di Pippo Russo

L'ultimo appuntamento annuale per il 2021 con il Bar di Vivo x lei ci regala l'ennesima pausa di qualità e di estrema piacevolezza.

La finale di questo mese mette insieme alcune delle firme più amate e apprezzate della community. Il risultato è eccellente come sempre. Buona lettura.

Il primo articolo scelto per questo appuntamento mensile è stato scritto da Massimo48 e porta il titolo “Eran trecento, erano giovani e forti e sono morti!”. Il titolo richiama i celeberrimi versi iniziali de “La spigolatrice di Sapri”, la poesia patriottica composta in pieno Risorgimento da Pierluigi Mercantini. Ma il richiamo alla grande storia italiana è soltanto un pretesto per la (giusta) autocelebrazione che il nostro Massimo48 fa in occasione del trecentesimo articolo scritto per Vivo x lei. Il tutto avviene nell'anniversario della scomparsa di Paolo Rossi, uno dei personaggi più amati nella storia del nostro calcio. E dunque ecco si presenta l'occasione per rendere un omaggio al mito, ciò che il nostro Massimo48 fa con la classe consueta. Articolo di ottima fattura.

Il secondo articolo selezionato per questo mese è firmato da Maroso e ha come titolo “Due medaglie di guerra... e i nostri giorni?”. È un articolo bellissimo, nel quale il nostro Maroso rievoca i nonni attraverso le medaglie da loro conseguite per avere partecipato alla prima guerra mondiale. I ricordi si risvegliano in occasione delle feste natalizie, che portano ciascuno di noi a riaprire lo scrigno delle memorie. E l'autore pesca abbondantemente in quello scrigno, facendo una riflessione sul mutamento dei tempi. Articolo bellissimo da leggere e rileggere.

Il terzo articolo selezionato per questo mese è stato scritto da 5 Maggio 2002 e porta il titolo “Nando, il bombardiere di Aosta”. È un altro gioiello regalato alla community dal nostro 5 Maggio 2002, che recupera e propone storie minime del calcio nazionale e locale. Minime ma bellissime perché raccontano un calcio vero, lontano dai riflettori e dalle sofisticatezze, vicino alla vita di tutti noi. In questo caso il protagonista è Ferdinando Brandani, “il bombardiere di Aosta”. La sua storia molto aneddotica viene raccontata con la consueta brillantezza. Bellissimo.

Il quarto e ultimo articolo scelto per questa puntata mensile del Bar è firmato da Damiano Fallerini e ha come titolo “Da un prato di trifogli, nella Baia c'è Thompson”. È un articolo che esce dall'ambito calcistico per proiettarsi nel mondo dorato del basket NBA. Un mondo che il nostro Damiano Fallerini dimostra di conoscere molto bene. In particolare, il riferimento è a Klay Thompson dei Golden State Warriors, tratteggiato con grande maestria. Molto bello anche questo.

Giunti al termine di questa rassegna mensile ci sentiamo di premiare lo straordinario articolo di Maroso, cui va il voto 8. Alle sue spalle, a pari merito, si piazzano Massimo48, 5 Maggio 2002 e Damiano Fallerini con un 7,5 a testa.

@pippoevai





Chiude l'anno con un successone l'amico granata Maroso, che fa addirittura DOPPIETTA CONSECUTIVA (mai ancora accaduto con il BAR), aggiudicandosi così il suo secondo TROFEO e il buono acquisto Amazon.it dal valore di 25 euro: applausi da tutti noi!!

Chiaramente il nostro plauso va a tutti coloro che a dicembre si sono cimentati nello scrivere per il nostro BAR proponendo una qualità sempre eccelsa, tanto che scegliere La Rosa dei 4 finalisti è stato davvero arduo... basti dare uno sguardo agli altri 3 finalisti (Massimo48, 5 Maggio 2002 e Damiano Fallerini) che conquistano un 7,5 a testa, voto già altissimo che Pippo Russo talvolta non assegna neanche al vincitore... per cui davvero: chapeau!



E con questo chiudiamo definitivamente l'anno 2021, a breve aggiorneremo la classifica Trofei che al momento è 'sballata', mentre già mercoledì vi daremo conto della classifica generale di gennaio.

Un caro abbraccio da tutti noi

​La Redazione di VxL