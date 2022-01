Ci risiamo!! Era inevitabile e prevedibile, e puntualmente siamo qua oggi a dover fare i conti con un mostro che non vuole mollare la presa.

Dico che era inevitabile e prevedibile non perché io sia uno scienziato o un mago, ma più semplicemente perché bastava osservare il trend dei contagi, della nuova variante Omicron, per capire che durante le festività la cosa sarebbe esplosa. E non siamo ancora all’apice, da settimana prossima con le riaperture delle scuole e degli asili la situazione peggiorerà ancora.

C’è chi sostiene che il paese abbia gestito male la cosa e chi pensa esattamente il contrario. C’è chi a prescindere vuole difendere la libertà di pensiero di chiunque e la possibilità di vaccinarsi oppure no. Io non ho intenzione di continuare a discutere con No-Vax o i Pro-Vax. Qui il problema è il discutere con gli ignoranti che ci sono in entrambe le parti. Il problema vero è dare la possibilità di scelta agli ignoranti. È qua che crolla tutto il castello. Con la parola ignoranza o dare dell’ ignorante, non si offende nessuno, lo preciso per gli ignoranti. Però come si può in un paese che si definisce civile in un paese che ha le potenzialità mediche e scientifiche come il nostro, pensare di lasciare libere alcune decisioni dalle quali dipendono la salute e la vita di tutti??

C’è gente che prende una decisione in merito in base a un video su Tik Tok, o ascoltando Barbara D’urso, o un qualsiasi cosiddetto vip che fa dichiarazioni pubbliche. Lo sappiamo questo o facciamo finita di credere che realmente tutte le persone prendono una decisione dopo un’attenta informazione?

Io ne ho sentite di tutti i colori, sia da chi continua a non vaccinarsi, sia da chi si è vaccinato. Chi non vuole vaccinarsi perché il vaccino è un complotto che serve per iniettare un sostanza che serve per abbassare la popolazione mondiale. O chi non si vaccina perché su internet ha visto un video di uno che dopo il vaccino è diventato verde. Poi c’è il rovescio della medaglia, cioè i vaccinati. Quelli che hanno scelto il vaccino perché è gratis mentre il tampone no. O semplicemente perché devono continuare ad avere una vita mondana. Ovviamente tra le due fazioni di ignoranti, quella che ha scelto il vaccino almeno ha creato meno danni dell’altra.

Il paese deve restare in piedi dal punto di vista economico e sanitario, e non è possibile lasciare ancora spazio di decisione alle persone. Dittatura?? Se volete potete chiamarla come volete. Io preferisco chiamarla “legge sensata per il bene comune”. Un paese civile è considerato tale quando chi ci governa lavora per portare il popolo ad un grado sempre più alto di civiltà, di vita sociale, materiale, spirituale, trainando di conseguenza tutte le classi che ne fanno parte. Un paese come l’Italia che tra i tanti difetti, può vantare ricercatori, scienziati, medici, ingegneri tra i più bravi al mondo, che hanno messo al nostro servizio le loro conoscenze, il loro sforzi, può alla fine voler ancora vanificare tutto per la libertà di pensiero e di decisione delle persone??

Io credo che le motivazioni che spingono ancora molti a propendere per una decisione o l’altra siano un’offesa e una mancanza di rispetto nei confronti di chi, come ho detto prima, ha speso la propria vita professionale per garantirci il più possibile una soluzione. Chi parla di complotti dovrebbe conoscere qualcuna di queste persone e passarci del tempo insieme e non su tik tok. Lo stesso chi si è vaccinato soltanto perché è gratis, dovrebbe avere più rispetto per le categorie che fanno questa professione e la mettono al nostro servizio.

I passi da gigante che ha fatto la scienza e la medicina in questi anni sono incredibili. Se questa pandemia fosse successa soltanto cinquant’anni fa sarebbe stata una tragedia dalle dimensioni molto più gravi. Se poi crediamo alle favole dove davanti a questa tragedia ci sarebbe dovuta essere la pillolina già pronta e che tutto il resto è complotto allora alzo le mani.

Se la nostra generazione può godere dei vantaggi che nel corso degli anni la medicina e la scienza ha portato, lo deve anche a chi prima di noi si è fidato con umiltà e rispetto. I nostri genitori, i nostri nonni o bis nonni, quando sono stati chiamati a fare i vaccini, i primi vaccini per combattere e debellare certe malattie che esistevano, nonostante non avessero i mezzi informazione nonostante avessero di base l ignoranza in materia, hanno avuto almeno il buon senso e l’umiltà di affidarsi a chi gli stava dando quelle possibilità. Oggi noi se non conosciamo certe malattie, se possiamo vivere e curare molteplici patologie, lo dobbiamo in primis ai medici e agli scienziati, ma anche ai nostri cari che non si sono permessi di mettere in dubbio il lavoro altrui. O se lo hanno fatto alla fine hanno comunque seguito le istruzioni e non si sono permessi con arroganza di credersi superiori. Oggi tocca a noi, e cosa vogliamo fare? Difendiamo le scelte dei nostri cari e facciamo anche noi la nostra parte? O facciamo i video su tik tok per prendere in giro tutti vanificando anni di ricerca, e le scelte dei nostri cari??

Il governo deve avere l’obbligo morale di difendere il proprio popolo, soprattutto dall’ignoranza.

Ovviamente per chi non lo avesse capito, il sottoscritto è regolarmente vaccinato e in attesa della terza già prenotata.

Io rispetto il lavoro e gli sforzi di tutti, dal muratore che mi sta ristrutturando casa, allo scienziato e al dottore che mi sta dando la possibilità di difendere me stesso e i miei cari. Solo con l’umiltà e il rispetto per le istituzioni potremmo uscirne, non con tik tok.