Luca Ceppitelli ha appena rinnovato il contratto che lo lega al Cagliari e si appresta quindi a disputare la sua ottava stagione nelle file della formazione sarda. Di cui è diventato una sorta di istituzione, tanto da proporsi alla stregua di un punto di riferimento per coloro che devono calarsi nella realtà isolana. Un ruolo che presumibilmente eserciterà anche nella stagione entrante.

Chi è Luca Ceppitelli

Luca Ceppitelli è nato a Castiglione del Lago (PG), l’11 agosto del 1989. Centrale difensivo ben impostato fisicamente, fa del piazzamento e dello spiccato senso tattico le sue migliori prerogative, a cui aggiunge un sano istinto agonistico e l’attitudine al gioco aereo, che sfrutta anche sui calci da fermo a favore della propria squadra.

La sua carriera

Luca Ceppitelli è cresciuto nelle giovanili del Perugia, ove ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico. Nel gennaio del 2009 si è quindi trasferito all’Andria BAT, ove ha potuto accumulare preziosa esperienza nel successivo biennio, tanto da spingere il Bari a puntare su di lui.

In Puglia ha giocato 100 gare in Serie B nel corso dei tre anni in cui ha indossato la maglia dei galletti, mettendo a segno 11 reti. Il notevole rendimento palesato ha quindi spinto il Cagliari ad acquisirne il cartellino, permettendogli di fare il suo debutto in Serie A il 31 agosto dl 2014, nella gara pareggiata per 1-1 a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Da quel momento ha collezionato 157 gare e 7 reti coi sardi.

Quanto guadagna Luca Ceppitelli?

Luca Ceppitelli guadagna un milione di euro netti a stagione. Il prolungamento del suo contratto, scaduto il 30 giugno 2021, ma prevede ancora un anno, con l’opzione per una ulteriore proroga sino a quello successivo.

Gli inizi

“Ho iniziato giocando in attacco. Ero bravo di testa e veloce, Poi a quattordici anni ho sviluppato tutto insieme: muscoli, peso e altezza. Cambia il mio passo e rallenta il mio scatto. I mister mi spostarono dietro. Da quel momento ho sempre giocato in difesa. IL COLPO DI TESTA

“Ho imparato a colpire di testa nei giovanissimi, con un allenatore che credeva in questa mia dote. Il segreto non è la forza, ma prendere bene il tempo. Pavoletti è il più bravo. Non è umano, prende il tempo perfettamente e mette la palla dove vuole. In torsione, in tuffo e persino in arretramento." LA FAMIGLIA

“Nato e cresciuto a Castiglione, in una terra bellissima immersa nel verde. Un’infanzia felice, arrivo al campo di calcio direttamente dai prati. Ho giocato anche a tennis, spinto da mio padre. Col calcio aveva un rapporto tormentato: aveva subito un brutto infortunio, un calcio allo stomaco gli stava per far perdere la milza. Ho spesso osservato la sua lunga cicatrice. Prima mi mise dei dubbi sul calcio, ma poi mi sostenne in tutto e per tutto. Mi diede una prima lezione: La passione è più forte della paura. Mia madre è il vero eroe della mia infanzia: maestra, genitore e anche amica. Per noi faceva i salti mortali. Con lei e mia sorella siamo molto legati: abitiamo tutti a Cagliari" LA CRESCITA

“Il calcio mi ha cambiato. Da piccolo ero introverso e chiuso. Mi frenava un timore indistinto. Lo sport di squadra per me è stato un esercizio. Uscire di casa, trovarmi improvvisamente nel mondo da solo, dover gestire rapporti di gruppo, umani e complessi, che speso andavano oltre i confini dello spogliatoio“. LA SCELTA DI VITA

“Ad Andria ci andai in una situazione che fu decisiva per la mia vita: mi comprarono e mi fecero il contratto. Il 4 dovevo partire per andare in Puglia, il 6 – mi ero iscritto all’Università – dovevo dar un esame. In quel momento ho capito che non stavo scegliendo solo cosa fare in un fine settimana, ma dove andare nella mia vita. Ho scelto di fare il professionista. E ho imparato cos’è giocare con la pressione del pubblico che ti avvolge ogni domenica“.

La sua vita privata