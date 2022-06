" No!...non è possibile!...ma ha sette vite ed una sola auto!...da 60 anni è sempre con la sua Peugeot decappottabile grigio topo! "

Questa l'esclamazione di Ambrogio, il custode dello stabile di Viale Tunisia a Milano, sede di Calcio Mercato.com. " Tenente Colombo!...ma che ci fa un'altra volta da queste parti? " " Ahh!...tenga pure le chiavi della mia macchina Ambrogio!...sa!..mi deve scusare per il ritardo ma avevo smarrito il mio cane mentre passeggiavo nel parco di fianco all'Hotel dove alloggio con la mia Signora! Ecco se gentilmente trova un parcheggio mentre nel frattempo corro presso quell'antico forno di Via Vitruvio...ahh!! - con la mano aggrottata sulla fronte ed il sigaro semiacceso tra le dita -...spero non abbia chiuso durante questa pandemia..vero?!?" " No!...Tenente...il suo forno è sempre al suo posto..stia pur tranquillo!..ahh!...che fortuna!... vedo che si è liberato un parcheggio! " " Grazie Ambrogio! vado, compro il solito panettone artigianale e lo porto a mia moglie in albergo!...sa!.. deve ancora far colazione ed adora gustarla in terrazza con un bel cappuccino caldo accompagnato dalla fragranza di una buona fetta di panettone! " " Spero che lo trovi Tenente!..siamo ormai in estate! " "...non c'è problema, lo avevo prenotato personalmente quando ricevetti la chiamata del Direttore Agresti...a proposito...lo trovo sempre nella sua stanza, primo piano a destra...vero? " " Ma no Tenente! Il Direttore Stefano Agresti non c'è più!...si è dimesso ed al suo posto la nuova proprieta' americana ha assunto un nuovo Direttore proveniente da Mediaset, Gianni Visnadi! " "...ohh!!.. cribbio!!..non ne sapevo nulla!!..che peccato! una persona così simpatica, professionale...mi spiace molto! " "Ma..esattamente..lei..Tenente..quando.. e da chi sarebbe stato chiamato?" "..beh!!.. Ambrogio!!..stando ormai da molti anni in pensione non debbo più correre e precipitarmi come una volta per risolvere i più intriganti delitti..." "...che se non erro i suoi casi risolti sono stati ben 69 ... nevvero Tenente Colombo? " " ...ahhh!!..guardi Ambrogio che per la memoria io sono una vera frana..." "...ma come??...ma se ha un intuito scientifico pazzesco.. è diventato famoso in tutto il mondo!!" " Badi bene...non confonda la capacità intellettiva con quella della memoria...sono parenti stretti ma non sempre vanno d'accordo!...ma per tornare alla sua domanda ricordo che alcuni mesi fa ricevetti un fax del Sig. Germano per parte della Caporedattrice di VivoPerLei Jea Bercigli che..." " Si fermi Tenente!...il Sig. Germano non c'è più!...al suo posto troverà il Sig. Giuseppe!! " "...ehhh!!...ma questi Americani sono un Etna in eruttazione!!...ma da quale parte degli States arrivano?? "

" Permesso!!..Dott.ssa Jea Bercigli!!...la disturbo? " " Ma prego...Tenente!..lei è sempre il benvenuto...ormai è di casa...ma oggi a cosa debbo la sua visita? ". " A dire il vero Jea mi avete chiamato voi un paio di settimane fa...ma sa che ho smarrito l'appunto con la causale della chiamata..." " Non si preoccupi Tenente... le do' io una mano per ricucire il tutto! L'abbiamo chiamata un paio di mesi fa, e non settimane, quando la squadra del Milan era incappata in due pareggi interni contro Bologna e Torino, mettendo in serio dubbio la conquista del 19mo scudetto, ed in accordo con il nuovo Direttore Visnadi, avevamo pensato ad un suo intervento negli ambienti di Milanello dove circolavano voci di strani mandanti pronti a minare il solare cammino Rossonero...ma qui nella redazione di VxL, non avendo ricevute risposte, abbiamo pensato ad affidare il caso al...." "...al Commissario Montalbano!!...lo giurerei!!" " Tenente Colombo!!..ma che fiuto!!...ma come ha fatto a saperlo!!" "...ahh!!.. sciocchezze Jea! ... è facile a dirsi!.. è il vostro detective più celebre...anche se ha il suo sceneggiatore personale..il compianto Camilleri...". ".…mentre lei Tenente nelle storie dei suoi delitti ha visto svariate partiture...giusto?" " Esatto Jea!..negli States è tutto diverso che nelle vostre locations in terra siciliana!..nelle mie storie arrivo al bandolo della matassa spesso con l'aiuto del mio cane, a proposito Jea! ...sa che non ho risposto al vostro fax per via del nostro cane... è stato molto male...respirava a stento.. il veterinario ci disse che aveva contratto una sorta di virus pandemico, e insomma c'è l'ha restituito sano e salvo dopo una settimana di cure...e sa che mi è anche costato un occhio della testa!!.. però grazie al cielo...eccoci qua!!...e così stavo dicendo della differenza di stereotipi tra i due metodi volti alla ricerca dell'esecutore del crimine quali possono essere stati nei miei casi banali indizi come il graffio delle unghie di un cane sulla portiera dell'auto, piuttosto che l'impronta di un dente in un pezzettino di chewingum, per finire con un diverso numero di stelle punzonato su di un tappo di una bottiglia di champagne sostituita nella scena del crimine...indizi semplici ma decisivi, molto spesso, per incastrare un colpevole di delitto perfetto! Mentre lo sciupafemmine Commissario Montalbano riesce praticamente ad arrivare alla soluzione dei suoi casi transitando quasi sempre nei piacevoli meandri...del gentil sesso!!...intendiamoci è pur sempre valente, ma somiglia sempre più all'agente segreto 007 che non al classico Commissario come poteva essere Maigret o Poirot! " " Quel che dice è vero Tenente! ma non dimentichi che c'è una copiosa fetta della platea femminile che segue le vostre avventure...e alle volte spezzare il classico impianto degli indizi con qualche stuzzicante menage ...non guasta affatto! " " Vero!! Jea!!...anche io in più di un caso ho posto ad oggetto/soggetto una figura femminile... ricorderà la celebre "signora in nero" o forse meglio ancora un altro caso quando per finta ipotizzai il funerale della mia Signora...". "...ma come no!!.. Tenente!!..e riuscì a smascherare la colpevole... facendo crederle che avrebbe ingerito della marmellata avvelenata artificiosamente preparata con le sue mani!!...beh!!...cosa dirle Tenente...per me siete bravi tutti e due ... anche se..ad essere sincera.. lei è stato il primo!..e per lei nutro una maggiore simpatia! " " Bene Jea!...ma visto che sono in colpevole ed ingiustificato ritardo...direi che a questo punto potrei anche ritirarmi nella mia personale videoteca... oppure posso rendermi utile in qualche modo? " Sì!!.. Tenente!!... giustappunto nell'editoriale del mese, oltre all'ovazione del popolo Rossonero c'è una curiosa notizia...e gliela giro...magari con la sua scaltrezza potrà scoprire qualche cosa in più!"

Correva l'anno 2011 quando, mentre il Milan di Allegri si cuciva il suo 18mo scudetto, la Juventus chiudeva la stagione con "zero tituli"! Per amor della cronaca era il primo anno dell'era di Andrea Agnelli, con un Del Neri sulla panchina dei Bianconeri che riuscì a piazzarsi ad un insignificante settimo posto, perseverando nelle sue teorie calcistiche riuscì a farsi eliminare nei quarti di finale di Coppa Italia dalla Roma ed infine concludere malamente la stagione risultando anche estromesso dalla fase a gironi di Europa League. Anno nefando per la "Signora" del nostro calcio, ma dopo quel dannato 2011 i Sabaudi godranno di una vera e propria manna dal cielo propiziata dall'era del travolgente Conte immediatamente successiva al gol non gol del Rossonero Muntari, vero spartiacque tra Duomo e Mole, e proseguita con il quinquennio, filotto di tricolori, del livornese Allegri, cui fece seguito l'altro toscano Sarri e per finire, parto di una personale idea del Presidente Andrea, quella di andare a ingaggiare un altro Andrea, maestro delle punizioni ma fresco di "foglio rosa" il bresciano Pirlo! Ma se è la somma che fa' il totale, per dirla alla Totò, i Bianconeri usciranno dopo 11 stagioni con un pallottoliere tra le mani riuscendo a conteggiare ben 9 scudetti, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. E così dopo un Palmares vantante ben 19 titoli, in questa stagione, nonostante il ritorno di Max Allegri, forse per la teoria applicata al calcio dei " corsi e ricorsi storici " si verifica nuovamente un aberrante e stonato, vista la rosa di prima qualità vantata dai Bianconeri, "zero tituli" consolato però da un quarto posto in classifica decisamente voluto con una affannosa rimonta da centro classifica per dare speranze alla conquista della tanto agognata Coppa dalle grandi orecchie da troppi lustri mancante nella ricca sala trofei del Juventus Museum.

" Cos'altro c'è da dire.. Jea!!...avete già detto tutto voi!!..e poi qui a Milano tira un'aria di scirocco!!... Scudetto al Milan..e due Coppe all'Inter!! La Juventus prima o poi ritornerà alla ribalta, ma è indubbio che sia iniziata per lei una fase discendente che fa parte del ciclo biologico ed incontrovertibile della vita! ...magari sarebbe più curioso andare a sfrugugliare sulle retrocessioni...trovo che ci sia sotto qualche arcano mistero! Squadre blasonate come Cagliari e Genoa non meritano la serie cadetta!...a proposito Jea! ...mi faccia andare... domani mattina dal porto di Genova parte la mia nave per l'America e..." " Tenente!!...ma non mi dica che ancora una volta non ha preso l'aereo!!' " Certo Jea!..sia io che mia moglie detestiamo volare!...e poi... c'è il nostro cane!!...e come farebbe a fare pipì in aereo?!?...Ehh??...sa dirmelo Jea?!?...ma che fa!!...sta ridendo..e di gusto ... vedo...!!!...ed il suo riso non si ferma...Jea!! Jea!!!...ha mica bisogno di un bicchier d'acqua!!...attenda un istante... glielo vado a prendere...arrivo subito!!". "Tenente!!...Tenente!!!...non se ne vada!!...ho bisogno urgente del bagno!!..mi aiuti la prego!!...mi ha fatto morire dalle risate!!!...e poi con questo sigaro sempre mezzo acceso..." " Giusto Jea!...ma sa che grazie al sigaro non ho mai indossato una sola volta la mascherina!...alla faccia dei Vax e NoVax?!?... e non ho mai preso il Covid!! " " Certo!!.. Tenente!!..ci credo...però se l'è beccato il suo cane!! " " Ohhh!!!...Jea!!!...adesso è lei che mi provoca una crisi di riso!!!!....ahh!!...ahhhh!!!...Jea!!!...ma sì!!..bisogna che venga più spesso a Milano!!.. è una gioia per la mia pensione!! " " Tenente!!..la porta di VivoPerLei... è sempre aperta ad amici limpidi e sinceri come la sua persona!!!

Tenente!!...lei vive e vivrà in eterno!!"

Massimo 48