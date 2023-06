Iniziarono in America, poi ci provarono in Cina, adesso, osano in Arabia Saudita. Il filo conduttore è lo stesso. Il danaro. Quello che consente alla società di determinare le diseguaglianze, quello che consente nel mondo del calcio di comprarsi dignità, etica e morale in un colpo solo. Come è successo con i mondiali più indecenti di sempre, in Qatar, che sono stati difesi, e non poteva essere altrimenti, dallo stesso sistema che li ha voluti. Ancora oggi non si conosce il numero esatto degli operai che hanno perso la vita. Non si sa. Centinaia, migliaia. Non si sa.

Come per i migranti inghiottiti dal mare. Non si sa. Ma quello che si sa, e questo bene, è che l'ingiustizia è stata compiuta, che i risarcimenti danni non ci sono stati, che i lavoratori hanno finito con l'essere canonicamente cornuti e mazziati. Forse l'etica è una scienza scomparsa dal mondo intero. Non fa niente, dovremo inventarla un'altra volta. Come dar torto a Borges? Sicuramente nel calcio va ripensata, totalmente. Perchè quando i calciatori pensano solamente al proprio ego, si vendono al miglior offerente, e quando in troppi dicono, chi non farebbe come loro? Chi rinuncerebbe a quei soldi? Allora non c'è molto da indignarsi, o da sconvolgersi, ma da prendere atto che oramai siamo nell'anarchia capitalista più estrema. La rincorsa ai soldi continua, e continuerà.

Che poi ci si venda a chi nel proprio Paese vuole costruire la miglior cattedrale utopica del deserto finalizzata a coprire come il prosciutto sugli occhi tutte le nefandezze, diritti violati, pena di morte, società patriarcale, e chi più ne ha più ne mette, e se non si rende conto di essere solo un mezzo, uno strumento per tutto ciò, cosa pretendere?

Nelle scuole di calcio non si insegna più forse il valore, il principio, la carriera del calciatore è sognata, desiderata, più perchè si può diventare ricchi e famosi che per fare la differenza, non più per passione per il calcio, ma per lasciare un segno alla CR7, emblema dell'iconodulia perfetta dell'esaltazione dell'ego.

Prima vengo io, poi voi che siete nessuno.



Questo egoismo, questo pensare solo a riempirsi il portafogli, pensando di costruire dal nulla il calcio nel deserto arido e avaro di libertà, porterà l'individuo a schiantarsi contro il muro dell'ingordigia ed il calcio alla sua autodistruzione etica.

Sì, criticare chi va a riciclarsi a suon di milionate è sacrosanto, doveroso, no, non va giustificato, compreso, perchè non tutti lo farebbero, perchè in questo mondo delle differenze esistono e saranno queste a salvare l'immagine ed il cuore del calcio.