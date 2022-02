Vigilia di Cagliari-Napoli in casa rossoblù, dalla sala stampa del centro sportivo di Asseminello il tecnico degli isolani Walter Mazzarri presenta il match della Unipol Domus contro i partenopei, squadra che rappresenta una parte ricca di successi e traguardi della carriera dell’allenatore toscano in Serie A.

Motivazioni particolari contro il Napoli?

“Per me ora conta solo il Cagliari, non c’è passato che tenga. Pensavo di avere meno difficoltà qui in Sardegna e invece è servito tanto tempo. Per ora stiamo facendo quello che piace a me. Saluterò tutti del Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono avversari e devo togliere il Cagliari da questa situazione”.

Chi sono i più vicini a recuperare?

“Oggi tutti proveranno da Carboni a Pavoletti a Marin e Lykogiannis, ma tanti hanno saltato troppi allenamenti”. Cosa manca nei 95′ per evitare i cali di concentrazione? “Sicuramente non è un fattore atletico, è una questione mentale e non è facile da spiegare. La squadra ci deve arrivare piano piano a questa nuova malizia. Abbiamo ringiovanito molto la rosa e a volte i ragazzi pagano in alcuni momenti particolari. Ora sta a me essere più presente con loro e dare fiducia al gruppo anche negli allenamenti”.

Tema difesa, cosa cambia senza Lovato?

“Per noi lui è importante ma anche senza di lui abbiamo fatto bene. Per caratteristiche devo capire chi è più adatto lì al centro. Però ultimamente molti ragazzi hanno fatto bene”

Tema Baselli, è pronto per partire dall’inizio? “Ora sta bene, è entrato bene a Empoli. Io insisto però sui 5 cambi: hai 15-16 titolari. Ora le sostituzioni cambiano l’inerzia di una gara. Se non hai dei co-titolari soffri. Inoltre questa settimana abbiamo avuto diversi problemi con gli infortunati”.

Zona salvezza, tanti risultati positivi da parte delle altre: la preoccupano?

“Io guardo gli altri ma non possiamo farci nulla. Il Milan ha perso purtroppo dei punti a Salerno ma io sono concentrato solo su di noi. Dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per fare dei punti. E torno all’Empoli: dovevamo vincere, ancora mi brucia. Senza quel blocco nel primo tempo avremmo portato a casa i tre punti. Addirittura abbiamo rischiato più volte di prendere pure il secondo gol. Non deve più succedere. E non torno sul girone d’andata”.

Che rapporto c’è con Spalletti? Che gara si aspetta da parte del pubblico?

“So che ci saranno tanti tifosi, sono eccezionali per noi. Ora l’aumento degli spettatori allo stadio per noi è importante, specie come gare come quella al Napoli. Abbiamo bisogno del nostro pubblico. Con Spalletti ho avuto alcune cose in passato, ma è normale quando sei rivale. Giusto qualche screzio ma io con lui ho fatto il corso insieme da ragazzi e mangiavamo insieme. Ci siamo incontrati diverse volte, è tutta acqua passata, abbiamo due caratteri diversi. C’è un buon rapporto in questo momento, poi ognuno cercherà di battere l’altro”.

Cercherà di fare una gara conservativa o sperimenterà di più?

“Bisogna essere attenti nella fase passiva, se lasci spazi al Napoli per palleggiare loro ti fanno girare la testa. Ora hanno recuperato dei giocatori importanti e hanno tanti ricambi. I ragazzi sanno già come affrontare questa gara”.

Che tipo di gara si aspetta?

Cambierà modulo in base a Osimhen o Mertens? “Conosciamo il valore del Napoli, inutile parlarne troppo. Abbiamo visto cosa hanno fatto anche con il Barcellona.

Noi pensiamo solo a noi stessi, anche con le grandi squadre. Se noi facciamo le cose che sappiamo possiamo mettere in difficoltà tutti, lo abbiamo dimostrato a Bergamo.

A mente fredda sono ancora un po’ arrabbiato per come a Empoli dopo una buona partenza ci siamo spenti. Abbiamo fatto un grande secondo tempo ma non siamo riusciti a vincere, e secondo me dobbiamo essere più cattivi e avere più ritmi. Non voglio vedere punti buttati per dei cali di tensione.

Ci capita spesso di fare qualche sciocchezza e buttare via dei punti. Contro il Napoli mi aspetto una concentrazione e una aggressività diversa e per 95 minuti”.

IL REPORT MEDICO DI OGGI

Ceter e Nandez sempre in personalizzato, non ci saranno per il Napoli. Lavori individuali ad Asseminello per Rog, Strootman e Walukiewicz. Carboni, Lykogiannis, Marin, Lovato e Pavoletti infine sono parzialmente con il gruppo e puntano a una maglia o a una panchina con i partenopei.

11.15 – Negli anticipi del sabato in Serie A due i risultati che non aiutano il Cagliari nella corsa salvezza: il 2-2 in casa della Salernitana contro il Milan e il 2-0 della Sampdoria contro l’Empoli a Marassi. Una netta accelerata negli ultimi turni per la bagarre per non retrocedere per un Cagliari che dovrà rispondere presente nonostante la complicatissima sfida ai partenopei.

11.12 – In attesa dell’ultimo report medico che verrà riportato dall’ufficio stampa rossoblù prima della conferenza questo il riassunto dall’infermeria nell’allenamento di ieri, 19 febbraio.

11.08 – Se non avete visto la nostra intervista video ad Andrea Carboni, giovane centrale classe 2001 di Tonara dei rossoblù, vi lasciamo in allegato l’articolo e il servizio a cura della nostra redazione: link.

QUALCHE NUMERO SULLA SFIDA

● Il Napoli è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 6N), mantenendo 12 volte la porta inviolata – l’unico successo sardo è arrivato nel settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei grazie al gol di Lucas Castro).

● Il Napoli ha vinto le ultime sei trasferte contro il Cagliari in campionato, i partenopei non hanno mai ottenuto sette successi fuori casa di fila contro una singola squadra in Serie A.

● Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3V, 2N), solo Napoli (4V, 2N) e Juventus (3V, 3N) sono ancora imbattute nel nuovo anno solare in campionato.

● Dopo i successi per 2-0 fuori casa sia contro Bologna che Venezia, il Napoli potrebbe mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2019.

● Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol (17) in questo campionato; cinque delle precedenti sei squadre ad aver incassato al massimo 17 reti dopo 25 gare stagionali di Serie A sono riuscite a vincere lo Scudetto a fine torneo, unica eccezione proprio il Napoli nel 2017/18.

● Da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (20) in questa Serie A, dall’altra solo l’Inter (18) ha segnato più reti del Napoli (17) su calcio da fermo.

● Il Napoli è la squadra che ha calciato più rigori in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (10), realizzandone sette.

● Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro partite in campionato. L’attaccante classe ’88 ha collezionato sei presenze, senza segnare alcun gol, con la maglia del Napoli in Serie A tra gennaio e maggio 2017.

● Dries Mertens ha realizzato 10 gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa una tripletta al Sant’Elia nel dicembre 2016 – solo contro il Bologna (11) ha segnato di più nel torneo.

● Lorenzo Insigne (1443) è l’attaccante con il minutaggio più elevato tra quelli che non hanno segnato gol su azione in questo campionato. Quattro delle sei reti del fantasista partenopeo contro il Cagliari in Serie A sono arrivate su rigore, almeno il doppio che contro qualsiasi altra dal dischetto.

Mister Josh