Cosa dire quando la sfortuna attanaglia la carriera di un giocatore? Purtroppo nulla, soprattutto se ci sono di mezzo infortuni gravi che lo fermano più e più volte.

Oggi vi racconterò la storia di un giocatore paragonato ai grandissimi degli anni '50, ma che poi...

Andiamo a leggere dalle sue parole tutto il percorso da calciatore. Come sempre utilizzeremo dei nomi di fantasia, anche perchè di mezzo ci sono anche nomi altisonanti del mondo del calcio di quel tempo, che hanno contribuito nel bene o nel male alla carriera di questo calciatore.

Sono Lanfranco Brizzo detto 'Moribondo' nato a Roma il 20 Gennaio 1931. Mio padre Francesco era un capotreno, mia madre Nunziata ma 'Nina' per tutti, era una maestra di italiano, sono il secondo di due fratelli, mia sorella Tina è più grande di me di un anno. Fin da bambino ero un appassionato di calcio, oltre che di restaurazione, visto che di fronte casa c'era il 'vecchio' Alfredo, restauratore di legno che aveva nelle mani l'oro, riportava un vecchio mobile antico a risplendere come fosse nuovo. Così passavo le giornate tra lo studio, il pallone, per poi affacciarmi a vedere Alfredo cosa stesse lavorando nella sua bottega. Nel 1940, in piena Seconda Guerra Mondiale, giocavo nel campetto di fronte casa, una porta soltanto, nel quale mi dilettavo a calciare quel pallone regalato da mio padre, a volte da solo a volte con altri amici nei dintorni. Tra il 1942 e il 1945 passavo le giornate in casa, l'occupazione dei tedeschi faceva paura, quindi c'era il coprifuoco, ma non potevo muovermi se non appena fuori la porta, e spesso alcuni militari si facevano due tiri al pallone con me, mi avevano preso in simpatia, mi dicevano che per come calciavo il pallone sembravo Ernst Lehner, attaccante tedesco del tempo. Non avevo paura di loro, anche se poi soltanto con il tempo capìì che si volevano prendere l'Italia intera, ma a quel tempo chi si sarebbe mai permesso di dargli contro? Io ero un beniamino, appena mi vedevano in strada mi chiamavano "Lehner! Passa la palla?". Dopo che tutto terminò, e gli alleati degli USA ci liberarono dall'invasione tedesca, cominciai a lavorare nel negozio del sor Alfredo, ero ammaliato da ogni lavorazione, tanto che cominciai a fare dei piccoli lavoretti, utilizzando per la prima volta arnesi mai visti prima, come; Pialletto, scalpelli e sgorbie, mazzuolo di legno, morsetti per legno, pezzi di legno di scarto, spine di faggio, tondino di faggio e altre cose. Eseguivo ogni movimento seguendo quelli del restauratore, e così appena due settimane dopo consegnai il mio primo lavoro, restaurando una piccola credenza di massello, e fù davvero un orgoglio vedere lo stupore di chi mi aveva visto lavorarla. Ma il calcio? E si, pulsava nelle vene, così che nel 1947 mi presentai, ancora in panni da lavoro, al campo di Trastevere, dove giocava l'Albatrastevere, che era la fusione tra tre club della Capitale; Trastevere, Italia Libera e Albala. Appena mi videro la domanda fù "Ma da dove vieni dalla miniera?", io sorrisi e risposi "Sono un restauratore di legno, lavoro dal sor Alfredo", così appena sentito il nome del restauratore mi dissero "Da mani d'oro? Che che fai qui?", io "Vorrei giocare in una squadra di calcio", "Ma non sei un pò troppo grande per giocare al calcio? Ma poi, hai mai giocato in una squadra?", non potevo mentire, ma lo feci "Si, ho giocato nella S.T.E.F.E.R.", che era una Società delle Tramvie E Ferrovie Elettriche di Roma, quindi di regola non avrei potuto giocarvi se non lavorante nel mondo delle ferrovie, ma essendo figlio di capostazione, alla fine tutto passò liscio. Inziai quindi a mettere piede in campo a partire dalla stagione 1948-1949, con la squadra che partecipava al campionato di Promozione, che equivaleva alla Serie D attuale. Negli allenamenti spesso, arrivando sempre al limite dopo aver staccato da lavoro e raggiunto con una corsa da 3000 metri piani il campo, avevo una serie di starnuti, che era per lo più la polvere del legno che respiravo giornalmente, e che mi portò ad essere soprannominato 'Moribondo' dall'allenatore. Venni inserito nelle seconda squadra, quella Juniores, dove la prima squadra attingeva spesso, così che mi trovai a trovare fin da subito la titolarità, avevo la maglia numero 9, quella della punta centrale, anche perchè per la mia stazza, 190 centimetri per 80 kg, avevo soltanto due scelte o lo Stopper o l'Attaccante, e proprio in ricordo di quel militare tedesco, scelsi di seguire il suo pensiero, anche se non rivelai mai a nessuno questa simbiosi, anche perchè si parlava spesso dei tedeschi, ma non proprio in modo favorevole. La mia vita era sempre di corsa; lavoro, campo, casa, non c'era un momento di rilassamento, proprio perchè mi piaceva essere sempre puntuale sul posto di lavoro, staccare fare una bella maratona fino al campo, allenarmi, e ripartire in corsetta fino a casa.

Il campionato iniziò subito con una doppietta, di cui una rovesciata che è entrata nella mia storia, ricordo l'azione come fosse ieri; dall'angolo il cross rimbalza in piena zona dischetto del rigore, io con il braccio destro sposto il mio marcatore e va di bicicletta, la palla s'insacca sotto la traversa con il portiere che non riesce nemmeno a muoversi. La gara successiva in trasferta sotto un diluvio che non si riusciva nemmeno a vedere il campo, segnai altre due reti. La domenica, la gente mi chiedeva un gol, e io rispondevo sul campo. Tutto il campionato fù a nostro favore, le vincemmo quasi tutte, e infilavo ogni domenica dalle due alle tre reti, a fine campionato divenimmo Campioni Juniores all'exequo contro l'Alessandria dove disputammo la finale a Firenze terminata 2-2 dove segnai una rete. A fine campionato avevo totalizzato 49 reti in 38 partite. Ero divenuto un'esempio per i più giovani, i ragazzini che volevano fare gli attaccanti, addirittura un giornalista scrisse "E' nato il nuovo Piola", e si vociferava spesso che sarei potuto passare alla Roma o alla Lazio. Ma se alcuni erano in mio favore, altri si presentarono sul campo mentre ero intento ad allenarmi e mi facevano delle domande come a voler punzecchiare la società, rea secondo loro, di rifiutare le offerte delle squadre importanti, anche se poi la società stessa mi disse che non c'era nulla di vero, quindi ebbi alcune discussioni con alcuni che continuavano a chiedermi le solite cose, non ne potevo più, così un giorno vedendo che c'erano sempre queste persone in attesa fuori campo, e nel districarmi, con il gomito spinsi uno di loro e mi dileguai.

Appena due giorni dopo, nel giornale regionale uscì fuori un articolo dove se la rigirarono a comodo loro 'Brizzo alza le mani ad un giornalista!', così da portare parecchie persone a prendermi di mira, con insulti vari, e spesso vedendo genitori che ai figli gli dicevano di starmi distante. Venni bersagliato da una critica davvero feroce, che mi portò a dovermi allontanare dal calcio, anche perchè le società nei dintorni mi chiusero le porte. Nel 1953 all'età di 22, dopo un periodo di silenzio assoluto, un grande personaggio del calcio, in una trasmissione televisiva disse: "Ho visto giocare un giovane, un attaccante davvero molto forte, in una delle mie tante volte a Roma, ma non ricordo la squadra, nella stagione 1948-1949 segnava ovunque andava. Non so che fine abbia fatto, anche perchè un giocatore così lo abbiamo visto soltanto ai livelli di Silvio Piola in Italia. Scusate ma non ricordo il nome, lo chiamavano Moribondo, ma non credo sia davvero il suo cognome".

Da quel giorno il telefono di casa ricevette chiamate all'infinito, erano tante società del nord pronte a offrirmi un contratto. Così dopo essermi confrontato con la mia famiglia e con la mia fidanzata, decisi di trasferirmi a Pavia nel Casteggio Foot Ball Club. Trovarmi trapiantato in un'altra realtà ben diversa da Roma era difficile, ma la mia fidanzata Paola mi era talmente vicina, nel vero senso della parola sempre incollata, perchè aveva paura che qualcuna mi avrebbe fatto il filo (ci avrebbe provato con me), quindi era sempre presente: Allenamenti, cene tra giocatori, uscite varie, quindi ero sotto lucchetto, e anche il minimo sorriso verso una ragazza, me la faceva pagare poi in casa. La stagione 1953-1954 partì bene e finì benino, anche perchè le mie reti non furono tante, sfiorai le 10 reti stagionali, e la squadra ne risentì e non poco, piazzandosi al 12° posto finale appena due punti sopra la zona retrocessione. Mi trovavo bene a Pavia, ma credevo fortemente che di potermi trovare di meglio di una squadra che lottava per la salvezza. Così chiesi alla società di lasciarmi partire qualora fosse arrivata un'offerta di un club più importante, e mi venne dato il benservito, appena chiesi tale cosa. Di punto in bianco ero senza squadra e senza una Lira bucata. Alla mia fidanzata, che nel fratempo si era trovata un lavoretto, dissi che in squadra non c'era più posto per me, e che mi avevano detto di trovarmi un'altra squadra. Così, anche grazie al mio tecnico, fui indirizzato al Crema, e lì esplosi in una stagione con i fiocchi ben 25 reti e promozione in IV Serie, ma ecco che mentre mi apprestavo a fare una nuova stagione, l'incubo tornò a farsi vivo; Il giornalista spintonato qualche anno prima, mi citò a giudizio, e così dovetti presentarmi davanti ad una corte a difendermi, e alla fine venni a scoprire che questo signore, non era che lo zio di uno dei giocatori del tempo, al quale, secondo il suo modo di pensare, avrei rubato la titolarità in modo scorretto, cosa che poi venne fuori proprio davanti al processo, al quale anche i giudici presenti la presero a ridere, tanto da invitare questo pseudo-giornalista a chiedere scusa sia a me che a tutti i presenti e invitato a lasciare l'aula. Così dopo questa avventura tragicomica, tornai a giocare al calcio, ma stavolta lasciando Crema e tornando a Roma, sempre in Promozione allo Squibb Roma dove però trovai molta concorrenza, l'attaccante titolare era davvero forte, quindi dovetti accontentarmi di dividere le partite in modo equo, a fine stagione però riuscii a piazzare ben 16 reti, portandomi a casa la classifica cannonieri, seconda volta nella mia carriera. Restai allo Squibb Roma per altre tre stagioni e proprio nell'ultima trovai la promozione in Seconda Categoria, ma il club mi cedette alla Romanitalia, che in quella stagione si era piazzata penultima in classifica, ad un passo dalla retrocessione. Nello Squibb avevo totalizzato ben 65 reti in quattro stagioni. La Romanitalia era un club con poche aspettative soprattutto di salvezza, cosa che riuscimmo a fine stagione a fare, grazie anche alle mie 20 reti. Non c'era entusiasmo, la squadra era davvero poca cosa, così decisi di lasciare il club.

Così a 29 anni mi trovai a cercare di nuovo un club, le offerte però si erano affievolite, e per la maggiore i club che mi cercavano erano di campionati minori o addirittura di bassissimo livello. Ma proprio nel momento di appendere gli scarpini al chiodo, mi arrivò la chiamata dell'A.L.M.A.S. sapendo che era un club molto forte accettai. Sapevo che non avrei avuto vita facile, infatti giocai poche partite mettendo però la mia firma in alcune partite vinte grazie alle mie reti. Rimasi per 2 anni fino al 1961, quando poi decisi che era arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Mi sposai all'età di 31 anni con la mia fidanzata storica, e decisi di riaprire quella vecchia bottega lasciata là dal sor Alfredo che nel frattempo era divenuto un pensionato di lungo corso, e con l'emozione di un ragazzino mi rimisi il camice, rimesso a posto il tutto e ripreso l'attività da restauratore. La sorpresa in un giorno come tanti quando proprio il sor Alfredo si presentò a bottega e mi ringraziò di averla riaperta, ricordando insieme quel tempo quando m'insegnò a il mestiere del restauratore.

Ora sono un pensionato, con due figli nati negli anni sessanta, che si cimenta ad andare a scovare qualche talento in giro per la Capitale e li propongo ai club, ma tendo a specificare che io sono solo un semplice cittadino amante del calcio e che vorrebbe che quei fenomeni, ma quelli veri, riescano ad arrivare là dove il Dio denaro non conta, proprio perchè per la maggiore molti giocatori arrivati dove sono, non sono là per merito, ma grazie alle conoscenze... E ho detto tutto.

Un saluto a te 5 Maggio 2002 e a tutti i lettori di vivoperlei.calciomercato.com

Non mi resta che ringraziare per la gentile intervista Lanfranco Brizzo detto 'Moribondo'.