La serie A di quest'anno non ha un attimo di respiro. Si è conclusa ieri sera la quattordicesima giornata di campionato e già in serata si riparte con la quindicesima che vedrà la sfida tra Empoli e Cremonese. Un campionato a ritmi serrati, condizionato da un mondiale "anomalo" in Qatar, che sta costringendo le squadre a giocare ogni 3 giorni in vista della super sosta che finirà non prima di gennaio 2023.

Tutti questi incontri ravvicinati stanno mettendo a dura prova le diverse formazioni, che di giornata in giornata perdono punti preziosi per la corsa all'Europa e al campionato.



Un esempio è il Milan di Pioli, che sembra aver perso un po' di smalto nelle ultime gare. La formazione rossonera sembra quella che ne risente di più in questo Tour de force. Nelle ultime 3 giornate di campionato sono stati raccolti solamente 4 punti dai campioni d'Italia in carica, che hanno fatto una deludente prestazione contro il Torino che è costata di fatto la sconfitta, una vittoria interna, molto sofferta, trovata quasi all'ultimo minuto grazie al centroavanti francese Olivier Giroud contro uno Spezia che ha affrontato la partita in maniera discreta in un campo ostico come quello di San Siro e l'ultimo match, concluso solo con un pareggio esterno contro la Cremonese.

Un Milan che quest'anno deve fare i conti con un Napoli in splendida forma, brillante, che offre un calcio di altissimo livello sia in ambito nazionale, in campionato, che in Europa con il grandissimo girone giocato in Champions League. Ma non solo Napoli, da non sottovalutare la Juve di Max Allegri che si è rilanciata in campionato trovando il quinto successo consecutivo e la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la vittoria nel derby continua a vincere macinando punti.



Una stagione ancora tutta da vivere. Chissà se dopo il Mondiale sarà tutto un altro campionato?

Non ci resta che attendere.