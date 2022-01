C'è un uomo che in qualche modo ha fatto parte della vita di tutti noi, che ci ha regalato intrattenimento nella nostra infanzia e anche in età più adulta, a persone in ogni parte del mondo. Quest'uomo è Walt Disney, il creatore dei cartoon Disney che ci hanno accompagnato nella nostra vita con film di animazione e anche giocattoli e altra oggettistica di ogni tipo.

C'è tuttavia un lato oscuro in quest'uomo che ha accompagnato la sua esistenza e ci sono anche messaggi nascosti in molte sue creazioni alquanto disturbanti, in particolar modo per bambini e ragazzini.

Da bambini si scopre tutto per la prima volta, e si è molto ricettivi, e la televisione così come i video sul web, permettono a dei bambini, nel pieno nella loro formazione caratteriale e nel pieno della loro crescita e sviluppo, sia fisico che psichico, di apprendere nozioni, spunti, modo di relazionarsi e anteporsi al prossimo e nella vita sociale, che poi saranno utlizzati nel loro percorso e nella vita di tutti i giorni. Modi, atteggiamenti, appresi anche guardando ciò che propina la tv, i cartoni e i vari video web, modi di essere e di fare che poi saranno utilizzati nella propria esistenza condizionandone la crescita e la socialità.

Ci sono degli studi a tal proposito, scientificamente dimostrati che spiegano che da piccoli si è come spugne, e si assorbe tanto di ciò che ci propina il mondo circostante e il contesto in cui si cresce ma anche ciò che si guarda come intrattenimento, in questo caso i cartoon Disney. Ragion per cui è sempre un bene fare attenzione a ciò che i bambini guardano e i contesti che frequentano. In particolare in ciò che guardano potrebbero celarsi messaggi subliminali ed è importante prestare attenzione affinchè non entrino nelle loro giovani menti messaggi, simboli e concetti che possono influenzare in maniera negativa la loro indole e condizionarne crescita e carattere. Messaggi che possono essere disturbanti, tendenti alla violenza e alla perversione più estrema e spietata.

La crescita di tutti, in particolare nell'infanzia, è stata in qualche modo forgiata anche da ciò che guardavamo, in particolare i cartoon della Disney, da Topolino a Paperino, passando per Minnie, Paperina, Pluto, Pippo, ma anche altri cartoon come il Libro della Giungla, il Re Leone, Biancaneve e i sette nani, Dumbo, Fantasia, Cip e Ciop, c'era anche Darkwing Duck che era un prodotto Disney e davvero tanti altri ce ne erano e tanti ce ne saranno.



Walt Elias Disney, conosciuto come Walt Disney, nacque a Chicago nel 1901. E' stato uno dei personaggi più importanti della storia e uno dei più brillanti e influenti del secolo scorso. Fu il primo ad accostare nel cinema la musica alle immagini. E' stato un produttore, regista, sceneggiatore, doppiatore e anche attore. E' uno dei recordman di nomination all'Oscar appartenenti ai suoi film. E' principalmente conosciuto come l'ideatore e il fondatore della casa cinematografica che con i suoi film fiabeschi ha incantato e continua ad incantare intere generazioni, grandi e soprattutto piccini. Le sue creazioni sono immortali e senza tempo. Ma il creatore di Topolino ha anche un lato macabro e oscuro che ha condizionato la sua esistenza. L'uomo dietro il mito Disney era una personalità fortemente negativa e per nulla piacevole.

Testimonianze e resoconti descrivono Walt Disney come un uomo autoritario, egoista, arrogante, egocentrico, a tal punto da appropiarsi di idee altrui. A proposito di rubare idee altrui, togliamo anche l'aureola sopra la testa di un altro uomo che ha condizionato e che condiziona la nostra esistenza, il fondatore della Apple Steve Jobs, aprendo una piccola parentesi su di lui, prima di tornare a scrivere di Walt Disney.

Steve Jobs è stata una personalità negativa che ha delle similitudini con Walt Disney. E' indicato da molti come un modello per i giovani intraprendenti. In realtà Steve Jobs non è nulla di tutto questo, e non è certo un personaggio a cui ispirarsi. Molti dei suoi sottoposti hanno ammesso che lavorare con lui era un inferno in terra. Insultava pesantemente, de-motivava e a volte era colto da rabbie incontrollabili all'improvviso. Inoltre hanno asserito che quando si era invitati o chiamati nel suo ufficio "era come salire alla Ghigliottina" Definito come un asshole da chi lo ha conosciuto, ovvero uno stronzo, oltre che un maleducato insopportabile.

Jony Ive, uno dei suoi migliori amici, che ha lavorato con lui, a Business Insider ha dichiarato: "Quando era frustato il suo modo di arrivare alla catarsi era di ferire qualcuno. Pensando di averne diritto. Come se le norme sociali non si applicassero a lui"

Da queste descrizioni si evince un delirio di onnipotenza, un sentirsi superiore agli altri, un intoccabile, veri e propri tratti di psicopatia, di un disturbo antisociale di personalità o un disturbo narcisista di personalità, che si evincono dal ferire i suoi sottoposti, dipendenti, svalutarli, farli deprimere, schifarli in qualche modo. Una totale mancanza di empatia e compassione, non riuscire a mettersi nei panni del suo prossimo, dei suoi sottoposti e quindi non capire il male o lo stress che si sta creando all'altro commettendo certe azioni.

Siate affamati, siate folli, diceva Steve Jobs. Sembra quasi un invito, quello di essere affamati, a comportarsi secondo la regola "mors tua vita mea". Un passare sopra l'altro, passare sopra tutto, mangiare l'altro per ottenere anche ciò che non ti sei guadagnato. Comportarsi da folli, Piuttosto è la motivazione, il volersi migliorare, il voler ottenere di più da se stessi, grazie esclusivamente al proprio impegno e alla propria bravura, che deve permettere la propria realizzazione, senza sminuire o mangiare i successi degli altri. O rubare idee altrui. Difatti Steve Jobs era solito dire, come in una intervista che rilasciò nel 1994: "I buoni artisti copiano, mentre i grandi artisti rubano. Non ci siamo mai vergognati nell'ammettere di avere rubato grandi idee".

Un uomo della Florida, Thomas Ross, ha dichiarato di avere presentato una denuncia contro la Apple e di avere inventato gli attuali Iphone e Ipad nel 1992. Lo stesso ha dichiarato che tra maggio e settembre del 1992 ha progettato un dispositivo che "incarnava una fusione di design e funzionalità". L'idea di Ross era proprio quella di creare un device che permettesse di leggere storie, racconti, notizie, ma contemporaneamente guardare anche immagini e video, tutto su una superficie piane e retroilluminata. La descrizione ricorda gli Iphone e gli Ipad fatti dalla Apple di Steve Jobs. Il progetto dello stesso Ross prevedeva anche che i dispositivi telefonassero, scrivessero e pure la capacità di archiviare e memorizzare file grazie ad una memoria interna di 240 Mb e 2 Mb di Ram.

Nel novembre del 1992 Thomas Ross presentò la registrazione della sua creazione all'ufficio marchi e brevetti statunitensi, ma l'inventore statunitense non paga le tasse richieste. La sua invenzione resta in sospeso fino al 1995, quando poi nell'aprile dello stesso anno, 1995, la sua domanda viene dichiarata decaduta. L'11 luglio del 2007, 12 giorni dopo che Jobs ha presentato al mondo il suo primo Iphone, Ross denuncia l'ufficio brevetti per aver dichiarato decaduta la sua richiesta. Addirittura Ross nel marzo del 2015 presenta una diffida alla Apple e chiede di cessare la produzione degli smartphone con il marchio della mela. La denuncia viene presentata a Tim Cook, amministratore delegato della Apple. Tuttavia i legali della Apple respingono al mittente le accuse definendole "affermazioni prive di fondamento e irragionevoli".

Steve Jobs nacque a San Francisco in California, negli Stati Uniti il 24 febbraio del 1955. Nel 2003 scoprì di essere affetto da una rara forma di tumore maligno al pancreas. Morì il 5 ottobre del 2011 a Palo Alto negli Stati Uniti. Steve Jobs fu anche amministratore delegato e fondatore della Pixar Animations Studios, prima dell'acquisto da parte della Walt Disney, della quale era membro del consiglio di amministrazione.

Tornando a Walt Disney e al suo lato oscuro, esso veniva descritto da testimonianze e resoconti come un alcolizzato, nevrotico, depresso e misogino. Per suo volere alla Disney non potevano entrare neri ed ebrei. La famosa attrice Maryl Streep nel gennaio del 2014, durante una serata di gala, dichiarò pubblicamente: "Walt Disney era un bigotto a cui non piacevano per niente le donne, e nella sua vita ha appoggiato una lobby antisemita". La stessa pronipote di Walt Disney, Abigail Disney, ha dichiarato: "Antisemita? Accertato. Misogino? Certamente. Razzista? Ovvio, ha fatto un film (Il libro della Giungla) circa il dover stare con la propria specie. Di quante informazioni necessitate ancora?"

I disegnatori Disney venivano sottopagati e sfruttati lavorando fino a 15 ore al giorno, Natale incluso. Inoltre Walt Disney era un uomo lunatico e bastava un niente, una piccola sciocchezza per licenziare qualcuno. Il clima al lavoro dalla Disney era dei peggiori, e i lavoratori erano sempre in preda al panico per paura di perdere il posto. Nei primi film di animazione della Disney, il nome dei disegnatori non appariva nemmeno nei titoli di coda e sparivano sotto la scritta "Walt Disney present". Questi atteggiamenti, questi comportamenti deprecabili da parte di Walt Disney gli valsero il soprannome "Il Tiranno".

Walt Disney diventava sempre piu ricco grazie ai suoi film d'animazione, ma il malcontento negli studi della Disney crebbe a dismisura e sfociò in un clamoroso e violento sciopero che fece scandalo in tutti gli Stati Uniti. Lo sciopero iniziò il 28 maggio del 1941 e finì, dopo una estenuante trattativa con i sindacati, il 9 settembre del 1941.

A tal proposito, in risposta a questo sciopero, Walt Disney, nella sua più totale arroganza e superbia, dichiarò: "Non dimenticatevi questo: è la legge dell'universo che i forti sopravvivano e i deboli debbano in ogni caso soccombere e non me ne importa un bel niente di quale schema idealistico ci si possa inventare: niente può cambiarla".

Walt Disney era inoltre un apprezzatore del regime nazista e aveva simpatie per esso, difatti partecipò a meeting filo-nazisti e si aggregò all'Ordine DeMolay, una nota congrega massonica. Essa era negli Stati Uniti l'anticamera della massoneria, il cui scopo era quello di avvicinare i giovani tra i 12 e i 21 anni alle pratiche massoniche. A seguito di ciò, assunse come disegnatore un membro di questa setta e nel 1932 idearono insieme alcune tavole di Topolino, di orientamento massonico che vennero pubblicate all'interno del giornale dell'ordine.

Una parte della massoneria, quella deviata, è dedita a rituali satanici. La Disney, nel 2004, pagò ben 70 milioni di dollari per fare concludere un processo che li vedeva accusati di satanismo, distribuzione di immagini porno, razzismo e istigazione alla droga. Sono messaggi sottili, subliminali, che venivamo messi all'interno dei cartoni Disney. Doppi sensi neanche troppo velati, immagini in cui si vedevano erezioni e anche rapporti sessuali di sfuggita, in maniera sottile, impercettibili, richiami al satanismo, e a membri sessuali, e scritte che richiamano al sesso, il tutto inserito in cartoni per bambini. Senza contare il simbolo degli illuminati, ovvero l'occhio al centro della piramide, presente anche nella banconota da un dollaro.

Tutti noi siamo cresciuti con i cartoni della Disney e non tutti ovviamente siamo diventati pazzi o deviati. Quindi se l'intenzione di Walt Disney era quella di spingere le persone a comportamenti psicopatici o al male, non è riuscito nel suo intento. L'intenzione tuttavia è sempre da punire in questi casi. Non è comunque accettabile che cartoni destinati a dei bambini abbiano in esso messaggi dediti al satanismo e alla pornografia per esempio. Messaggi che siano espliciti o nascosti, la sostanza non cambia. Non è educativo e accettabile.

Certi messaggi possono agire nella psiche dei più piccoli in maniera impercettibile, subliminale, inviando messaggi al subconscio del bambino e rimangono immagazinati e latenti per anni, per poi magari manifestarsi quando le condizioni ambientali e sociali in cui si vive lo permettono. Anche se ci fosse solo un bambino che magari è uscito più disturbato da determinati messaggi sottili e nascosti presenti nei film Disney, è sempre un bambino di troppo. Anche se una ristrettissima minoranza nel mondo di bambini può essere stata disturbata da determinati messaggi nascosti, sono comunque troppi. Alla maggior parte di coloro che sono cresciuti con i cartoon della Disney non è stato fatto nessun danno, ma non è da escludere che qualcuno non ne sia uscito indenne.

Nel 1958, come a voler mandare un messaggio nascosto o velato di istigazione al suicidio, la Disney portò alla ribalta nel documentario White Wilderness, i lemming, che sono tipo dei criceti che si trovano nell'estremo nord e nelle regioni artiche. La Disney fece credere che questi roditori attuerebbero un suicidio di massa gettandosi a mare quando la loro popolazione inizia a saturare l'ambiente. In realtà non è così, difatti la Disney creò artificialmente la scena del suicidio di massa dei lemming. Presero un gruppo di questi piccoli roditori e li portarono nell'Alberta in Canada, dove i lemming non sono presenti. Li costrinsero per il documentario al suicidio di massa posizionandoli vicino ad un dirupo e approfittandosi della loro scarsa vista. I poveri lemming precipitarono tutti e morirono annegati in acqua, nel fiume.

Negli ultimi anni della sua vita, Walt Disney, riuscì a realizzare Disneyland, il famoso parco tematico, ma ormai era un uomo solo. Era stato abbandonato anche dai suoi affetti più cari. La vita gli aveva presentato il conto. Si fece costruire al centro del parco, in un edificio un salotto identico a quello che aveva in una sua vecchia casa. Guardava i bambini divertirsi e giocare nel suo parco da una finestra. Era triste, paingeva spesso e affogava il suo malessere nell'alcool. Morì il 15 dicembre del 1966 al Providence Saint Joseph Medical Center Burbank, in California, negli Stati Uniti.

Il fatto che Walt Disney sia stato un personaggio negativo non significa che i cartoni Disney devono essere etichettati allo stesso modo. Tutti i bambini, ma anche gli adulti, sono intrattenuti e divertiti dalle creazioni Disney che regalano ancora gioia a milioni di persone e bambini in tutto il mondo. Come disse Vasco Rossi in una sua massima: "Se l'uomo non è innocente, allora sarà la sua opera ad essere innocente".

"Se puoi sognarlo, puoi farlo". WALT DISNEY