da corner e con la complicità di almeno 3 difensori rossoneri.

L'Inter non riusciva a segnare altri gol perchè comunque Lautaro, privo di un appoggio in area, risultava chiuso nella morsa dei centrali e mai si rendeva pericoloso; ma tuttavia senza una prestazione da fuoriclasse del portiere Maignan i nerazzurri avrebbero migliorato il loro score certamente, soprattutto mantenendo quella superiorità fisica ampiamente dimostrata nella prima frazione di gioco.

Il doppio fischio dell'arbitro Guida sanciva l'1-0 e mandava le squadre negli spogliatoi.



Il primo segnale che qualcosa stava cambiando nel secondo tempo era nel comportamento dei nerazzurri, che arretravano il raggio d'azione e abbassavano gli esterni Perisic e Dunfries; la immediata conseguenza era la crescita dei loro avversari Calabria e Theo e soprattutto il primo risulterà decisivo per l'esito dell'incontro. Non solo i rossoneri vedevano finalmente crescere esponenzialmente il proprio centrocampo, Tonali entrava meglio nel gioco, Bennacer riusciva a intercettare e giocare un maggior numero di palloni; Diaz, entrato al posto di Kessie, faceva il pendolo da sinistra a destra e non fornendo più punti di riferimento ai difensori interisti.

Inzaghi - un po' indotto un po' per libera folle scelta - sostituiva due pilastri del primo tempo come Perisic e Chanalogu, fornendo ulteriore carburante al gioco dei rossoneri, che finalmente, seppur senza brillare, ritrovava almeno una logica. E quando il gioco di una squadra ha una logica, se al centro dell'attacco c'è un grande attaccante, allora sono guai per chi difende... Giroud è un grande attaccante.

Il centravanti francese pareggia da opportunista, nel momento chiave della partita, quando ormai è chiaro che il sopravvento ora è dei rossoneri; è la scintilla che mancava al Milan; benchè Leao, in giornata assolutamente negativa e Messias, subentrato a Saelemaekers senza aver migliorato la squadra, il Milan trovata finalmente la sicurezza difensiva - Maignan mai impegnato nel secondo tempo- gasato dal pareggio e finalmente convinto di potercela fare azzanna l'Inter alla gola.

Da una immediata riconquista della palla in zona mediana, l'azione si sviluppa velocissima fino alla trequarti interista, dove il risorto Calabria assiste con un imbucata la belva assetata di sangue che è ora il centravanti Giroud; in un fazzoletto, spalle alla porta e col centrale addosso, il francese accompagna una geniale finta di corpo con un colpo di tacco a smarcarsi per il tiro dall'altra parte, verso il secondo palo; l'impatto col pallone non è quello voluto e il tiro non è né forte né angolato, ma l'azione è stata velocissima, folgorante; forse Handanovich è parzialmente coperto, forse in ritardo, ma ci mette del suo: arriva sulla palla rasoterra con la manona destra, ma il tocco è troppo leggero per deviarla, quasi ininfluente e comunque non la toglie dallo specchio e dall'angolino dove lentamente va a spegnersi il suo rotolamento.

Siamo sotto la curva Sud rossonera, che si accende di passione e felicità.

Finalmente il Milan ha vinto il derby partita, ha riaperto il campionato, ha avviato un nuovo elettrizzante derby quello delle restanti 14 partite che proclameranno la squadra Campione d'Italia.

Buon divertimento a tutti.