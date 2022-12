Il 2022 è stato un anno horribilis per il calcio italiano e mondiale; abbiamo perso un grande giornalista e scrittore come Mario Sconcerti che non piangeremo mai abbastanza, nonostante le maldicenze messe in piedi dai soliti imbecilli per le ultime uscite infelici del noto giornalista toscano; Un super procuratore come Mino Raiola, un uomo con luci e ombre.

Infine, a chiusura dell’orribile 2022, il brasiliano Pelé per molti definito il più grande calciatore di tutti i tempi anche se per altri Maradona resterà sempre meglio 'e Pelé. Una sfida infinita, da riproporre in Paradiso dinnanzi agli occhi increduli dello stesso creatore del tutto così come lo sconosciamo. Alla lista nera dei necrologi del 2022, purtroppo, dobbiamo aggiungere un altro uomo di calcio; il serbo Siniša Mihajlović che poche settimane fa - come un fulmine a ciel sereno - è venuto a mancare, prematuramente. Di anni 53, ex calciatore della Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio, Inter e, infine, un discreto all’allenatore di calcio.

L’ultimo club allenato dal serbo è stato il Bologna; Per ironia della sorte - perché il destino per molti non esiste - la prima panchina da allenatore professionista è stata, proprio, quella della città famosa per le Due Torri; Correva la stagione 2008-2009, Serie A, che si concluse con la vittoria dell’Inter schiacciasassi di Mourinho e una salvezza, molto, sofferta per i bolognesi che chiusero il campionato quartultimi in classifica, appena 3 punti sopra il Torino. Siniša fu chiamato a Novembre a sostituire Daniele Arrigoni, in un Bologna a rischio retrocessione, e fu esonerato ad Aprile sostituito da Giuseppe Papadopulo, ma era alla prima esperienza da allenatore. Dopo l’esperienza negativa fatta a Bologna, il serbo ha allenato con alterne fortune Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino e Sporting Lisbona. L’ultima esperienza in Serie A - a chiusura di un cerchio invisibile nel quale tutti sono sottoposti più o meno consapevolmente dal pifferaio magico - è stata proprio col Bologna, società dalla quale è stato esonerato il 6 Settembre 2022 dopo un incontro decisivo tenutosi a casa - Roma - del tecnico serbo. Esonero sofferto per entrambe le parti che ha destato molto scalpore - come è la prassi di questo Paese borderline con vocazione alla maleducazione - proprio a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Siniša, colpito da leucemia mieloide acuta; Malattia che combatteva da circa tre anni con coraggio, dignità e grande abnegazione. Tanto da guadagnarsi sul campo i gradi da Guerriero.

Lascia la moglie Arianna Rapaccioni, 6 figli e una nipotina che non avrà il piacere di viverlo se non attraverso i racconti nitidi di chi lo ha vissuto e amato veramente: “Un uomo unico, una morte ingiusta: vivrà sempre con noi”, è stato l’ultimo saluto, straziante, della famiglia all’ex calciatore di nazionalità serba.

Dinnanzi a una tragedia così grande da lasciare senza fiato, c’è poco da aggiungere a questa storia; Ogni singola parola potrebbe risultare superflua e vacua, come la pioggia al di là dello squallore. La morte, in generale, un senso non ce l’ha e mai ce l’avrà. Questa è la cruda verità, siamo soltanto di passaggio in questo mondo.

Con l’addio prematuro di Siniša Mihajlović, purtroppo, se ne va un altro piccolo tassello della nostra vita sportiva - consapevolmente e non - ma non soltanto quella; qualcosa dentro si è rotto per sempre. E’ andato in frantumi in piccolissimi pezzi: Proprio come uno specchio rotto da raccogliere, in devoto silenzio, chinati e facendo attenzione a non farsi del male a causa della natura tagliente del vetro stesso; pezzo dopo pezzo - un controsenso che sa di beffa per lo spirito - da conferire in discarica come una maceria qualsiasi. Uomini soli con i ricordi appesi come un chiodo traballante sul muro, ad asciugare le tante lacrime versate in questi anni. Le ferite aperte faranno fatica a rimarginarsi perchè viviamo il presente, giorno dopo giorno, con la testa rivolta al passato.

In Italia il giovane serbo sbarcò nella stagione 1992-1993, quando fu acquistato dalla Roma dello slavo - un altro mito assoluto del calcio italiano e mondiale - Vujadin Boškov. Proveniva dalla Stella Rossa, fresco vincitore della Coppa Campioni (1991). Nella storia del calcio è rimasta impressa quell’esultanza gioiosa di Siniša, con gli occhi irriverenti e sorpresi tipici della meglio gioventù, dopo il goal su punizione nella semifinale di ritorno Coppa Campioni contro il Bayer Monaco. Rete che fu decisiva per andarsi a giocare la finale contro Olympique Marsiglia, poi vinta ai calci di rigore. Avevo 16 anni e appresi la notizia dell’acquisto del forte centrocampista serbo attraverso le pagine rosa della Gazzetta dello Sport. Erano altri tempi quelli - meno tecnologici, ma più veri e sinceri - quando ci nutrivamo, avidi, dell’inchiostro nero impregnato nelle pagine ruvide dei tre maggiori quotidiani sportivi: La Gazzetta dello Sport, il Corriere e Tutto Sport. Mio padre, quelle pagine, aveva l’abitudine di farle pinzare, dall’edicolante di turno, perché noi - i tre figli maschi - eravamo soliti strappare, soltanto, le pagine del calciomercato da tutte le altre. Anime pure con i polpastrelli neri come il carbone, provetti minatori alla ricerca della bomba di mercato della nostra squadra del cuore. A papà - poveraccio - restavano solo quelle della Formula Uno. Con tutto il rispetto per uno sport che valorizza principalmente la tecnologia al lato umano. Giornate e giornate passate felici a sognare con le trattative di calciomercato.

Quell’anno la Roma prese Fausto Salsano dalla Sampdoria; un calciatore che ho sempre apprezzato per tecnica, professionalità e generosità in campo. Piccoletto di statura, veniva dal mare; Da quella Liguria che crescendo ho iniziato ad ammirare e amare, facendo la spola con Milano. Centrocampista titolarissimo nella Sampdoria di Vialli e Mancini per quasi un decennio. Almeno, così, lo ricordo a distanza di tanti anni passati; Potrei sbagliarmi perchè, purtroppo, anche i ricordi sbiadiscono col tempo. E' un meccanismo perverso quello del cervello che si ostina a non accettare il tempo che passa e tutte le persone che vi hanno vissuto in quel lungo, ma breve, lasso di tempo. In quella Roma giocavano Cervone, Aldair, Carboni, Comi, Nela, Tempestilli, Giuseppe Giannini, Hässler, Canniggia, Carnevale, Muzzi, Rizzitelli e un giovanissimo, nonché promettentissimo, Francesco Totti. Infine c’era, lui, Siniša Mihajlović, l’uomo venuto dall’est con quel cognome serbo come marchio di qualità. I serbi sono dotati di fantasia, forza fisica, impulsività e molto generosi nell'amicizia. Mihajlović, umanamente e calcisticamente, aveva tutte le qualità del popolo serbo. Per certi versi, un popolo segnato come pochi altri, dall'imprevedibilità del destino. Siniša era l’uomo del destino che entrò subito nelle mie grazie, quelle di un ragazzetto di 16 anni. Alle superiori gli dedicai persino un tema; Mi colpì profondamente la sua storia e quella del suo popolo. Un uomo venuto da una terra lontana, sconosciuta e misteriosa, martoriata da una guerra, ingiusta, durata per più di 10 anni. A Roma, sulla sponda giallorossa del Tevere, non ebbe un grande successo, anzi verrà ricordato come la più classica tra le meteore giallorosse. Il merito più grande nella Capitale, sarà quello di aver suggerito a Boskov di far esordire un giovanissimo Totti, appena sedicenne. Già da ragazzo, dotato di grande personalità, dimostrava doti, fuori dal comune, come futuro allenatore. Una promessa incompiuta per la Roma; ma c’era qualcosa di “magico” in quel calciatore che lo porterà a diventare, prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell'inter, uno dei giocatori più forti e apprezzati della Serie A. Un calciatore, certamente, di livello mondiale. Il pezzo forte del repertorio di Mihajlović, senza alcun dubbio, erano le punizioni, fondamentale che fu studiato persino dall’Università di Belgrado come ricordato, con grande orgoglio, dallo stesso Siniša. Quel fondamentatale ai piedi del forte calciatore serbo, per un decennio, divenne arte allo stato puro.

“Quando calcio imprimo molta forza: la palla si alza poi scende all' improvviso una volta ho segnato da 65 metri”.

Giocatore duro, ma leale in campo. Apprezzato da tutti. Uomo che non la manda a dire, proprio come lo scrivente, artefice - lui - come i grandi uomini del proprio destino. Uomo con le sue amicizie “speciali” come quella discussa con Zeljko Raznatovic, la tigre di Arkan, capo degli ultras della Stella Rossa di Belgrado, leader del gruppo paramilitare delle Tigri e criminale di guerra dell’ex Jugoslavia. Alla morte Arkan - assassinato - Siniša gli dedicò un affettuoso necrologio che destò, ai tempi, molto scalpore. Ma come sosteneva il poeta Neruda, il trionfo del vero uomo proviene dalle ceneri dei suoi errori.

Difensore centrale, mediano, terzino e centrocampista di sinistra, allenatore tutto tondo, padre premuroso, nonno incompiuto, figlio, amante, calciatore, vittima, guerriero, marito e soprattutto, oggi - nell’ultimo giorno dell’anno, - un'altra tessera mancante di un piccolo, grande, puzzle che alla fine - nonostante tutto - sarà sempre più vuoto e incompleto.

L'eternità è il nostro presente, la nostalgia il futuro o molto più saggiamente - come ricordato da sua moglie Arianna - sei solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Auguri di buon anno Siniša

Arsenico17