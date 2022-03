Ho raccontato la storia di tanti calciatori che avrebbero potuto fare bene ma che per un problema di natura fisica, per la Guerra, o per altri particolari dovettero o lasciarono il calcio. Oggi vi racconto la mia carriera, lunga se si parte dai primi calci ad un pallone fino ad arrivare al termine, quando mi ritirai per scelta mia, e che a distanza di tanti anni ripensandoci, penso che sbagliai a farlo.

Sono nato a Roma ad inizio anni '80, cresciuto in borgata ho tirato i miei primi calci ad un pallone a soli 4 anni, quando mio padre mi iscrisse ad una scuola calcio appena a cento metri di distanza da casa, entrai nei Pulcini a 5 anni, e giocai la mia prima partita da terzino, lo ricordo perchè ho ancora le immagini della videocamera di mio padre che da fuori mi riprendeva. Sono cresciuto con questa squadra, e più gli anni passavano e più mi sentivo importante per quella maglia, che era la mia seconda pelle, così come Clark Kent che si trasformava in Superman, così al di fuori ero un bambino come gli altri che si divertiva ad andare alle giostre con i genitori, a scendere a giocare con gli amici, ma quando la domenica mattina ci si doveva presentare al campo, allora tutto era diverso; la mattina mi alzavo alle 6, mi lucidavo i scarpini, mi preparavo la borsa e scendevo in strada con mio padre, che nel frattempo si fumava la sua sigaretta e faceva delle riflessioni "Allora questa squadra è forte? Ho visto che sono terzi", tenendo tra le mani il Corriere Laziale, che indicava le partite che si sarebbero giocate, e poi puntellava la nostra classifica "Voi siete all'ultimo posto, riuscirete a vincerne una?", io ero concentrato, e rispondevo sempre con una frase del tipo "Ce la metteremo tutta!".

Dei miei primi due anni, ricordo davvero poco, anche perchè era per lo più partite tra ragazzini che tentavano di colpire il pallone, e alla fine davvero non sapevamo cosa erano i falli, quando si vedevano bambini che cadevano e si mettevano a piangere cercando la mamma o il papà, quindi mi sposto in uno spazio-tempo ai 7 anni, quando la società dove mi era iscritto al prezzo di 250.000 Lire si spostò in un campo in una delle vie infinite di Via Tiburtina in Roma, lì cominciai a giocare al calcio nel vero senso della parola, il mio primo numero di maglia fu il 14, perchè partivo dalla panchina, e un completo blu notte con ricamature rosse, che era la nostra prima maglia, mentre la seconda era divisa da fantasie a mò di fulmine gialla e verde.

Il primo anno la situazione della squadra vedeva spesso alcuni ragazzini venire a giocare alla carlona, per impegni dei genitori di lavoro o per i voti bassi a scuola, e quindi si aprì lo spazio per giocare, non voglio farmi i complimenti da solo, ma ero uno studente modello dai voti più che buoni, e avevo la fortuna che mio padre avesse un lavoro che terminava il venerdì pomeriggio con il sabato e la domenica libera. Così intensificai gli allenamenti, spingevo nella corsa dei giri di campo e del fatidico 8, che era un girare il campo e una volta arrivati alla bandierina al fischio dell'allenatore si doveva tagliare il campo in diagonale a tutta velocità fino all'arrivo dell'altra bandierina posizionati a grandezza campo regolare dei campi di periferia. La nostra società era molto seria, ligia in alcuni momenti, e si basava su i voti scolastici, sembra una baggianata, ma se i voti erano bassi non si scendeva più in campo fino alla pagella successiva, io mi salvai sempre, quindi avevo il campo sempre a mia disposizione. L'allenatore del tempo era un giovane, forse neanche trentenne, che ci spingeva a dare il meglio, non era duro perchè alla fine avevamo 7 anni, ma non era nemmeno troppo morbido caratterialmente parlando.

Così nella prima stagione riuscii a prendere la titolarità e il mio primo numero da titolare fu il 3, che poi rimase per tutto il resto della mia carriera. Quella maglia che ogni domenica gli allenatori mi davano era divenuta ufficiale, vuoi che vincevamo spesso, vuoi che la gente dal numero riconosceva chi eravamo in campo. Ad inizio anni '90, fummo inseriti nel girone con la Roma, squadra fuori quota perchè aveva una rosa importante, che comprendeva tra i tanti Francesco Totti, lo so perchè sempre grazie alla ripresa di mio padre, alla lettura delle formazioni uscì proprio fuori il suo nome, e poi si riconosce anche dal viso. Come detto in quella stagione la società aveva fatto un bel gruppo, portando tanti giocatori da altre squadre che aveva incontrato la stagione passata. Diciamo che eravamo dopo la Roma la squadra più forte di quel campionato, che contava tra le più forti anche il Fidene, Atletico 2000, Savio, Spes Montesacro, oltre alle ostiche trasferte per i paesi del Lazio, dove non era facile uscire vincenti, ma dove chi ospitava molte volte regalavano ai nostri genitori formaggi o salumi. Così dopo una prima parte altalenante ma sempre tra le prime della classifica, incontrammo la Roma di Totti, Francesco era già fortissimo al tempo, e i nostri difensori dovettero fare davvero gli straordinari per tentare di chiudere ogni via verso la porta. Così su una incursione personale, saltai i due sulla mia fascia, sinistra, e accentrandomi tirai forte verso la porta, la palla incrociata e piena d'effetto si infilò alle spalle del portiere. In pochi secondi mi trovai tutta la squadra cataputata addosso per festeggiare. Tutto contento guardavo mio padre che con il pugno mi incitava da fuori. Nella ripresa, subimmo la rete di un attaccante loro, e sembrava andare sul finire di un 1-1 finale. Quando il nostro allenatore inserì una nuova punta, il padre che era calabrese, da fuori si sentiva chiamare "Forza devi buttarla dentro!". Il nostro portiere la passa al centrale di difesa, che poi non trovando sbocchi me la passa sulla fascia, ancora una volta salto sia l'esterno che il terzino e continuo la mia corsa fino al fondo, quando alzo lo sguardo e vedo proprio il nuovo entrato nel mezzo, con il sinistro la scodello a giro, che va preciso sulla sua testa e s'insacca sotto la traversa, 2-1 per noi, e un boato che ancora oggi lo sento rimbombare nella mia testa, e anche in questo caso facemmo il solito capannello per festeggiare. L'arbitro dopo poco determinò la fine di quella gara, e noi battemmo quella Roma che poi avrebbe visto quel ragazzino divenire una autentica celebrità della sua storia.

A fine stagione ci piazzammo secondi, proprio dietro la Roma. Lo studio s'intensificò, e le scuole medie erano ben più difficili delle elementari lasciate con ottimi voti. Divenne più difficile accomunare studio e allenamenti, tanto che ebbi il primo tentennamento a lasciare almeno per un anno, ma poi riuscii a risollevarmi dopo i primi due mesi non proprio alla grande, e il campo lo vidi con il lanternino. Così ci furono tre anni non proprio alla grande, la squadra cambiava spesso, tanti andavano in altre squadre, altri erano costretti dai genitori prima a pensare alla scuola e poi giocare, così passammo tre stagioni da metà classifica in giù.



Fu così che arrivò il 1995 ed approdai nei Giovanissimi, punto dove oltre al pubblico c'erano spesso molti osservatori tra le tante persone. Rifiutai spesso la fascia di capitano, non m'interessava portarla, preferivo pensare alla mia fascia e meno a quella fascia stretta legata al braccio, quindi si decise di scegliere il capitano, ero indicato da tutti come il giocatore con più presenze, ma dopo averla portata per poco più di 10 partite, decisi di cederla al secondo in graduatoria.

Nella stagione 1995-1996 il mio fisico era divenuto davvero importante, sfioravo i 180 centimetri per un peso forma di 70 kg. Ero velocissimo su quella fascia, al pensiero ho il fiatone, non mi fermavo mai, partivo palla al piede e se la perdevo, recuperavo a tempo record per coprire la fascia. In quella stagione mi ero allenato tanto nelle punizioni, e il mio calcio preferito era alla Roberto Carlos, quindi lunga rincorsa e tiro potente. Così fui eletto uomo-punizione, ogni punizione fuori dell'area di rigore era la mia.

A fine stagione vincemmo il campionato, davanti alla Spes Montesacro e piazzai ben 9 reti tutte su punizione, contando che una ancora oggi me la ricordo alla perfezione per come è andata. Giocavamo contro il Real Tuscolano e il portiere aveva posizionato la barriera tutta alla sua destra, lasciandosi la visuale su pallone, una volta posizionatosi al centro delle porta, e l'arbitro fischiò, partìì con una corsa poco più che veloce, sparando un sinistro potentissimo, che venne intercettato dal portiere, che però andò a mani così dette a 'paletta' e si vide aprire letteralmente la presa e la palla s'insacco in rete. A fine anno, fummo inseriti in un triangolare sul campo dell'Axa, invitati insieme al Fidene. Giocammo di pomeriggio inoltrato, faceva freddo, ricordo che giocavamo tutti con i guanti, e vincemmo a mani basse quel torneo, alzando la coppa al cielo immortalata da mio padre, solo che il flash non andò e la foto venne poco meno che buia.

Nel 1999, con il libretto che mio padre segnava, avevo giocato la bellezza di 240 partite e segnato 11 reti. Un giorno come tanti vengo chiamato in società, che mi riferisce che un club si era interessato a me ma non mi nominò mai il club, così partecipai ad un provino al buio, anche perchè non sapevo proprio dove stavamo andando quella mattina, mio padre si era preso una giornata per accompagnarmi e c'imbarcammo dietro l'auto del presidente.

Chiedevo a mio padre: "Tu lo sai che squadra è?" e mio padre "Ne so quanto te". Ricordo che passammo la sbarra che divideva Lazio e Abruzzo, poi quella tra Abruzzo e Marche, tra Marche ed Emilia Romagna, Emila Romagna e Lombardia, Lombardia-Piemonte.

Mio padre ad ogni passaggio di confine gridava dal finestrino "Ma stamo andà!" dopo ben 8 ore di viaggio ci fermammo, il presidente non aveva seganto la via, così entrò in una frutteria a chiedere. Alla fine ci trovammo fuori un grande stadio..."Papà ma che è il Delle Alpi? La Juve?", mio padre rispose "E' il Delle Alpi, ma c'è pure il Torino. Che te farebbe schifo?". Scesi dalla macchina, le gambe mi facevano 'Giacomo-Giacomo' e passavo spesso la mia mano davanti la bocca con una risata isterica sotto. Il presidente mi disse "Sai dove siamo?" io risposi "Certo, allo stadio di Juve e Torino. Ma non è che ti sei sbagliato?", lui fece cenno di no...

Così entrammo nello Stadio, maestoso, gigante, e dentro c'erano tanti altri ragazzi come me che erano in attesa "Anche voi per il provino?" domandò il presidente, e da un lato uscì fuori un signore tutto giacca e cravatta che parlava preciso, con la solita 'r moscia' fastidiosissima "Benvenuti al Delle Alpi, lei è...", io ero a 3000 " 5 Maggio 2002", venga con me. Così mi spostai in un ufficio, dove presero tutte le mie generalità, e mi spigarono il tutto "Lei ora si mette in fila, le porteremo gli indumenti che dovrà indossare... poi le daranno un fratino in base alla squadra con cui giocherà, e poi tra qualche giorno se tutto sarà andato bene verrà contattato dalla società stessa per presentasi per la nuova stagione 2000-2001. Capito tutto?", io sorrisi e risposi "Si, tutto ok", non vedevo l'ora di uscire da quell'ufficio e respirare un pò di aria, stavo per stramazzare in terra in quei metri che dividevano l'ufficio dalla porta d'uscita. Mio padre mi ripeteva "Sta calmo...Non stai più nella pelle è!".

Il provino era per entrare nella Primavera di una delle due squadre, alla fine così spiegava il padre di un altro ragazzo a mio padre. Così ecco che vennero chiamati i nomi ma il mio non compariva, mi voltai verso mio padre con una faccia, come a dire "Ma a me non mi hanno chiamato?". Poi ne uscì un altro che riprese a leggere i nomi, ed ecco "5 Maggio 2002?", ed io alzai il braccio sinistro e mi avviai verso la porta.

Prendemmo un corridoio che portava agli spogliatoi, sulle porte non c'erano gli stemmi di Juventus e Torino, e venimmo indirizzati in base al nome in una o nell'altra stanza, ed io dentro di me "Per favore fa che sia Juve...", quando ero davanti al lettore mi sentii dire "5 Maggio 2002....Dove cavolo sta il tuo nome, a sì...Juventus!". Entrai così nello spogliatoio, cavolo... c'erano i nomi dei giocatori della prima squadra; Del Piero, Tacchinardi, Ferrara, ma io avevo già scelto il mio posto, quello di Zinedine Zidane, mio idolo, mi misi seduto e con le mani stavo consumando i jeans che avevo indosso, sfregavo le mani, le scaldavo con l'alito e poi le passavo su i jeans.

Nervoso? Noooo, da una parte non vedevo l'ora di entrare in campo, dall'altra non vedevo l'ora di finire quel provino per uscire dallo stadio.

Così arrivò l'allenatore di quella Juve Primavera, scusate ma non ricordo il nome sono passati parecchi anni, che ci indicava quel che saremmo andati a fare sul campo, ci presentò i preparatori atletici, si perchè per ogni ruolo c'era un preparatore, ed entrammo in campo. L'entrata mi rendeva nervoso, ma anche felice, ben sapendo che da quel tunnel ci passavano e c'erano passati tanti campioni. All'entrata ecco i fratini, a me ne avevano dato un giallo, mentre l'altro era verde.

Così iniziarono i provini, ma non prima di un riscaldamento con corsa sulla pista di atletica, dalle velocità che variavano tra un giro completato all'altro. Poi lo tretching sul campo.

Mio padre intanto si godeva una bel sole sulla tribuna, ma sempre con lo sguardo sul campo, e così iniziammo il provino.

Venivamo chiamati due alla volta. In che consistevano i privini? Bhè vi spiego; Paletti prima ad incrociare senza palla a serpentina, e poi palla al piede con la palla che passava dal destro al sinistro. Ecco che si passò alla treccia, che portava tre giocatori due su i laterali e uno al centro ad intescambiarsi la posizione e passarsi il pallone da una parte all'altra del campo per poi portare l'ultimo a tirare in porta. Poi c'erano anche allenamenti più pesanti, come le corse a strappo, corsa veloce, poi rallentata, per poi ripartire forte, e poi rallentare di nuovo. Alla fine dell'allenamento, ci districammo in due squadre, più sostituzioni che si alternavano in una o nell'altra squadra a metà campo, anche perchè dall'altra parte c'erano chi si giocava il posto nel Torino.

Ecco che inziammo la partitella, io mi posizionai nel mio ruolo, terzino sinistro. C'erano davvero molti fortissimi in quella selezione, però feci la mia buona figura, certo non avevamo tanto tempo, anche perchè l'allenatore faceva sostituzioni ogni 10-15 minuti, per dare spazio a tutti, e intanto segnava quelli che forse gli andavano più a genio e quelli meno. Alla fine del provino, letteralmente distrutti, tornammo tutti negli spogliatoi, e venimmo raggiunti proprio dal preparatore, che ci spiegò che avremmo ricevuto una chiamata da lì a due settimane se fossimo stati scelti, altrimenti ci ringraziava per aver partecipato al provino. Così ripartimmo in direzione Roma in tarda serata, e nel percorso mio padre mi disse "Non ci fare la bocca, non è facile entrare in società così importanti", ed io speravo fortemente di poter giocare con quella maglia, ma sapevo anche che quel che diceva mio padre era vero.

Così passò la prima settimana, intensa per lo studio, ma sempre vicino al telefono di casa, il cellulare a quel tempo ancora non l'avevo, ma nulla. Poi iniziò la seconda settimana, sempre con la stessa intensità di studio, ma con un telefono che non squillava mai, se non per altre chiamate.

E così arrivò la domenica, e si concluse il sogno di essere entrato nella Primavera della Juventus. Continuai però a giocare nella mia squadra ancora due anni, dove vincemmo altri due campionati.

A poco meno di 20 anni decisi di ritirarmi dal calcio, totalizzando 716 presenze, record ancora imbattuto e 16 reti, perchè avevo già deciso di intraprendere la vita se non dentro il campo in qualche società di calcio, ma non prima di diplomarmi, e poi laurearmi con il massimo dei voti in Economia.

Nel 2004, entrai nella prima società di calcio, che era in Lega Pro, come scout, e iniziai a fare i miei primi viaggi in giro per l'Italia ed Europa in cerca di qualche nuovo calciatore. Non nego che riuscii a trovare un paio di calciatori che poi sono divenuti delle autentiche star in Serie A. Poi però venni chiamato in un club inglese di quarta divisione, e anche in quel caso ci furono delle autentiche sorprese. Ma stare in società di calcio portava a seguire determinati target di giocatori, cosa che non mi piaceva, io cercavo sempre e comunque giocatori che a mio avviso erano giusti per questa o quella società, e non certo stare sotto l'ala, tipo Paratici con Marotta, quindi decisi di lavorare come intermediario, offrire la mia consulenza alle società da esterno alla ricerca di giocatori.

Nel 2010 però, con il mio primo figlio in arrivo, decisi che per me era troppo pesante stare lontano dalla mia compagna e decisi di lasciare il Mondo del calcio ed entrare a lavorare in ufficio per una grande azienda italiana.

Ma oggi non dimentico tutto quel che ho fatto sia da calciatore, da scouting e intermediario, e rifarei altre 100 volte la stessa scelta.