Ho letto poco fa l'ultimo pezzo dell'amico e rivale blogger Indaco, che in vista degli ultimi Gran Premi del mese ha voluto rischiar tutto mettendosi in pista con le gomme ancora da asciutto quando per il prossimo weekend si prevedono temporali un po' in tutta Italia. Per contro Massimo vuol essere più prudente e scendere in pista con un treno di gomme da bagnato, la sua media per questo mese è un 8 tondo tondo e, data la sua non più verde età che tra l'altro vedrà tra poche ore il numeratore del tachimetro avanzare di una tacca, vorrebbe soltanto ben figurare con il suo vecchio e rassicurante motore boxer, solennemente senza diavolerie o doping elettronici che ne esaltino le prestazioni, ed arrivare... evitando strappi o rotture fino alla fine della corsa... con tutti i suoi fedeli lettori.

E così mentre il valente Indaco evidenzia nel suo pezzo un'ipotetica griglia con una prima fascia di pretendenti allo scudetto, seguita da una seconda per i posti in Champions League e da una terza per quelli di Europa League, dall'altra parte Massimo vuole sottolineare, come già espresso in un pezzo di un paio di giorni fa, quale potrebbe essere la filosofia di gioco, attuale e futuro, delle varie contendenti alla loro "prima", spesso e volentieri vera cartina al tornasole dell'andamento di tutto il campionato. Beninteso si tratta di una pura e semplice previsione dettata prevalentemente dai recenti scossoni di calciomercato che un po' tutte le squadre hanno avuto e potranno ancora subire in questa ultima e rovente decade di fine Agosto. Per rendere più appetibile la lettura Massimo ha pensato di usare un metodo molto simile al famoso pendolino del compianto Maurizio Mosca, e quindi alquanto randomico, accostando le previsioni/valutazioni ad una sorta di codice "enologico" attribuendo un Cordiale alla squadra che potrebbe concorrere alla conquista dello scudetto, un Amaro a chi avrà invece una strada in salita o poco digeribile in base al progetto di inizio corsa, ed infine un Punt & Mes a chi oltre al salomonico pareggio, momentanea non risolutiva panacea, dovrà ben guardare, per tutto tutto il campionato, i suoi specchietti retrovisori onde evitare rovinose debacle.



Iniziamo con il primo anticipo del Campionato, alle 18.30 di venerdì 21 Agosto si gioca al Meazza Inter-Genoa. I nerazzurri freschi del loro 19mo scudetto scenderanno in campo orfani dei due pezzi da novanta Lukaku atterrato a Parigi ed Hakimi atterrato a Londra, in dubbio per un forte mal di schiena anche la presenza di Lautaro, certamente non un biglietto da visita ideale per il neo coach Simone Inzaghi nella sua partita di esordio in A sulla panchina lasciata vuota da Antonio Conte. Il Genoa di Ballardini si presenta invece gasato dal recente match di Coppa Italia che lo ha visto superare il turno in rimonta contro un combattivo Perugia. Il mio pronostico è un pari. Quindi un Punt&Mes sia nella gara che nel proseguo del campionato salvo che il passaggio dalla Roma di Dzeko non faccia rimpiangere le gesta del gigante Lukaku ed allora puntare con merito ad un bis di Cordiale!

Nella stessa ora si affrontano al Bentegodi il Verona di Di Francesco ed il Sassuolo di Dionisi. I primi vengono dalla netta vittoria per 3 a 0 sul Catanzaro di Coppa Italia, i secondi dopo aver ceduto Locatelli alla Juventus potrebbero anche perdere Berardi, voci lo vedrebbero accostato alla corte di Pioli. Nonostante queste perplessità ritengo gli emiliani favoriti nella gara. Per il Campionato servirei ad entrambe un buon Punt&Mes col ghiaccio!

Il posticipo del sabato vedrà affrontarsi Empoli e Lazio con i nuovi allenatori Andreazzoli e Sarri. I toscani galvanizzati dal successo ottenuto in Coppa Italia per 4 a 2 sul Vicenza e dall'apporto di gioco del centravanti Patrick Cutrone dovranno tentare di superare il nuovo schema di gioco dell'ex Napoli, Juve, Chelsea che proporrà ai biancocelesti in luogo del radicato 3-5-2 attuato per anni da Inzaghi, magari inserendo l'ultimo arrivato, sponda giallorossa, Pedro Rodriguez. Si potrebbe assistere ad un match con tanti gol, ma alla fine la Lazio farà suo il risultato. Per quanto concerne il Campionato assegnerei un Punt&Mes agli uomini di Sarri, che potrebbero per impegno e gioco dar fastidio a qualche big nella corsa al titolo.

Il posticipo del sabato sera vedrà affrontarsi il rinnovato Torino di Juric contro la Dea, l'ormai collaudata squadra di Gasperini non finisce mai di sorprendere e potrebbe essere, dopo l'ormai ripetitiva presenza in Champions una vera protagonista nella corsa al primo scudetto della sua storia. Per la gara contro i Granata la vedo favorita come anche per il Campionato: merita la pole position! Il cameriere può dunque servire un Cordiale transalpino Doc magari accompagnato da un "veritable pathe' de foie!".



E passiamo a Domenica h. 18.30 con due gare, Bologna-Salernitana e Udinese-Juventus. La prima sotto la Torre degli Asinelli vede due squadre scendere in campo con umori diametralmente opposti, i felsinei si son visti negare il passaggio del turno di Coppa Italia da una tenace Ternana che li ha superati nei tempi regolamentari per 5 a 4, mentre i salernitani hanno superato il turno di Coppa battendo la Reggina per 2 a 0, comunque i Rossoblù di Mihajlovic dovrebbero, con un Arnautovic già in accettabile condizione, far propria l'intera posta. Per il Campionato prevedo un Punto&Mes per il dotto Bologna e purtroppo un Amaro per la simpatica matricola campana.

Ed ora una delle gare più attese di questa prima di Campionato, al Dacia Arena si affrontano l'Udinese del confermato Luca Gotti e la Juventus con il ritorno di Max Allegri. I friulani senza il suo jolly De Paul volato a Madrid ha superato in Coppa Italia l'Ascoli per 3 a 1 dimostrando già un buon stato di forma. Grande curiosità invece intorno ai sabaudi freschi dell'arrivo del rinato Locatelli anche se resta ancora un punto di domanda la permanenza di CR7 in Bianconero. Comunque la Juve e Max non avranno scuse da accampare! Al Dacia necessita un 2 secco per recuperare il terreno perduto... con il "Foglio Rosa" Andrea Pirlo! Sicuramente un doppio Cordiale da offrire alle Zebre tanto in questa gara quanto nel Campionato!

I posticipi domenicali delle 20.45 saranno due, Napoli-Venezia e Roma-Fiorentina. Al Diego Armando Maradona la squadra partenopea guidata da Spalletti al suo esordio non dovrebbe avere problemi anche se la matricola veneta è reduce del passaggio di turno di Coppa Italia avendo superato ai calci di rigore il Frosinone. La mia previsione propende per la vittoria del Napoli e nel Campionato se la coppia Insigne-Osimhen andasse subito in carburazione il barman potrebbe tentare di offrire un cocktail di 1/3 di Punt&Mes e 2/3 di Cordiale!

All'Olimpico si affrontano invece i Giallorossi dello Special One reduci della faticosa gara vinta col Trabzonspor di Conference, e dovranno vedersela con i Viola la cui panchina Commisso ha voluto affidare quest'anno all'ex Spezia Vincenzo Italiano, e forti della quaterna rifilata di al Cosenza, i Gigliati, nonostante le voci che vorrebbero Vlahovic in terra d'oltremanica, potrebbero creare qualche preoccupazione di troppo agli affamati "lupi"! Vedo in un pareggio il risultato più probabile, dunque un buon Punt&Mes servito! Per il Campionato se il neo acquisto Abraham riuscisse a rimpiazzare la perdita di Dzeko, confidando nel recupero di forma da parte di Zaniolo e nell'attesa del rientro di Spinazzola, la Roma di Mourinho potrebbe essere, magari nella parte più avanzata della stagione, un'ottima contendente al titolo. Per ora, per la Roma, confermerei la bevuta di un Punt&Mes... mentre per la Viola temo che debba vivere un altro anno di transizione nonostante gli sforzi del suo Presidente Commosso.



Per chiudere la kermesse dei 4 giorni di calcio nella prima di serie A si svolgeranno due gare, una alle 18.30 in terra sarda tra Cagliari e Spezia, l'altra alle 20.45 in terra ligure tra Sampdoria e Milan. Nella prima sfida ambedue le contendenti hanno superato il turno di Coppa Italia con lo stesso risultato di 3 a 1, il Cagliari di Semplici battendo il Pisa, lo Spezia del nuovo coach Thiago Motta battendo il Pordenone. Sicuramente sarà una gara a viso aperto con i padroni di casa leggermente favoriti. Un giusto Punt&Mes per tutte e due... ma nel corso del Campionato... occhio agli specchietti retrovisori... specie per lo Spezia che potrebbe ingerire una dose eccessiva di Amaro!

Dulcis in fundo alle 20.45 al Ferraris si gioca Sampdoria-Milan. I Blucerchiati quest'anno affidati ad un ex primavera del Milan ai tempi di Brocchi, Roberto D'Aversa, sono reduci della sofferta vittoria di Coppa Italia contro l'Alessandria grazie al solito Quagliarella. Il Milan di Pioli prova invece, dopo la doppietta realizzata da Giroud nell'amichevole contro i greci del Panathinaikos, ad affidargli le chiavi dell'attacco in attesa del rientro di Ibrahimovic. Per i Rossoneri...vietato sbagliare!!! Sarebbe come bruciare la frizione... in pole position!!! Il mio pronostico è un 2 secco!! Voglio credere da sportivo, ma soprattutto da tifoso, che la squadra di Pioli possa replicare il buon campionato dell'anno appena concluso. Quella sfortuna che non ha sorriso ai Diavoli nel girone di ritorno potrebbe essere a credito per quello in corso...ma bisogna darci dentro...e lavorare!...comunque,io, voglio fermamente crederci! Il mio pronostico può essere solo un due!! Per il Campionato prevedo un Milan costantemente tra le prime tre squadre... sarà decisivo il mercato invernale (infortuni a parte!). Cordiale al tavolo Rossonero... Punt&Mes per quello Blucerchiato!!



Un caro abbraccio

Massimo 48