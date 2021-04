Il nuovo appuntamento mensile col Bar di Vivo x lei ci riporta, almeno per una volta al mese, dentro l'atmosfera rarefatta che già stiamo imparando a riconoscere. Ne siamo grati ai quattro autori selezionati e ai tantissimi che hanno concorso. La scelta degli articoli da portare in finale, vi garantiamo, è molto complicata perché la qualità è alta. Buona lettura.

Il primo articolo selezionato per questo mese è stato scritto da NOODLE56 e ha come titolo “Andarono a Brema ma non suonarono, morirono”. E si tratta di un articolo assolutamente meritevole perché recupera un doloroso frammento di storia dello sport italiano. Esso riguarda la tragedia della squadra di nuoto italiana, perita a Brema in un incidente aereo. Era gennaio 1966 e il terribile episodio avvenne nel territorio della Germania Est. Ciò che rese molto complicata la ricerca della verità sull'incidente, poiché il regime comunista tedesco-orientale non permetteva aperture verso l'esterno in nessun caso. La vicenda viene recuperata e associata a reminiscenze da Festival di Sanremo che fanno da colonna sonora al caso. Molto bello.

Il secondo articolo scelto è di Ciccio Indi e ha come titolo “La mia lettera aperta al coronavirus”. L'articolo è un originale esercizio di stile sul tema della pandemia e si rivolge al virus dandogli del tu. Scrive con tono appassionato, a tratti animoso, infine fiducioso sulla possibilità che ce la faremo. Ma soprattutto dice in faccia al virus che riuscirà a cambiarci in peggio. Perché infine il senso di umanità e la voglia di vivere sono in noi troppo forti per essere abbattuti. Articolo molto intenso.

Il terzo articolo individuato è firmato da Massimo48 e ha come titolo “Zitti e buoni davanti alle poltrone vuote”. Lo scritto è dedicato all'ultima, anomala edizione del festival di Sanremo celebrata senza pubblico. Il nostro Massimo48 affronta da par suo il tema, mettendoci la vis affabulatoria di sempre e raccontando l'anomalia tra presente e ricordo. Poi usa la parte finale per fare una garbata rimostranza verso la redazione, per la penalizzazione che allo spazio di Vivo x lei viene riservata dalla nuova impaginazione del sito. Una critica da accogliere con attenzione.

Il quarto e ultimo articolo selezionato per la finale mensile del Bar di Vxl è scritto da rolexdatejust e ha come titolo “The Black Mamba, la 24 per sempre”. È un bell'articolo dedicato alla memoria di Kobe Brynt, il mito del basket che ha lasciato un vuoto nel cuore di chiunque ama lo sport. Del campione viene ripercorso il percorso e la grandezza, con finezza narrativa. Molto bello.

Giunti al termine della rassegna ci sentiamo di premiare l'articolo di NOODLE56, cui va il voto 7,5. Alle sue spalle, a pari merito, si piazzano Ciccio Indi, Massimo48 e rolexdatejust con un 7+ a testa.





Per il terzo appuntamento dedicato al nostro amato Bar (oltre 50 articoli nel mese di marzo!) a spuntarla è dunque NOODLE56​, 63 anni, ex calciatore e allenatore nato a Torino, ma attualmente in Liguria, con una laurea in scienze politiche e un corso allenatore di base. E' con noi dal 2019, ma ha cominciato a scrivere con regolarità solo dal mese di gennaio, tanto che attualmente lo ritroviamo secondo nella classifica generale di aprile e oggi può già mettere in bacheca il primo di tanti trofei che certamente non tarderanno ad arrivare. Per lui il buono acquisto Amazon.it da 25 euro: complimenti da tutti noi!

E come non menzionare anche tanti altri blogger che hanno contribuito a marzo al grande successo di questa rubrica: oltre ai tre selezionati in finale, che salutiamo e ringraziamo, abbiamo (chiedendo venia se non vi menzioniamo tutti) Il Tifosino, 5 Maggio 2002, Riccardo Irrera, Maira Osto, Florian Linda, Lukee26, stespag, Guido Broglio, Damiano Fallerini, VA, e ancora... Massimo Perin, Antonio Lucignano, Cascelone e enzu23;



Un immenso grazie a tutti voi!

La redazione di VxL.