Sta offrendo diversi spunti di riflessione quanto accaduto nello stadio Friuli di Udine, dopo il delirio provocatorio di tanti tifosi napoletani. Poteva essere un momento di festa, è finito, invece, letteralmente in un mezzo disastro, anche per la sottovalutazione che vi è stata probabilmente nella gestione delle cose. Visti gli antipasti, sarebbe stato corretto consentire l'accesso allo stadio solo agli abbonati dell'Udinese e vietare l'ingresso agli ospiti. Perchè lo stadio in stile inglese di Udine evidentemente non è per tutti. Un disastro annunciato, sarebbe potuta finire decisamente peggio, ma chi ha provocato sono stati i tifosi "ospiti" prima, e durante e dopo il fischio finale.

Nessuno ha intenzione di generalizzare, va detto che esistono una marea di tifosi napoletani di tutt'altro tenore, amici, conoscenti, sconosciuti tifosi friulani e napoletani a braccetto insieme c'erano e ci saranno anche dopo il delirio di Udine. Perchè non può il comportamento di un manipolo anche se consistente di incivili dequalificare una città intera, un popolo intero. Guai a farlo! A Udine c'è chi ha impedito di far stendere, come tradizionalmente avviene con le partite dell'Udinese, lo striscione con il simbolo del Friuli! Affronto evidente! C'è chi invadendo il campo ha fatto danni che si quantificano in diversi migliaia di euro, dalla rottura dei seggiolini, ai tabelloni danneggiati, alle reti tagliate, e soprattutto al manto erboso in parte rovinato. Se lo sono portati a casa per poi qualcuno anche rivenderlo in rete! Pazzesco! Per non parlare di chi è andato, entrando in campo, sotto la curva nord dell'Udinese a provocare! In tutto ciò, pur condannando genericamente e con stile ogni forma di violenza, va detto che il comportamento di diversi componenti della curva nord friulana, dove ci sono gli ultras dell'Udinese, non è stato condannato. Anzi, sostenuto. Il pensiero diffuso è che avrebbero dovuto dargliene anche di più a chi si è reso protagonista di quei comportamenti inaccettabili. Scatteranno le denunce, scatteranno le sanzioni, verranno identificati coloro che hanno fatto parte della "rissa" nello stadio Friuli diventato per l'occasione un piccolo Colosseo dove fare a cazzotti, ma è una delle poche volte dove accade che una città e non solo sostanzialmente si schiera sostanzialmente con degli ultras.

A prescindere dalla questione politica, che è bene rimanga fuori, si tratta di altro. E deve far riflettere il senso di vittimismo che si è affermato al solito, ma il razzismo non c'entra assolutamente nulla. Scuse? Non pervenute! Altro che miracolo di San Gennaro, è accaduto il miracolo della Dacia Arena. Quanto successo a Udine evidenzia che in Italia forse non siamo pronti ad avere stadi come quello di Udine, in stile inglese, anche se non pienamente inglese, perchè ancora dei divisori tra il campo ed i tifosi ci sono. In Premier League i giocatori li puoi toccare con mano. I fatti di Udine evidenziano che c'è stato un arretramento da questo punto di vista a causa di chi non è grado di capire che non puoi fare tutto quello che ti pare e come ti pare. Ad Udine quando arrivano i grandi club lo stadio si veste quasi sempre con i colori della squadra avversaria. C'è sempre stata correttezza, oltre le questioni da "stadio", forse l'estrema fiducia verso il prossimo, forse l'aver dato priorità agli incassi che ad incentivare l'ingresso dei tifosi dell'Udinese, forse che non si era più abituati a vedere la polizia sul terreno di gioco in uno stadio italiano, i fatti friulani evidenziano che il giustizialismo fai da tè rischia di diventare un qualcosa di tutt'altro che inaccettabile e si può decisamente parlare del trionfo del giustizialismo e della giustizia fai da te. Prendendo in parte la Treccani il giustizialismo è un termine adottato nel linguaggio giornalistico per definire l’atteggiamento di chi, per convinzione personale o come interprete della pubblica opinione, proclama la necessità che venga fatta severa giustizia (magari rapida e sommaria) a carico di chi si è reso colpevole di determinati fatti, reati, in opposizione ai cosiddetti garantisti e a quanti si mostrano favorevoli a sanatorie e «colpi di spugna» generalizzati.