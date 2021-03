“E’ vero credetemi è accaduto di notte su di un ponte guardavo l’acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù”

Così il grande e indimenticato Domenico Modugno apriva il suo splendido brano, del 1968, “Meraviglioso”. Una canzone che dice tutto, una vera poesia, un inno alla vita anche quando si crede di aver toccato il fondo. Ritengo che sia il brano perfetto per aiutarmi a raccontare il mio rapporto personale con il "virus". Attraverso le sue splendide parole cercherò di buttar fuori, tutto quello che ho dentro, di dar libero sfogo alla mia indignazione scrivendo una lettera aperta al "maledetto" nemico.

"Caro" Virus,

Da quando sei arrivato hai cambiato il Mondo, la nostra esistenza …. il nostro modo di essere e di vedere le cose. Sei entrato in punta di piedi, ma ben presto ti sei impadronito di tutto …. della nostra dignità e perfino delle nostre vite. Sei diventato il padrone assoluto del pianeta, te ne sei letteralmente impossessato, decidi di fare e disfare del destino delle persone , a tuo piacimento, come se tu fossi il “Padre Eterno”. Da più di un anno, come un mare in tempesta, semini panico e distruzione, non credevo che dopo “Attila”, nella nostra amata Terra, potesse esistere un altro “Flagello di Dio”. E’ come se lottassimo contro i “Mulini al vento”, per citare Don Chisciotte della Mancia, come si fa a sconfiggere ciò che non si riesce nemmeno a vedere? Combattiamo, ogni santo giorno, una battaglia contro di te alla cieca, ci hai colto di sorpresa e trovati impreparati! Sei un essere malvagio, ci stai portando via il futuro senza chiederci il permesso, ma non riuscirai a piegarci, prima o poi riusciremo a vedere la luce in fondo al tunnel …. quella che ci ridarà la libertà! Non può più piovere per sempre.”

"D'un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi Così: Meraviglioso!"

Forse non lo sai ma sono la flora e la fauna gli unici elementi vitali sulla Terra non tu. Tu dispensi solo morte, dolore e distruzione! Soffochi la vita … sei “soltanto” un male da sconfiggere! Vorresti conquistare il Mondo: esserne l’unico padrone incontrastato! Ma non lo sarai mai non potrai vivere in eterno. Ti sorprenderai, ma anche noi abbiamo le nostre armi per combatterti. Fin’ora abbiamo perso soltanto la battaglia ma non la guerra. Sappi che nel corso del tempo ci siamo evoluti perché siamo degli esseri “intelligenti”, la "Storia" siamo noi non tu. Ci stai sottovalutando! Devi sapere che contro di te si stanno scatenando i più grandi scienziati e medici del Mondo, le migliori menti del pianeta stanno studiando e pianificando come annientarti per sempre! Non sei eterno, non appartieni a questo Mondo, sei “solo” un macchia scura che deve essere cancellata. Probabilmente te la stai ridendo sotto i “baffi”… ti senti invincibile perché hai ucciso milioni di esseri umani ma contro di te i nostri “angeli bianchi” sono scesi in “trincea” per combatterti, e ti stanno tenendo testa armati solo di amore per la vita e solidarietà verso il prossimo. Ha fatto il giro del Mondo la foto dell’infermiera con il viso scavato dai segni della mascherina portata per un’infinità di ore nell’aiutare le persone colpite da te mettendo a repentaglio la propria vita. Il sacrifico di persone come lei è stata la prima arma messa a disposizione contro di te e tu non te l’aspettavi. Ricorda …. la tua continua evoluzione ci sta preoccupando: da qualche tempo hai cambiato obiettivo; prendendo di mira i bambini che rappresentano il futuro dell’umanità ci colpisci doppiamente, primo perché i bambini sono la vita dei genitori e poi perché non riusciamo a concepire che il male possa toccare delle anime innocenti, i quali hanno diritto di essere soltanto felici. Comunque sia sei solo contro 9 miliardi di persone, anche se sei invisibile stiamo imparando a convivere insieme a te e lo rimarrai fino a quando qualcuno tenderà ancora a sottovalutarti, cercando di vivere la stessa vita prima del tuo arrivo. Queste persone non hanno capito che tutti gli accorgimenti usati quotidianamente servono a tenerti lontano, a non farti avvicinare, nell’attesa di sconfiggerti definitivamente. Alla parola vaccino come reagisci? La grande confusione di questo periodo sulla campagna vaccinale serve solo a darti l’illusione che hai guadagnato terreno su di noi ma non è così. Dacci il tempo di organizzarci per bene, di ottenere “l’immunità di gregge” e vedrai che sarai solo un brutto ricordo. Sarà “meraviglioso” vederti in ginocchio tra qualche tempo, vedrai che prima o poi accadrà”.

"Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Meraviglioso perfino il tuo dolore potrà guarire poi meraviglioso."

“Nonostante tu abbia lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre anime non riuscirai mai a soffocare la gioia che sprigiona la vita perché il mondo è una cosa meravigliosa. Tu sei solo un virus e noi delle persone con dei sentimenti, dei valori, dei principi insomma cose da "umani" che non può comprendere chi, come te, è "disumano". Semini panico e distruzione come se nulla fosse nella speranza di vederci cadere al tappeto; ci hai privato dei nostri cari, ci hai tolto il sorriso, ci hai tolto la cultura, ci hai tolto il "pane" quotidiano, ci hai reso "prigionieri" e al contempo "schiavi" di quella paura nell'affrontarti ogni giorno. Ne sarai felice, il tuo scopo è compiuto, il male che hai seminato è ovunque oramai. Non ti accorgerai mai di quello che ti stai perdendo ….. la bellezza di un tramonto e il soffio del vento sui capelli. Ma tu in fondo cosa ne puoi sapere di quanto il mondo sia così meraviglioso?! Secondo me è proprio per questo che vuoi distruggerlo ad ogni costo! La sua maestosità e la nostra voglia di vivere però cancelleranno la scia di dolore che hai provocato, perché la vita è gioia e dolore, amore e odio, salute e malattia, non dimenticarlo mai: noi sappiamo cosa significa soffrire e non c'è uomo più pericoloso di colui che sente dolore. L’uomo per natura appena tocca il fondo con una spinta riesce a ritornare su, sarà forse l’istinto di sopravvivenza che non ci porta all’autodistruzione ma al contrario ci riempie di iniziative e buoni propositi che tendono a farci reagire in maniera positiva e a cambiare, con tutte le nostre forze tutto ciò che di negativo c’è intorno a noi."

"Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto: ti hanno inventato il mare eh! Tu dici non ho niente Ti sembra niente il sole! La vita, l'amore!"

"Sembra un controsenso ma bisogna anche ringraziarti. Sai da noi esiste un detto "non tutti i mali vengono per nuocere", tu sei il male più crudele degli ultimi cinquant'anni ma anche da un evento così negativo noi esseri "umani" sappiamo trarre dei benefici per il futuro. Ci siamo accorti, vivendo nella paura e nell'ansia, di aver dato tutto per scontato nella vita precedente al tuo arrivo. Eravamo come degli "automi" imprigionati all'interno della routine quotidiana, avevamo perso, completamente, di vista tutto ciò che di bello il Mondo ci ha regalato. È stato un errore imperdonabile ed è forse per questo che hai trovato terreno fertile nel quale insinuarti, ma grazie a te stiamo riscoprendo il valore reale della vita prendendo coscienza di situazioni che prima davamo per scontante: sapessi quanto è bello appisolarsi sdraiati in riva al mare cullati dal mormorio delle onde che lambiscono la spiaggia; quant’è bello aprire gli occhi e ammirare estasiato i disegni geometrici di uno stormo di uccelli, il volo perfetto di un gabbiano mentre sorvola il mare in cerca di una facile preda … tu ti alimenti soltanto di morte, crudeltà e distruzione, ci ha tolto anche il vivere di questi piccoli piaceri “quotidiani”, ignaro del fatto che più ce li togli e più ne apprezziamo il valore perché siamo consapevoli, ora più che mai, che non è il denaro la cosa più importante nella vita ma è la salute, da difendere ad ogni costo e con ogni mezzo possibile.

"Il bene di una donna che ama solo te meraviglioso La luce di un mattino l'abbraccio di un amico il viso di un bambino meraviglioso"

“La società è formata da un insieme di famiglie, cellula fondamentale per far crescere un popolo. L’amore in ogni sua “forma” è un sentimento meraviglioso e creare una famiglia significa protendersi verso un insieme di azioni laboriose che interagendo tra di loro creano una fitta rete di sentimenti protesi solo a migliorare ad accrescere le potenzialità economiche di un Paese. Fare famiglia e lavorare per raggiungere degli obiettivi è la molla che muove la società: sposarsi, fare bambini, andare in vacanza, festeggiare gli eventi, cercare e creare lavoro per realizzare tutto ciò che da un buon proposito, diventa progetto e poi obiettivo. Sei riuscito a stroncare anche le “idee” sul nascere. Ma non saprai mai cosa significa mangiare un cornetto caldo alle cinque del mattino su una spiaggia affollata mentre nasce l’alba del primo giorno dell’anno, non potrai mai capire l’emozione, che purtroppo a causa tua ho dovuto rimandare, nel vedere il proprio amore mentre si avvicina all’altare per dirti il “si” più importane della sua vita. In quel “si” che racchiude, per chi ci crede, il sogno di due giovani che sperano di poter condividere al più presto la loro felicità. Tu non avrai mai un amico anzi ti sei fatto “miliardi” di nemici sulla Terra, non sentirai mai la mancanza di un abbraccio di una persona cara con la quale si è condiviso un periodo particolare della propria vita. Sai cos’è l’amicizia? È un sentimento puro come l’amore che tu non proverai mai poichè ci hai costretti a un forzato “isolamento” chiamato “lockdown” termine coniato apposta per te puoi andarne “fiero”! E infine vogliamo parlare della nascita di un bimbo? Non posso che dare ragione a chi ha paura, in questo momento, di mettere al Mondo una nuova vita, ma la vita, comunque, deve andare avanti senza sosta e non sarai tu a fermarla. Comunque sia la natura farà il suo corso, dopo l’estate verrà l’autunno e dopo l’inverno la primavera con l’esplosione di tutti i suoi meravigliosi colori; la natura si risveglierà e con essa anche la speranza di un Mondo pulito da te “maledetto” virus.”

"La notte era finita e ti sentivo ancora Sapore della vita Meraviglioso"

“La notte era finita lo prendo come un buon presagio; come l’annuncio che presto questo brutto periodo finirà. Torneremo ad “assaporare” la vita e tutto ciò è solo MERAVIGLIOSO”

CICCIO