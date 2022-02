Ogni anno si svolge il Forum Economico Mondiale (in inglese World Economic Forum), dove si riuniscono tutti i grandi leader globali per discutere dei problemi più gravi da affrontare, tra questi sono: salute e ambiente. Questa fondazione fu creata da Klaus Schwab, un economista e ingegnere tedesco, che grazie al patrocinio dell'Unione Europea aveva l'obiettivo di avvicinare le imprese europee alle pratiche manageriali statunitensi. Il meeting si svolge a Davos in Svizzera.

Tra i vari momenti ricordiamo: la "dichiarazione di Davos" tra Grecia e Turchia nel 1988, l'incontro tra le due coree nel 1989, l'incontro tra il presidente sudafricano de Klerk, Mandela e Buthelezi, infine l'accordo su Gaza e Gerico stipulato nel 1994 tra Shimon Peres e Yasser Arafat.

Però il Forum ha anche un lato oscuro. Secondo alcune testate giornalistiche, è stato paragonato insieme al G7, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale e all'Organizzazione Mondiale del Commercio, come l'ennesimo complotto, secondo il quale il capitalismo e la globalizzazione erano alla base dell'incremento della povertà e della distruzione ambientale. Si parla anche dei diritti umani che nel corso degli anni sono stati duramente violati.

Nel 2020, durante la pandemia di Coronavirus, Klaus Schwab insieme al principe Carlo presentarono il cosidetto "Grande Reset." In quell'anno c'è stata la grande recessione (cosa che non accadeva dai tempi della guerra) e nel mese di maggio, i due protagonisti fecero un passo avanti, con tre obiettivi fondamentali:

Creare le condizioni per una "economia degli stakeholder" che è basata su coloro che devono acquistare i prodotti e aderire al progetto. La costruzione in un modo più "resiliente, equo e sostenibile", che comprenderebbe dei progetti di infrastrutture pubbliche più verdi. "Sfruttare le innovazioni della Quarta Rivoluzione Industriale" per il bene pubblico.

Il tema di questo progetto è stato presentato nel gennaio 2021, con un collegamento dei leader globali di persona e online a Davos, con una rete multi-stakeholder in 400 città di tutto il mondo. Però alcuni paesi del mondo, sono preoccupati per questo progetto, si tratterebbe dell'ennesima cospirazione. Infatti in Canada la petizione ha raggiunto 80.000 firme, ma tuttavia il primo ministro del Canada Justin Trudeau nonchè quello degli Stati Uniti Joe Biden presentano nei loro discorsi un piano per un "reset".

Cosa ne pensa Pasqui?

Io sono sempre convinto che nel mondo si fanno delle riunioni segrete, per decidere le nostre sorti. Appena ho visto questo video, ho pensato subito una cosa; quel progetto potrebbe essere utile per la ripartenza. Citiamo l'agenda 2030, con l'obiettivo di eliminare un terzo dei gas serra. I progetti ci sono, ma alcuni paesi ostacolano tutto, perchè noi giovani rischiano di scomparire a causa di questi cambiamenti climatici.

Per gli altri obiettivi ci vorrà un bel po', ma se dovessimo arrivare alla fine di questa pandemia, allora il "Grande Reset" può avere inizio.