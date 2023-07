BAKKER ALL'ATALANTA — L'Atalanta ha ufficializzato l'ingaggio "a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel Bakker".

JUVE ACCELERA PER MILINKOVIC — Se Paul Pogba accetterà l'offerta araba, la Juve è pronta ad accelerare per arrivare a Sergej Milinkovic.

VISITE PER KIM — Kim Min Jae ha superato le visite, vicino l'annuncio ufficiale al Bayern Monaco.

CECCARONI AL PALERMO — Il Palermo ha ufficializzato l'ingaggio di Pietro Ceccaroni dal Venezia con un quadriennale.

SALIBA ALLUNGA CON L'ARSENAL — Dopo l'addio di Xhaca l'Arsenal è pronto a prolungare il contratto con William Saliba: un quadriennale da 11.5 milioni di euro a stagione.

MALDINI JR VERSO EMPOLI — Daniel Maldini si avvicina all'Empoli. Il trequartista, nell'ultima stagione allo Spezia, ha ancora un anno di contratto con il Milan.

LA LAZIO SU LOPEZ — Il francese Maxime Lopez, cresciuto nel Marsiglia e dal 2020 al Sassuolo, è l'obiettivo della Lazio. Pronta l'offerta per il Sassuolo.

UDINESE, VISITE MEDICHE OK PER LUCCA— Dopo la stagione passata in prestito all'Ajax, l'attaccante del Pisa passa ai friulani a titolo definitivo. Dopo gli exploit in serie C e B, i bianconeri sperano di far sbocciare definitivamente il talento del giovane.

BOLOGNA, SI PENSA A CANCELLIERI E PIEROTTI— Date le probabili partenze di Orsolini e Barrow - il club spera di ricavare almeno 28-30 milioni - è partito il casting ai sostituti. Cancellieri, che non trova spazio alla corte di Sarri, è valutato 5 milioni. Anche l'argentino Pierotti piace a Sartori: per lui ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria da 4 milioni.

FIORENTINA SU LUKEBAKIO— In attesa delle entrate provenienti dalle possibili cessioni di Amrabat e Igor, i viola monitorano il belga. Per lui 12 gol e 5 assist nell'ultima stagione all'Herta Berlino.

GENOA RINNOVA STROOTMAN— Il centrocampista olandese ha firmato il rinnovo proprio durante la diretta per la campagna abbonamenti del club. Rimandato il ritorno allo Sparta Rotterdam, club in cui è cresciuto.

MONZA, PRESO GAGLIARDINI — Dopo Izzo e Cittadini arriva il primo acquisto a centrocampo. Dopo sei stagioni e mezza all'Inter, l'ormai ex nerazzuro si trasferisce a parametro zero. Oggi le visite mediche.