Con la rete messa a segno nella gara di Marassi contro la Sampdoria, Domenico Berardi è arrivato a quota 11 gol in campionato, insieme a Ciro Immobile e Lautaro Martinez è il terzo giocatore a raggiungere la doppia cifra nelle ultime quattro edizioni di Serie A: numeri importanti, numeri che potrebbero finalmente portare Berardi a spiccare il volo verso nuovi traguardi, verso nuovi orizzonti, perché forse è davvero arrivato il momento del grande salto, è arrivato il momento di definire un percorso di crescita iniziato a Sassuolo, maturato in maglia neroverde, che sembra essere arrivato all’ultimo giro di una corsa iniziata 13 anni fa, quando nel 2010 entrò a far parte delle giovanili neroverdi.

Da lì è iniziata una storia d’amore bellissima, fatta di alti e bassi, ma soprattutto di traguardi importanti, la conquista dell’Europa League, un traguardo storico per il Sassuolo, la conquista della maglia azzurra con la quale da protagonista vincerà l’Europeo targato Roberto Mancini, le esperienze con Di Francesco in panchina che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e con De Zerbi che lo ha fatto crescere in maniera esponenziale, il record personale di gol segnati (17) con la maglia del Sassuolo nella stagione 2020/2021.

Prestazioni importanti grazie alle quali in più circostanze è stato accostato ai maggiori top club come Milan, Juve, Inter, Berardi però davanti a queste offerte ha sempre giurato amore al Sassuolo, si è sempre rivelato fedelissimo nella sua lunghissima storia d’amore, una storia d’amore che adesso sembra essere davvero arrivata al capolinea, dopo tanti anni in maglia neroverde, Domenico Berardi è pronto per il grande salto, la Lazio lo segue da tempo e Maurizio Sarri, potrebbe essere l’uomo giusto per completare definitivamente il suo percorso di crescita.