Forse chi ha letto il mio articolo #BARVxL: La mia carriera da calciatore... che poteva andare ben oltre in cui racconto la mia carriera da calciatore, e che invito per chi non l'ha letto a leggerlo, oggi vi racconto quei momenti che sono passati dall'essere un punto fermo nella mia squadra di una vita a quel giorno che entrai allo Stadio Delle Alpi per fare un provino con la Juventus, nei piccoli dettagli, quindi anche cose che mi sono ricordato dopo aver scritto il precedente articolo.

Quindi non mi resta che raccontarvi tutto.

Era il 2000, la mia squadra giocava il campionato dei Giovanissimi Regionali, quando prima di un allenamento il presidente Mario mi chiama in sede, che poi era soltanto un cassone di ferro, per intenderci quelli dove vengono spostati gli uffici di una posta che sono in ristrutturazione, quindi entro e mi siedo. La situazione era alla bene e meglo, quindi una scrivania, ex banco di scuola, una stampante e un vecchio fax, nulla più, se non alcuni Corriere Laziale messi l'ha a fare polvere. Così, mi siedo e il mio presidente mi dice "Quanti anni sono che giochi con noi?", io faccio un breve riepilogo e dico "Quasi 15, contando che sono entrato a 5 anni", così con una faccia come a dire 'sono passati tanti anni', mi dice "Lo sai che lo scorso anno ho rifiutato due offerte importanti per tenerti in squadra, la prima della Lodigiani, e la seconda del Montesacro. Che potevano portarmi...portarci, in società, davvero un bel gruzzolo. Vuoi sapere quanto mi hanno offerto?", così restai davvero con poche parole, perchè credevo fortemente di non avere un valore, ma di avere un contratto,che poi rientrava nell'iscrizione annuale di 250 Mila Lire, e dico "Perchè ho davvero un prezzo?", e il presidente "Certo tutti voi avete un prezzo", poi chiamò Artemide, un dirigente, chiedendogli di dargli un quaderno, dove c'erano scritte tutte le offerte ricevute dalla squadra di tutti noi presenti..."Allora, vediamo dove sei, 1995....1996....1997....1998...Ah ecco! 1999, la Lodigiani offrì 2 milioni, mentre il Montesacro 1 milione!", così restai davvero con poche parole, anche perchè al tempo quelle cifre erano pressapoco uno stipendi medio-alto di un padre o una madre di famiglia che andava a lavorare tutti i giorni. Così dopo avermi snocciolato anche altre offerte anche negli anni precedenti del quale ero rimasto all'oscuro anche perchè dall'età di 10 anni in poi la società aveva ricevuto una caterva di offerte per me, ma non accettò mai, anche perchè si aveva uno scatolo di ferro per ufficio, ma poteva anche permettersi di rifiurtare offerte importanti, pur di vincere campionati e tornei. Ora la certezza che quelle offerte erano arrivate non c'è, anche perchè scriverle dentro un quaderno di scuola, sembra più che strano, però non era da sorprendersi se ogni tanto usciva fuori gente nuova che da un momento all'altro diveniva; allenatore, allenatore dei portieri, dirigenti, e accompagnatori della squadra, quelli non percepivano un vero stipendio, anche perchè per la maggiore erano o genitori di giocatori o esterni che avevano un proprio lavoro, e che occupavano per passione anche i ruoli appena citati. Ecco che dopo aver girovagato per offerte arrivate in quella nuova stagione, mi dice "Però c'è un'offerta, che se confermata, non possiamo e non dobbiamo rifiutare". Così mi volto verso l'esterno dove mio padre era poco fuori dallo scatolo che si fumava la sua immancabile MS, e faceva un verso con la testa come a dire "Allora!". Il presinte, dopo aver acceso anche lui la sua sigaretta, e aver fatto due tiri lunghi e fumosi, mi dice "Allora ci vediamo il giorno....e partiamo. E' un provino al buio, quindi non conoscerai il nome della squadra fin quando non arriviamo. Capito tutto?", io sorrisi e dissi "Ok!" e uscii.

Mio padre mi bombardò di domande "Allora che ti stava dicendo? Ho sentito di una squadra....un provino...Ma con chi?", e io davvero all'oscuro risposi "Mi ha detto che è una squadra grossa, e che però non vuole dirmi quale, ci ha dato appuntamento per....(non ricordo il giorno), e partiamo con loro.

Così venne il giorno, c'incontrammo fuori il negozio del presidente, già perchè oltre ad avere una società di calcio, aveva anche un negozio di abbigliamento importante nella sua zona "Allora sei pronto?", io non stavo più nella pelle, anzi chiedevo spesso "Ma è lontano? Mi daranno un paio di scarpini nuovi o devo usare i miei? Ma che squadra è? Una di Serie D o C?", queste erano le domande a manetta a mio padre, che mi rispondeva "Stai calmo! A me non hanno detto niente? Quando arriviamo lo scopri!".

Così partimmo, una giornata uggiosa, il sole che sembrava spesso coprirsi dalle nuvole, e un percorso lungo,e ad oggi regione ripetevo a mio padre "Abruzzo; Pescara...Teramo...Avezzano...L'Aquila...Marche; Ancona....Sambenedettese....Emilia Romagna; Bologna...Modena...Parma...Reggiana...Rimini...Cesena....Lombardia; Milan...Inter....Brescia...Atalanta....Piemonte; Juventus...Torino...Novara...", intanto chiuso nel mio pensiero di quale squadra potesse essere, mio padre dal finestrino grida al presidente con la macchina davanti "Ma dò stamo andà?".

Capii che una volta entrati in Piemonte, la direzione era Torino, ma pensavo fortemente che era soltanto una casualità, ti pare che Juventus o Torino mi avessero chiamato a fare un provino, così pensai a qualche altro club di Torino e dintorni aiutandomi con mio padre "Papà oltre a Juve, Torino e Novara, quale squadre ci sono in Piemonte?" e mio padre che ne conosceva a bizzeffe per quelle che aveva visto anche ai suoi tempi mi disse "Bhè, ci sono l'Alessandria, il Casale la Pro Vercelli! Contando che le ultime due anno vinto anche gli scudetti ai tempi, addirittura la Pro Vercelli ne ha ben 8, mentre il Casale 1!".

Così il presidente uscito da una frutteria faceva segno a mio padre, che si era dimenticato di segnare la via, e ripartimmo. Così ci trovammo dopo ancora qualche minuto di cammino ad una struttura grande, bhè forse ne avevo vista spesso una gigante come quella dello Stadio Olimpico di Roma, ma era comunque importante per la grandezza, così dico a mio padre "Questo è il Delle Alpi! Magari era qua!", mentre vedo il presidente davanti che mette la freccia, e dico a mio padre "Mi sa che il presidente s'è perso di nuovo". Ma più ci avvicinavamo e più vedevo che la macchiana del Pres rallentava, fino a dire a mio padre di parcheggiare.

Così scese dalla macchina e disse "Allora sei pronto?", io risposi "Ma perchè siamo arrivati?", e mio padre "Aho! Ma qui ce giocano la Juve e il Torino!" ed io "La Juve!" e mio padre incalzava "Ma perchè il Torino te farebbe schifo? Magari ce cascheno".

Ero galvanizzato, avevo i nervi a fior di pelle, non riuscivo ad aprire lo sportello della macchina dall'emozione. Così con lo sguardo fisso sullo stadio, sento di colpo aprire lo sportello, e la voce di mio padre "Aho! Daje che il provino se no finisce!" e una grossa risata con il presidente e il vice. Ecco che arriviamo davanti ai cancelli "Sai che stadio è questo e che squadre ci giocano?", mi dice il presidente "Certo, Il Delle Alpi dove giocano Juventus e Torino".

Così entrammo al cancello e vedemmo una lunga fila di ragazzi compresi tra i 14 e i 19 anni, accompagnati o meno da i genitori.

Così nell'attesa, e nel bel mezzo di un silenzio generale sentii, "5 Maggio 2002? Venga con me", entrai così nella struttura, dove c'era l'ufficio dove presero tutte le mie generalità, altezza e peso, oltre a farmi un elettrocardiogramma, anche se avevo portato con me il foglio il certificato medico di buona fisicità della nostra società, ma vollero ripetere per avere un quadro più limpido.



Così dopo aver provato una corsetta sul posto e soffio per verificare lo stato di fiato che avevo, mi misi seduto ed ascoltai quel che avevano da dirmi "Lei ora si mette in fila, le porteremo gli indumenti che dovrà indossare... poi le daranno un fratino in base alla squadra con cui giocherà, e poi tra qualche giorno se tutto sarà andato bene verrà contattato dalla società stessa per presentasi per la nuova stagione 2000-2001. Capito tutto?", io sorrisi e risposi "Si, tutto ok".

Così tornai da mio padre che predicava la calma, mentre il presidente tentava in tutti i modi di galvanizzarmi ancor di più "Juve o Torino? Torino o Juve?", portandomi a fare un breve sorriso, per poi tornare in una concentrazione e dei respiri lunghi, con un battito del cuore che sfiorava l'infarto vero e proprio. Così parlando con altri genitori mio padre chiedeva come funzionava il tutto, e venimmo a sapere che a breve sarebbe uscito qualcuno da una porta e avrebbe chiamato uno ad uno i ragazzi per entrare. Il Provino venimmo a sapere era per entrare direttamente in Primavera, che sia stata Juventus o Torino, quindi si sarebbe comunque caduti in piedi in una o nell'altra probabilità.

Così venne chiamata la prima trafila di persone, mentre il mio nome non venne citato. Così mi voltai verso mio padre come a dire "Ma a me non mi hanno chiamato? Poi uscì un'altra persona che tra i tanti esclamo "5 Maggio 2022?", alzai il braccio e mi avviai verso la porta, non dopo una pacca di mio padre "Forza e coraggio figlio mio!".

Così entrai e percorsi insieme agli altri un lungo corridoio, fino al trovarci davanti a due porte che recitavano gli stemmi di; Juventus e Torino, alla mia sinistra i granata, alla mia destra i bianconeri "Fa che sia Juve!" intanto ripetevo dentro di me. Così ecco il mio turno "5 Maggio....Dove cavolo sta il tuo nome....a si...Juventus!". Entrai nello spogliatoio, erano tutti in piedi, quindi dopo aver letto tutti i nomi; da; Del Piero, Tacchinardi, Ferrara, ma io avevo già scelto il mio posto, quello di Zinedine Zidane, mio idolo, mi misi seduto e con le mani stavo consumando i jeans che avevo indosso, sfregavo le mani, le scaldavo con l'alito e poi le passavo su i jeans. Ma per rompere il ghiaccio dissi "Allora ragazzi siete pronti?", mi rispose uno di loro "Mi sembra tutto un sogno, non vorrei svegliarmi!".

Ero parecchio nervoso, avevo paura di non riuscire ad esprimere tutto il mio valore, mentre dall'altra non vedevo l'ora che tutto finisse per tornare a Roma. Ecco che mentre qualcuno era con lo sguardo fisso in terra, e qualcuno si era chiuso in religioso silenzio a pregare, c'erano anche chi addirittura piangeva per la paura e chi invece era rilassato come fosse bere un bicchier d'acqua. Dalla porta chiusa alle nostre spalle sbuca fuori l'allenatore della Primavera, che purtroppo continuo a non ricordare il nome, che continuava a ripetere "Allora dovete fare questo....questo....e questo....Non voglio vedere gente ferma in campo, pena l'esclusione dal Provino. Che sia ben chiaro!". Così dopo averci presentato i preparatori atletici, perchè ogni reparto aveva il suo preparatore personale, entrammo poi in campo, ad ognuno di noi veniva dato un fratino, pensando nel frattempo a quanti campioni erano passati per quel corridoio post campo, a me avevano dato un fratino giallo, mentre l'altro era verde. Mio padre nel frattempo era sugli spalti, anzi lo sentii appena entrai in campo "5 Maggio 2002 sono qui! Forza figlio mio!", stringendo forte il pugno ad incitarmi, nel suo misto pacatezza e forza che emanava dai suoi occhi. Io ero un terzino vecchio stile, con l'aggiunta di essere un tiratore e un goleador, ricordando che ogni stagione ne buttavo dentro almeno 5, per poi arrivare al mio record personale di 9 reti in una stagione tutte su punizione, quindi avevo un'esperienza ben più che importante, ma con me c'erano anche molti giocatori che venivano dallo stesso percorso. L'allenatore nel frattempo, fischietto alla bocca, disegnava il percorso che dovevamo fare, iniziando subito con dei giri da fare, sulla pista ciclabile per non rovinare il manto erboso del campo, e chi vedeva più spento lo incitava a spingere, oltre a fargli capire che se non andava più veloce il suo percorso terminava ben prima degli altri. Io insieme ad altri due tiravo il gruppo, se ci penso oggi ho il fiatone mentre scrivo, ma in quel tempo per me correre un tempo, cronometrato tante di quelle volte e scritto nel libretto personale, di 2 Minuti negli 800 metri era come bere davvero un bicchier d'acqua.

Così mentre c'erano sorpassi su controsorpassi senza eccedere troppo, le prime persone furono messe fuori, non reggevano il ritmo, quindi non avrebbero retto una partita completa su terreni di gioco importanti. Nel frattempo al fischio per fermarci, venimmo divisi in settori a fare lo tretching sul campo, mentre guardavo mio padre che insieme al presidente e il vice si godevano quella bella giornata di sole, ma sempre con gesto a incitarmi. Nel frattempo l'allenatore che era in disparte ma vigile su di noi, caccio via altre due ragazzi, rei a suo dire, di ridere e chiacchierare tra di loro. Nell'altra metà campo nel frattempo si eseguivano le stesse cose per chi era stato scelto per il provino al Torino, quindi un occhio andava spesso a vedere cosa facevano. Così iniziò il provino vero e proprio. In cosa consisteva il provino?

Per chi ha giocato al calcio sa perfettamente cosa s'intende per allenamento intensificato, ma lo spigo a chi al calcio non ha giocato. La prima prova da superare era quella dei paletti, una distanza tra uno e l'altro di appena 30 centimetr, dove bisognava sgusciare velocie senza sbavature, prima senza palla, poi con il pallone passandolo dal sinistro al destro e viceversa ogni qualvolta si passava da una parte e dall'altra, e l'errore portava fuori chi sbagliava, quindi anche in quel caso, altri furono esclusi. Feci quei paletti con l'obiettivo che dall'altra parte ci fosse la mia fidanzata, immaginandomi di essere uno scudiero che andava a liberare la propria amata; la cattiveria negli occhi, il non sentire niente e nessuno, l'isolarmi del tutto per raggiungere quell'obiettivo, per poi riprendermi e tornare al presente alla fine dei due percorsi. Poi si arrivò alla 'Treccia', che consisteva in tre giocatori che distanti su per giù 5 metri l'uno dall'altro e sulla stessa linea, dovevano palla al piede raggiungere il compagno di squadra che a sua volta lasciava la sua postazione e si dirigeva verso l'altro compagno ancora, fino ad arrivare ad un cross nel mezzo dove gl altri due tentavano di segnare. In quel caso ricordo un allenatore sopra le righe, davvero arrabbiato con alcuni che sembravano essere usciti da un film-moviola, al quale fece ripetere tante di quelle volte la 'Treccia' che arrivarono sfiniti, e alcuni si rifiutarono di continuare. Pena? Esclusione dal provino.

Ma quel che avevamo fatto era soltanto l'antipasto di un provino, perchè se quello era pesante, quel che stavamo per fare ci avrebbe davvero lasciato con la lingua in terra. Arrivarono le 'Corse a strappo', cosa erano? Infernale corsetta che di colpo, al fischio dell'allenatore, si doveva trasformare ad un 'Tutta velocità' fin quando lo stesso non fischiava di nuovo per tornare a fare la corsetta tranquilla, e durò la bellezza di 10 minuti, che a dirlo sembra poco, ma provare per credere una tale tortura... Eravamo alla frutta? No, anzi, ma le gambe facevano male e il fiato dopo tutto quell'allenamento era davvero sfiancante, c'era gente in terra che respirava a pieni polmoni, chi era chinato su se stesso per i dolori lancinanti alle gambe e polpacci, mentre io guardavo il cielo e respiravo con la bocca, se tiravo l'aria con il naso sentivo bruciarmi le narici. Così passammo 5 minuti tra relax e tretching, o continui movimenti delle braccia per respirare meglio. L'allenatore nel frattempo passava giocatore per giocatore, fin quando non arrivò a me "5 Maggio 2002! Sei ancora dentro!" e se ne andò.

Capii che per molti il provino era finito, eravamo rimasti poco più che venti, anzi contandoli eravamo 22, precisi per la partita che a breve andammo a giocare. Ricordo che alcuni esclusi non la presero per niente bene, anzi, ci furono genitori che reclamarono contro l'allenatore reo, secondo loro, di aver mandato avanti dei 'Raccomandati'. Che c'erano raccomandati nel gruppo? Non lo so, io sicuramente non lo ero. Così si formarono le due squadre, misi il mio fratino e mi posizionai sulla mia fascia di competenza la sinistra difensiva, terzino. Mi trovai spesso a contrastare dei veri fenomeni, e parlo esterni di centrocampo davvero molto forti, che però nel bene o nel male facevo capire che su quella fascia era meglio non passare. L'allenatore mi riprendeva quando entravo in tackle duri, ma lo stesso trattamento lo ricevevo quando salivo per andare al cross. Ci fu poi nel mezzo della gara un tafferuglio tra il nostro attaccante e il loro difensore centrale, arrivarono alle mani, che gli costò l'esclusione a partita in corso e mandati negli spogliatoi a fare la doccia e la borsa per andarsene.

Le partite si giocavano 7 contro 7, per avere almeno il tempo di rifiatare nel cambio a giro, che si faceva ogni 10 minuti.Così la partita terminò, era soprattutto un modo di selezionare sul suo taccuino, quello dell'allentaore, i nomi che lo stavano colpendo di più. Quando al triplice fischio decretò la fine del provino, stramazzai in terra, le gambe non mi reggevano più, e mi lascia andare ad un pianto misto tra gioia e dolori lancinanti, mentre mi buttavo in viso una borraccia di acqua che ci consegnava il preparatore.

Così dopo essere stati raggiunti nello spogliatoio, e aver fato la doccia, mentre qualcuno sbatteva con rabbia i proprio scarpini sulle mura, con parole che ripeterle avrebbe davvero dell'inciviltà di quel momento, ecco che arrivò uno dei preparatori, che ci spiegò che da lì a due settimane avremmo potuto ricevere una chiamata, che sarebbe valsa l'entrata nella Primavera della Juventus.

Mio padre mi attese a braccia aperte "Bravo figlio mio, ti sei fatto vale. Sei un campione!", ma nell'entrare in macchina mi disse "Anche io da giovane ho fatto tanti provini, per questo ti dico, non farci la bocca, perchè poi ci rimani ancora più male se non ti chiamano". Ero convinto che mi avrebbero chiamato, avevo dato tutto me stesso e ancora di più, ero davvero sfinito, tanto che feci il viaggio di ritorno a dormire, con quel sogno che continuava a rimbalzare tra una sveglia e l'altra che mi portava ad aprire gli occhi per vedere dove ci trovavamo. Così, dopo aver raccontato per filo e per segno tutto quello che avevo fatto a mia madre, iniziarono due settimane di fuoco vero, tra lo studio, e lo sguardo a quel telefono che sembrava non squillare mai, anche se per la maggiore suonava ma per altre cose.



Così passò la prima settimana. La notte spesso sognavo di essere chiamato al telefono, poi quando misvegliavo ci restavo ancora più male. Ecco che anche la seconda settimana passò di fretta, e così alla domenica sera, mio padre mi disse "Tu sei un campione, ma non serve andare in grandi club per esserlo. Hai guidato la tua squadra per 15 anni, e sei un esempio per i nuovi che arriveranno. La Juve? Continueremo a tifarla come sempre, perchè quello è un sogno di pochi privilegiati. Dai andiamoci a mangiare una bella pizza!", e così uscimmo tutti insieme, con la mia famiglia, a mangiare la pizza.

Quel sogno nel cassetto si era avverato per metà, anche perchè l'essere entrato in quello spogliatoio, l'essermi seduto al posto di Zinedine Zidane, mio idolo, e l'aver varcato quel tunnel per calpestare quel terreno di gioco, mi avevano davvero inorgoglito, certo l'essere arrivato fino in fondo senza mai arrendermi, con la faccia stremata e le gambe doloranti, mi avevano fatto pensare in positivo, con una riuscita di quel provino, ma fui così orgoglioso di tenere gelosamente per me quel provino, che ancora oggi togliendo la mia famiglia, la gente che conosco non ne è mai venuta a conoscenza.