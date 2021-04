Calendario Inter

03/04/2021 Bologna - Inter *** (7/04/2021 o 14/04/2021) Inter - Sassuolo ***

11/04/2021 Inter - Cagliari ***

18/04/2021 Napoli - Inter ****

21/04/2021 Spezia - Inter ***

25/04/2021 Inter - Verona ***

02/05/2021 Crotone - Inter **

09/05/2021 Inter - Sampdoria ***

12/05/2021 Inter - Roma ****

16/05/2021 Juventus - Inter *****

23/05/2021 Inter - Udinese ***

Totale difficoltà: 36

Media: una partita ogni 4.5 giorni

Motivazione: sostanzialmente l’Inter è forte del periodo d’oro che sta passando. Bologna, Spezia, Samp e Udinese sono avversarie alla portata, perciò le 3 stelle. Il Crotone è a -8 dalla zona salvezza dove c’è il Toro con una partita in meno: non rappresenta una minaccia per Conte e la sua banda. Il Cagliari non sta passando un buon periodo, a dirla tutta nemmeno una buona stagione, non ha gioco e non trova risultati: 3 stelle e non 2 come per il Crotone solo perché dispone degli uomini giusti per ottenere punti per la salvezza, che potrebbero arrivare anche a Milano. Per quanto riguarda Napoli e Roma siamo su una difficoltà da quattro stelle perché con Napoli e Roma sono big match e perciò hanno la loro storia a parte, mentre il Sassuolo di De Zerbi (3 stelle) può ancora giocarsi un posto in Europa ed è una spina nel fianco per ogni avversaria ma non è costante come negli altri anni. Per il big match con la Juventus difficoltà massima per ovvi motivi: storici, economici, emotivi e d’orgoglio.

Calendario Milan 03/04/2021 Milan - Sampdoria ***

11/04/2021 Parma - Milan ***

18/04/2021 Milan - Genoa ***

21/04/2021 Milan - Sassuolo ***

25/04/2021 Lazio - Milan ****

02/05/2021 Milan - Benevento ***

09/05/2021 Juventus - Milan *****

12/05/2021 Torino - Milan ***

16/05/2021 Milan - Cagliari ***

23/05/2021 Atalanta - Milan ****

Totale difficoltà: 34

Media: una partita ogni 5 giorni

Motivazione: considerato il fatto che il Milan dispone di un’anima di gruppo notevole, le difficoltà possono arrivare con Lazio, Juventus e Atalanta. Milan che può macinare punti con le “piccole” Samp, Parma, Genoa, Benevento, Torino e Cagliari. Per quanto riguarda la partita con il Sassuolo il discorso è tale e quale che per l’Inter.

Calendario Juve 03/04/2021 Torino - Juventus *****

07/04/2021 Juventus - Napoli ****

11/04/2021 Juventus - Genoa ***

18/04/2021 Atalanta - Juventus ****

21/04/2021 Juventus - Parma ***

25/04/2021 Fiorentina - Juventus ***

02/05/2021 Udinese - Juventus ***

09/05/2021 Juventus - Milan *****

12/05/2021 Sassuolo - Juventus ***

16/05/2021 Juventus - Inter *****

[19/05/2021 Coppa Italia Atalanta - Juventus]

23/05/2021 Bologna - Juventus ***

Totale difficoltà: 41

Media: una partita ogni 4 giorni

Motivazione: tralasciando le difficoltà (palesi) che ha ad oggi la Juventus, sulla carta le difficoltà sono queste. Difficoltà massima con Toro e Inter per motivi storici, emotivi e d’orgoglio, come detto per Juve-Inter sopra. Ci sono poi i big match con Napoli, Atalanta e Milan con difficoltà elevata ma non allo stesso livello dei due derby. Partite abbordabili con Genoa, Bologna, Udinese e Fiorentina (al di là della partita d’andata); Sassuolo da 3 stelle per i soliti motivi. Parma sulla carta da 2 stelle, ma c’è sempre in gioco la volontà di conquistarsi la salvezza.

Calendario Atalanta

03/04/2021 Atalanta - Udinese ***

11/04/2021 Fiorentina - Atalanta ***

18/04/2021 Atalanta - Juventus *****

21/04/2021 Roma - Atalanta ****

25/04/2021 Atalanta - Bologna ***

02/05/2021 Sassuolo - Atalanta ***

09/05/2021 Parma - Atalanta ***

12/05/2021 Atalanta - Benevento ***

16/05/2021 Genoa - Atalanta ***

[19/05/2021 Coppa Italia Atalanta - Juventus]

23/05/2021 Atalanta - Milan *****

Totale difficoltà: 35

Media: una partita ogni 4.5 giorni

Motivazione: le partite abbordabili per la troupe del Gasp sono quelle con Udinese, Fiorentina, Bologna, Parma, Benevento e Genoa: non poche, buono per i bergamaschi. Sassuolo da 3 stelle come al solito. Livello più alto il big match con la Roma mentre la difficoltà massima è con la Juve, con cui si gioca il terzo posto, e con il Milan, che è all’inseguimento dell’Inter per lo scudetto.

Calendario Napoli

03/04/2021 Napoli - Crotone **

07/04/2021 Juventus - Napoli *****

11/04/2021 Sampdoria - Napoli ***

18/04/2021 Napoli - Inter *****

21/04/2021 Napoli - Lazio ****

25/04/2021 Torino - Napoli ***

02/05/2021 Napoli - Cagliari ***

09/05/2021 Spezia - Napoli ***

12/05/2021 Napoli - Udinese ***

16/05/2021 Fiorentina - Napoli ***

23/05/2021 Napoli - Verona ***

Totale difficoltà: 37

Media: una partita ogni 4.5 giorni

Motivazione: sulla carta Gattuso può portarsi a casa una buon bottino: le alte probabilità di conquistare i 3 punti sono con Crotone, Sampdoria, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona. Praticamente tutte nel rush finale. Le grandi difficoltà sono tutte ad aprile: difficoltà alta la partita contro la Lazio, massima invece contro Juve e Inter per ovvi motivi.

Calendario Roma

03/04/2021 Sassuolo - Roma ***

[08/04/2021 Europa League (Quarti) Ajax - Roma]

11/04/2021 Roma - Bologna ***

[15/04/2021 Europa League (Quarti) Roma - Ajax]

18/04/2021 Torino - Roma ***

21/04/2021 Roma - Atalanta *****

25/04/2021 Cagliari - Roma ***

02/05/2021 Sampdoria - Roma ***

09/05/2021 Roma - Crotone ***

12/05/2021 Inter - Roma *****

16/05/2021 Roma - Lazio *****

23/05/2021 Spezia - Roma ***

Totale difficoltà: 36

Media: una partita ogni 4 giorni (meno se passasse i quarti di EL)

Motivazione: oltre ai big match con le due compagini nerazzurre e al derby con la Lazio, la Roma non dovrebbe faticare troppo, per lo meno sulla carta: sulla sua strada Sassuolo, Bologna, Toro, Cagliari, Samp, Crotone e Spezia. Qui al Crotone sono stati date tre stelle e non due perché la Roma in questa stagione è molto altalenante nelle sue prestazioni, e la squadra di Cosmi potrebbe approfittarne.

Calendario Lazio

03/04/2021 Lazio - Spezia ***

11/04/2021 Verona - Lazio ***

18/04/2021 Lazio - Benevento ***

21/04/2021 Napoli - Lazio ****

25/04/2021 Lazio - Milan *****

02/05/2021 Lazio - Genoa ***

09/05/2021 Fiorentina - Lazio ***

12/05/2021 Lazio - Parma ***

16/05/2021 Roma - Lazio *****

23/05/2021 Sassuolo - Lazio ****

Totale difficoltà: 36

Media: una partita ogni 5 giorni

Motivazione: sostanzialmente tante partite alla portata, mentre più complicate quelle con Napoli e Milan e il derby di Roma. Occhio al Sassuolo, nel frattempo potrebbe aver rosicchiato qualche punto sui biancocelesti e tentare il sorpasso proprio all’ultima di campionato rubando il posto in Europa.

ANALISI CONCLUSIVA

Saranno 10 giornate che terranno alto il rischio di infarto. L’Inter gode dei 6 punti di vantaggio ma in palio ce ne sono ancora 30; inoltre non gode del calendario più semplice, ma la media partite-giorni di riposo è pari alle altre. Il Milan tiene botta e punta ancora allo scudetto, il calendario è dalla sua parte: ha la difficoltà più bassa e una media di giorni di riposo più alta di tutte le altre (tranne la Lazio, alla pari); occhio alla giornata di chiusura con l’Atalanta: sarà un bellissimo match soprattutto perché secondo me sarà proprio all’ultima giornata che verrà decretato il vincitore della Serie A. Infatti, in due delle ultime giornate l’Inter si troverà di fronte Juve e Roma, ed è proprio qui che potrebbe perdere terreno sul Milan. Accesa la battaglia per il terzo e quarto posto con tre pretendenti (Juve, Atalanta e Napoli) e le due romane che le soffiano sul collo come avvoltoi. La Juventus, a parer mio, ha il calendario più complicato: dovrà affrontare il Torino nel derby, poi Napoli, Atalanta e Milan prima del derby d’Italia con l’Inter. Per i bianconeri sono praticamente tutti scontri diretti e, mi rincresce dirlo, rischiano di perdere il posto in Champions, considerato anche l’attuale morale della squadra. Difficile lottare ancora per lo scudetto: se matematica ancora non li ha condannati, ma le circostanze li hanno per lo meno messi sotto processo.

L’Atalanta del Gasp ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, e vuole il posto in Champions: non si accontenterà del posto in Europa League. Per i nerazzurri di Bergamo, il calendario è stato clemente: i big match sono solo con Juve, Milan e Roma, con quest’ultima che non ha vinto contro delle big e difficilmente invertirà la rotta proprio con l’Atalanta. Con la vittoria sulla Roma, e la contemporanea sconfitta della Juve con il Benevento, il Napoli di Gattuso si è portato ad una solo punto di distanza dai bianconeri. Sarà proprio contro di loro la partita da recuperare, e se dovesse arrivare una vittoria anche lì allora il Napoli potrebbe puntare al terzo posto. Il calendario non è dei migliori, ma superato il picco di difficoltà di aprile avranno tutto maggio contro squadra di metà classifica: vedremo come se la giocheranno.

Roma e Lazio hanno sulla carta le stessa difficoltà di calendario di Serie A, ma i giallorossi dovranno affrontare l’Ajax ai quarti di Europa League e queste due partite in più rispetto a tutte le altre squadre infuocano completamente i mesi di aprile e maggio. Al netto delle cose, la Lazio è più avvantaggiata, almeno dal punto di vista dei giorni di riposo. La Roma perciò rischia di perdere l’attuale sesto posto a favore dei cugini biancocelesti; difficile che venga superata anche dal Sassuolo, ma nel calcio “mai dire mai”.