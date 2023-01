Spero... spero... spero... spero...

Spero che il cielo in tutto il mondo torni ad essere sereno e che quel fumo che si vede nell'aria sia soltanto per i fuochi d'artificio dell'ultimo dell'anno. Spero che ogni singola persona vivente non debba vivere nel terrore di non sapere se da lì a poco qualcuno sia pronto ad ucciderla o violentarla, ma che possa godere della sua libertà così come è stata creata anni prima dai suoi genitori e da Dio, che l'ha mandata sulla terra per far felice una famiglia.

Spero che sia migliore dei tre anni precedenti, che faccia tornare ogni essere umano a vivere in tranquillità e che quel virus maledetto lasci per sempre quei visi di paura e di lacrime con un nuovo sorriso per il futuro.

Spero che nel cielo d'Ucraina si ricomincino a vedere le stelle e magari anche qualche cometa che lasci tutti i bambini a bocca aperta dalla bellezza del suo percorso.

Spero che Bosnia e Kosovo non pensino minimamete a commettere lo stesso errore delle altre due Nazioni che oggi si fronteggiano per una posizione strategica che sta mietendo soltanto vittime civili.

Spero che la voce del Papa si senta bene, ma non solo affacciandosi dal balcone, ma che cominci davvero a contare come dovrebbe e non soltanto per dire l'Angelus.

Spero che i potenti della terra si mettano una mano sulla coscienza e a comincino a pensare seriamente che la Terra pian piano ci sta lasciando sempre meno tempo, se tutto non cambia.

Spero che Marte sia soltanto una cosa fantascientifica anche perchè la nostra Terra è la cosa più bella che esiste nell'intero sistema solare ed oltre, e non sono di parte.



Spero che la vita di alcune persone, soprattutto al femminile, non debba essere cotraddistinta da veli vari, anche perchè la vita va vissuta per tutte con il capo sotto lo stesso sole dell'estate, la neve e il freddo dell'inverno, dove sono stati per questo inventati cappelli vari, quindi sarebbe più bello e opportuno che tutti possano decidere cosa indossare, senza dover seguire il volere di altri che le debbano comandare.

Spero che la scienza dopo le varie associazioni benefiche e vari miliardi percepiti in tutti questi anni trovi delle cure e che quei soldi non arrivino soltanto per il 10% realmente per la cura e che quel 90% che s'intascano persone altrui possa davvero trasferirsi in un 100% soltanto per chi sta male.

Spero che d'ora in avanti si veda tutti in una sola direzione, quella di riportare il nostro pianeta a nuova vita; che il mare sia abitato soltanto da pesci e non da liquami vari che portano soltanto a morte, che le varie scorte non passino per traversate giganti per portare qualsiasi cosa e che tutto avvenga per la maggiore sulla terra ferma fin quando questo possa non rovinare un pianeta blu e pieno di bellezze marine.

Spero che si comincino a fermare ogni qualsiasi attività che sporca la nostra aria, il nostro ossigeno e che si chiudano in modo definitivo tutte quelle fabbriche che non solo portano a morte chi ci lavora ma che porta a varie malattie il resto della popolazione mondiale.

Spero che vengano bloccati i disboscamenti in tutto il mondo perchè proprio quelle piante solo il sale della nostra vita, solo loro che ci tengono in vita da persone sane e che aiuta anche chi invece deve anche avere una assistenza per varie debilitazioni.



Spero che lo sport diventi ancora una volta qualcosa da guardare e non da giudicare sempre in negativo, come spesso si fa nel calcio, che tutti quelli che ci lavorano dentro siano persone pulite che vogliono il bene del proprio lavoro e dei suoi dipendenti.

Spero infine che sia un anno pieno di cose nuove, dell'addio al gas, al gasolio, alla benzina e che ogni Nazione viva delle proprie potenzialità, che si tratti di cibi o turismo, e che tutto si racchiuda nelle proprie qualità e che ogni persona non debba più scappare dalla sua terra natale e che possa vivere tranquillamente nel proprio paese dove è nato/a.

E che dire? Buon Anno 2023 a tutti!!!