A chi non piace il calciomercato? A chi non s'interessa di calcio, questo è poco ma sicuro, a chi non sa nemmeno chi è Cristiano Ronaldo, addirittura mi sono sentirto dire "Chi è quel cantante...", scambiandolo per Roberto Carlos, cantante degli anni 70-80 brasiliano, a chi preferisce una bella passeggiata di fine settimana a una incavolatura davanti la tv, e quante se ne prendono quando la squadra non va. Ma quando arriva l'estate, tra le tante giornate caldissime, e che non ti va nemmeno di andare al mare a tuffarti nel blu, certo poi tocca vedere in quale mare ci si tuffa, e quindi ecco che tra condizionatori e ventilatori quel po di tempo a disposizione nella giornata la si passa nelle fresche mura di casa. Ma ora faccio un tuffo nel passato, a quando ero poco più che un bambino e il calciomercato stava era alle porte.

Erano i lontani anni novanta, quando in quelle estati calde e afose, in attesa di partire per le vacanze con la famiglia, che sia stato al mare o in montagna, mi divertivo a giocare alle console, al tempo c'erano i primi Mario Bros, c'erano i primi giochi di calcio, distanti anni luce a quelli di oggi, e giochi di lotta, come il Wrestling, uno dei miei giochi preferiti. Le scuole erano finite, quindi al mattino ci si alzava più tardi, e ricordo che a svegliarmi era l'odore del caffè nella cucina, che mia madre era solita fare alle 8 del mattino, poi mi alzavo e correvo, bhè correvo a passo di bradipo, trascinando le ciabatte che facevano le scintille quanto le sfregavano sul pavimento, seduta in cucina e mia mamma che mi piazzava la tazza del latte davanti e un pacco di biscotti, mentre pian piano la mia testa dondolava piena di sonno. Di solito mio padre invece era più mattiniero, alle sette era in piedi, e alle otto, dopo una bella passeggiata, rincasava con il Tuttosport oltre a un bel pacco di figurine Panini, che al tempo si potevano comprare in quantità importante costavano pressapoco 100 lire al pacchetto. Così dopo aver scartato e attaccato le figurine mancanti e messe da parte le doppie, che poi avrei scambiato con i miei amici, mi siedevo in camera da pranzo e guardavo i cartoni animati, nell'attesa che mio padre ripiegasse il giornale, dopo averlo letto da capo a fondo, spegnevo la tv, e mi spalancavo le pagine, giganti al tempo per un ragazzino come me. M'immergevo a capofitto in ogni parola scritta, ogni nome messo in risalto, in neretto scuro, e fantasticavo a immaginarlo nella mia squadra. Quando mi leggevo il giornale, il mondo intorno non c'era, era una chiusura totale, quindi incameravo ogni parola, ogni trattativa, ogni cifra. Poi la pagina dove c'erano tutte le trattative, quanti nomi, ma quali alla fine sarebbero davvero arrivati? Pochi, forse tre o quattro. Ogni giorno c'era una notizia nuova, c'erano nomi altisonanti, e mi galvanizzavo tanto, poi come sempre c'era la notizia che alla fine portava quel giocatore così vicino alla mia squadra in un'altra, ma il bello del calciomercato era proprio quello, ricco di colpi di scena e di arrivi illustri. Erano gli anni in cui Roberto Baggio passò dalla Fiorentina alla Juventus, nella rocambolesca manifestazione dei tifosi viola contro la presidenza di Lorenzo Righetti, che da li a poco avrebbe ceduto a Mario Cecchi Gori, poco meno quello di Ciro Ferrara dal Napoli alla Juventus, quelli di Marcel Desally al Milan, Rui Costa alla Fiorentina, Ruben Sosa alla Lazio e poi all'Inter, dello squilibrato Paul Gascoigne alla Lazio, Aldair alla Roma, Dennis Bergkamp all'Inter. La passione per il calcio, poi mi portò a pensare che in futuro avrei voluto farci parte, così poi come è stato anni dopo ad oggi. Il calciomercato, era ed è sempre stata una passione importante, ma non soltanto per la mia squadra, perchè mi piaceva immaginare come una squadra, anche piccola, riuscisse ad acquistare giocatori sconosciuti, come Igor Simutenkov, attaccante russo che arrivo alla neo promossa Reggiana nella stagione 1993-1994 che giocava in coppia con Michele Padovano, poi giocatore che vinse la Coppa Campioni nel 1996 con la Juventus. La nascita di talenti come Alessandro Del Piero e Demetrio Albertini. Tra le tante il dispiacere dell'addio di Marco Van Basten al calcio, fu davvero una bella botta, per la perdita di un giocatore che aveva fatto e dato tanto al calcio in quegli anni, in quei Milan di Arrigo Sacchi. Quelo spazio-tempo 1990-1995 fu spaziale, erano davvero anni nei quali i videogiochi cominciavano a prendere piede in modo importante, ma nel mio caso, soprattutto d'estate, c'era prima il calciomercato.

Ecco perchè poi ho scelto la strada per divenire ad oggi un intermediario di calcio, la passione per questo sport, vorrei specificare a molti, non è soltanto il tifare, sbraitare, o esultare di una vittoria o un gol, ma anche di seguire passo dopo passo ogni trattativa, essere presente nel momento in cui si trova l'accordo tra società e procuratore, e soprattutto sapere le notizie ben prima che queste vengano divulgate da giornali o web. Cosa dire nascere e crescere nel calcio, e come direbbe Totò "...e io lo nacqui".

Buon calciomercato a tutti!