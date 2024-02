Se dovessi esprimere un giudizio su Calciomercato.com, dopo aver fatto qualche giro sulla rete alla ricerca di Blog o siti calcistici di carattere interattivo, devo concludere che questo sito in trasposizione calcistica, si sta trasformando in una sorta di Salotto Maffei che a Milano dal 1834 raccolse il meglio della cultura italiana.

In questo devo dire comincia ad assumere una connotazione unica e non riscontrabile altrove.

A casa Maffei passarono personaggi delle arti, della politica e della scienza tra i più elevati del periodo e fu anche molto importante per influenzare il corso della storia risorgimentale.

In questo sito francamente si cimentano non solo commentatori calcistici di varie fedi, la milanista, come ha già detto è quella che mi sembra prevalente, ma pure autori con pezzi di vera natura letteraria, con ampio sfoggio di cultura.

Probabilmente questo sito, che offre ampia e variegata possibilità di esprimersi risveglia sopite attitudini letterarie a volte così raffinate che, mi si consenta berlusconianamente, sfiorano anche un certo narcisismo culturale forse un poco fuori luogo in un sito che alla fine dovrebbe occuparsi fondamentalmente di calcio.

Ma forse no, perché in fondo la cultura basa la sua valenza sulla comprensibile trasmissibilità e quindi offre l'occasione per carpire spunti, meditare senza l'impulso del tifo di parte, e quindi di ampliare comunque le proprie conoscenze.

La presenza su un social però ha due caratteristiche fondamentali: la prima è la totale indeterminatezza temporale e la seconda l'asincronicità del rapporto.

Cioè, chiedo scusa, in parole più povere, e francamente devo dire che alcuni articoli sono anche un poco difficili da capire per una certa loro ermeticità, sullo stile dei commenti dei critici musicali, letterali e altro, quello che intendo dire è che ciò che ho definito prima è un qualcosa che manca totalmente nel rapporto interpersonale vero e fisico dove il tempo è scandito dal dialogo e non dal soliloquio, e la interazione è appunto sincrona perché avviene faccia a faccia.

Quindi, a volte, e magari anche spesso, visto che in fondo il pezzo che si scrive richiede tempi lunghi di elaborazione, di ricerca e di espressione del proprio livello culturale il rischio è quello di incorrere in una forma di esibizione di verità certe che certe non sono. Dove quindi la forma diventa essenzialmente sostanza.

Se c'è una cosa che è incerta per natura è proprio il calcio e quindi fare affermazioni di perentoria sicurezza in questo campo dove la passione è sicuramente distorcente, anche se sostenuta da una preparazione culturale di alto livello finisce per diventare una forma piuttosto dicotonica tra elevati contenuti formali e fragilità di argomento.

Se poi ci mettiamo pure la competizione che assegna premi e riconoscimenti in un ambiente totalmente virtuale, allora il rischio della autocelebrazione che magari si risente per qualche innocuo pollicino rosso, diventa abbastanza grande.

Dopo 70 anni che seguo il calcio penso di sintetizzare questa assidua frequentazione dello sport più bello del mondo, con due frasi che sono le seguenti:

spesso ciò che appare non è quello che è, e spesso ciò che è non è quello che appare.

Il che sposa poi fondamentalmente la verità, questa sì inequivocabile, che il calcio, ancora fortunatamente, è fatto da umani che per definizione sbagliano, anche se profondamente acculturati.

Il sito calciomercato sta subendo radicali cambiamenti. Non solo per stabilire nuovi livelli di competitività, ma pure per capire quale sia il suo scopo.

Se cioè sia un sito dove si esprimono valenze anche letterarie, filosofiche e quant'altro, oppure magari, un poco più terra terra parlare semplicemente dello sport che ci accomuna.

Di conseguenza ne viene influenzata anche la definizione qualitativa come spostamento di argomento dove magari venga a prevalere una élite culturale che parla anche di calcio e non solo di calcio, rispetto a un'altra che certe vette culturali non è in grado di esprimere, ma che invece magari di calcio è pure capace di parlare.

Quindi diviene distorcente, a mio avviso, il giudizio che se ne da.

Per carità, non è che io lamenti una forma di virata nel sito verso una visione calcistica “culturizzata”, ma semplicemente inviterei la redazione ad una valutazione più pertinente, qualora ritorni la competizione, fatta salva la bravura di chi scrive, e di bravi e ce ne sono tanti, magari, ed è un suggerimento, dando qualche tema su cui confrontarsi in giudizio esprimendo il meglio di se stessi che andare, come succedeva a scuola, un pochino “fuori tema”, pur con pezzi di levato contenuto culturale.

Chiedo scusa, ma cerco solo semplicemente di esprimere il pensiero di uno che certi articoli proprio non ha capito a che cosa servissero in un sito in cui si parla di calcio. Pezzi stupendi sicuramente ma forse più collocabili in un salotto Maffei che in un circolo di calcio.

Può darsi che mi sbagli, ovviamente ma per un vecchio come me la vita è ormai veramente così come vi pare.