Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare e né per terra, per esempio la guerra. Gianni Rodari.

Tra il 23 e il 24 febbraio 2022 c'è stata l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina che ha riportato il conflitto in Europa dopo la seconda guerra mondiale. È un qualcosa che se rischia di dilagare con l'intervento della Nato, di cui l'Italia fa parte, può portare putroppo ad un serio rischio che possa scoppiare la terza guerra mondiale.

Il motivo di questa guerra e l'obbiettivo del leader del Cremlino Vladimir Putin è la smilitarizzazione dell'Ucraina e proteggere il Donbass, che fa parte dell'Ucraina ma che nel 2014 si è dichiarata indipendente da essa. Perlomeno questo è ciò che ufficialmente viene detto. Ma potrebbe essere solo un pretesto, uno specchio per le allodole da dare alla stampa mainstream per giustificare la follia di iniziare questa guerra.

Ho la certezza che ovviamente non viene detto tutto dalla stampa mainstream, perlomeno sul perché si arriva a fare tutto ciò.

Apro una parentesi sulla tragica odissea della guerra tra Israele e Palestina in riferimento a ciò che non viene detto da parte della stampa e dagli organi di informazione. Sono più le omissioni che le notizie che vengono date. È come se fosse una strategia. Divide et impera. Ci si fa dividere, schierare su chi ha ragione tra Isreale e Palestina. Ed è una strategia che funziona per chi è facilmente strumentalizzabile dalla stampa mainstream o dai fanatici.

Su quella che viene chiamata "Guerra Santa" in pochi hanno detto le cose come stanno. Bisogna sempre chiedersi, chi ci guadagna da questa guerra? I soldati che vanno a morire? I civili Israeliani e Palestinesi che muoiono per i bombardamenti? I bambini che vivono terrorizzati o in generale i civili di entrambe le parti che rischiano la vita ogni giorno per la guerra che viene combattuta nella striscia di Gaza, la cosiddetta prigione a cielo aperto? O piuttosto chi finanzia questa guerra per l'acquisto di armi, mezzi e quant'altro? E perché muoiono sempre i civili ma rarissimamente i potenti?

Israele fornisce combustibile alle centrali elettriche palestinesi senza cui i cittadini palestinesi non potrebbero disporre dell'energia, così come fornisce ai palestinesi viveri e medicinali. I poteri palestinesi ricevono finanziamenti internazionali ma non li usano per il proprio popolo. Gran parte di esso perlomeno, ma li usano per i loro interessi e beni di lusso come ville sfarzose di loro proprietà.

I telegiornali riportano spesso su questa guerra che Israele attacca, mai che Israele si difende. Pochi di coloro che fanno informazione hanno riportato che Israele quando attacca gli ospedali è perché al loro interno sono stati nascosti armi e basi missilistiche che ucciderebbero i civili israeliani se non entrassero in funzione gli efficienti dispositivi di intercettazione balistica dello Stato di Israele, i migliori al mondo insieme a quelli del Vaticano.

Quando Isreale fu attaccata dai poteri arabi in massa, e ne uscì vincitrice, non fu difesa dai poteri occidentali che intervennero solo per commettere nei loro confronti una ingiustizia, ovvero farle restituire parte delle loro conquiste agli stessi aggressori arabi. Poteri arabi che ora che la terra di Isreale e verde e rigogliosa, dopo i tanti sacrifici fatti dagli stessi Israeliani, vogliono ingiustamente appropiarsene trovando tutto apparecchiato senza fare sacrifici.

Viene anche da chiedersi, chi rifornisce di carrarmati, elicotteri e missili la Palestina? In TV vengono mostrate solo le macerie, mai le ville dei potenti, i centri commerciali e i quartieri di lusso o le ville dai nababbi dei potenti palestinesi non vengono mostrate.

La stessa domanda la si può fare sulla guerra tra Russia e Ucraina, ovvero chi è che ci guadagna? Chi le finanzia sicuramente. C'è chi dice, ed è del resto la cosa più logica, che questa guerra è in realtà una guerra tra banche mondiali, con quella degli Usa- Nato e Giappone che è concorrenziale a quella della Russia e della Cina. Business, le guerre per le banche sono un business ricchissimo. La fortuna della famiglia Rothschild per esempio sono state le guerra. Finanziarono anche Napoleone e anche la controparte.

Prestare soldi ad una nazione significa averne influenza e controllo anche sulle sue politiche e sulle decisioni da prendere. In particolar modo se quella nazione diventa debitrice di quella banca. Le banche prestano soldi agli stati. Lo stesso ex presidente americano John Fitzgerald Kennedy fu ucciso perché voleva emettere una zecca nuova direttamente dallo Stato. Non è il motivo ufficiale della sua morte ma è altamente plausibile e in molti sono convinti di ciò.

In una guerra non si vince. Si perde e basta. In particolare si perdono vite umane. Se i soldati, i militari, si rifiutassero di combattere, non ci sarebbero le guerre. Diceva Gino Strada che le guerra sono fatte dai ricchi ma ci mandano a morire i figli dei poveri.

Putin da una parte fa capire che vuole restituire dignità al popolo ucraino, ma da una parte si comporta da dittatore. Una dittatura che lui camuffa da democrazia, basti vedere gli ostacoli ma anche la vita difficile che fa il suo oppositore in Russia, Alex Navalny.

C'è ancora molta gente che si fa dividere. Destra, sinistra, è colpa di Putin, è colpa di Zelensky, il leader ucraino, che tra l'altro è un ex attore che ha interpretato in un film ucraino proprio il presidente dell'Ucraina, e poi ci è diventato per davvero, o c'è gente che dà la colpa a Biden. È sicuramente colpa anche loro. Specie di Biden, che si sta dimostrando più pericoloso di Trump, che era sì pericoloso ma nei fatti molto meno di Biden, una vera minaccia per l'umanità.

Il discorso è che quelli che noi vediamo al potere sono degli utili idioti, burattini, lecchini, manovrati da poteri sovranazionali che puntano solo al loro arricchimento sia economico ma non solo, anche per imporre un nuovo ordine mondiale sotto un governo totalitario, sulla falsariga di ciò che descriveva George Orwell in 1984.

Biden, presidente "democratico" ma meglio definirlo presidente psicopatico e guerrafondaio degli Stati Uniti ha dichiarato che ci saranno le sanzioni alla Russia, altrimenti il rischio, e lo ha detto lui stesso, che l'unica alternativa a queste sanzioni è la terza guerra mondiale.

Anche a livello economico è un danno. Anche per l'Italia. L'Ucraina è il granaio d'Europa mentre la Russia è il nostro fornitore principale di gas. Sotto questo aspetto siamo dipendenti da esso in gran parte, difatti Draghi ha parlato proprio di un ritorno al carbone per sopperire o comunque limitare questa nostra dipendenza dal gas russo. Sarebbe il caso che l'Italia diventi più indipendente a livello energetico, anche per il gas. Per quanto riguarda il grano ucraino, abbiamo già visto l'aumento del costo della pasta etc, che è una conseguenza di tutto ciò. È una guerra, anche restando confinata tra Russia e Ucraina che comunque fa danno a tutto il mondo

Addirittura l'intelligence Ucraina ha parlato di attacco chimico sotto falsa bandiera a Donetsk. E c'è anche chi parlato di guerra nucleare che distruggerebbe gran parte dell'umanità.

Una eventuale terza guerra mondiale ci chiamerebbe alle armi tutti noi uomini tra i 18 e 50 anni. Capite la follia? Andare a morire per che cosa? Per chi? Per fare arricchire dei pazzi megalomani? Psicopatici ricchissimi che speculano e guadagnano sulle guerre. Loro si arrichiscono e noi muoriamo. E poi ci sono idioti psicopatici al potere che ne assecondano le volontà. I poteri sovranazionali, c'e chi li chiama illuminati della fazione deviata, chi mafia internazionale, che poi sarebbero potentissimi banchieri, industriali, etc, che hanno le mani dappertutto, controllano tutto, anche le intelligence, hanno mani anche in aziende farmaceutiche, guadagnano anche attraverso delle pandemie, massoni, satanisti etc, sono anche questo, che vedono la guerra come un vero e proprio business su cui guadagnare finanziandole e facendole scoppiare. E si servono di utili idioti come Biden, Putin etc, che mettono al potere affinché in qualche modo facciano la loro volontà, che a loro volta hanno utili idioti che vanno a combattere e morire per loro, senza neanche averci mai preso un caffè. Vanno a fare la guerra, a combattere, a morire, a uccidere per servire dei burattini che a loro volta fanno la stessa cosa con i poteri sovranazionali che li useranno fino a quando saranno utili, dopodiché quando non lo saranno più verranno zittiti.

Toni Capuozzo, importante giornalista di guerra, da Nicol Porro su Rete quattro, in una puntata speciale per raccontare la guerra in corso tra Russia e Ucraina, ha detto che se Zelensky non entra nella Nato e rinuncia a questa libertà, in cambio di tutte le altre libertà, mette Putin a un angolo, e si fermerebbe questa guerra. Se fosse così, è auspicabile che ciò avvenga subito.

Il discorso è che sarebbe una pseudo pace temporanea. Intendo dire che questa pace non c'è, perché viene tenuta in vita da continue minacce di attaccarsi, senza contare che ci sono tanti conflitti in corso nel mondo. Questa tra Russia e Ucraina è avvenuta in Europa e ci riguarda da vicino, ma mantenere la pace attraverso minacce di attaccarsi è come una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Non può durare più di tanto.

L'unico modo per non fare la guerra è che i militari, soldati, forze dell'ordine etc, si rifutino di combattere. Ripudino la guerra. Rifutino di farla.

Finché ci saranno psicopatici al potere non potrà mai esserci il ripudio della guerra a favore della pace. Bisogna che si smetta di servire e di fare gli interessi di potenti pazzi poteri sovranazionali. È la dimostrazione è che se non si impara nulla dalla nostra storia si è destinati a ripeterla.

Ciò che vediamo nel nostro quotidiano, le piccole guerre, i litigi, alterchi, che vediamo nella vita di tutti i giorni sono uno specchio riflettente di ciò che avviene nella politica, nei luoghi del potere. Dobbiamo ripudiare i soggetti psicopatici nei nostri quotidiani. Diventerà una abitudine e sarà naturale ripudiarli anche a livello politico, che è lo specchio di un paese. Bisogna mandare al potere leader saggi, sani di mente e coraggiosi che abbiano il coraggio di giocare a carte scoperte, scoperchiare il vaso di pandora e dare una svolta positiva alle nostre esistenze. Ma ciò dipende anche da noi, dai nostri quotidiani, dal nostro vivere giornaliero. Dal ripudiare ogni comportamento psicopatico, disturbante, delirante. Emarginare certi soggetti. Allontanandoli dai nostri quotidiani, non voteremo simili soggetti al potere. O così oppure l'umanità tra cambiamento climatico, che se non si costruiscono infrastrutture adeguate per proteggere la popolazione e i raccolti si rischia di non avere più le risorse vitali, ma anche tra pandemia e anche guerre, non è destinato ad un futuro roseo. Se invece questa svolta c'è allora le cose possono cambiare e in meglio.

Shevchenko, attaccante ucraino ed ex stella del Milan, ha scritto messaggi di pace chiedendo di essere vicini al suo popolo e di fermare questa folle guerra, mentre Roberto De Zerbi, allenatore italiano che allena lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, in attesa di tornare in Italia da Kiev, ha dichiarato che prima vuole che i suoi ragazzi siano al sicuro e che non li lascia soli dimostrando di avere un grande carattere e un forte senso di protezione verso gli altri.

La speranza che la diplomazia faccia sì che questa guerra cessi ma anche che questo periodo tra pandemie e guerre porti un forte risveglio delle coscienze che possano segnare un cambiamento all'interno di ognuno di noi, facendoci riscoprire più umani, ma soprattutto con più voglia di andare a fondo e di risolvere i problemi del mondo andando alla radice della piramide. E fare uscire fuori la verità che ci renderà finalmente liberi.