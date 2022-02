"Ogni volta si sedeva al suo posto negli spogliatoi, baciava la fascia da capitano e cominciava a massaggiarsi i polpacci.

Usava la stessa frase ad effetto che funzionava sempre su di noi: "MASSACRIAMOLI". Prima delle partite contro la Juventus non dormiva. Ci diceva: "se vedo qualcuno che non dà il massimo, gli spacco il muso". Aveva una carica meravigliosa; ci teneva più dei suoi stessi tifosi. Con lui ogni volta sembrava che stessimo per andare in guerra".

Manuel Rui Costa facendo gli auguri a Gabriel Omar Batistuta.

Batigol è stato considerato tra i più forti attaccanti al mondo della sua generazione. È stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori viventi redatta in occasione del centenario della federazione.

Il Re Leone con 152 reti è il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A. Nella stagione 1994-1995 è andato a segno per 11 giornate di campionato consecutive, battendo il record stabilito in precedenza da Ezio Pascutti.

Ha vestito per nove anni la maglia della Fiorentina, di cui è stato capitano.

Mai, dal 1976 giorno in cui sono entrato per la prima volta all'Artemio Franchi, ho avuto con altri beniamini la sensazione che mi dava Bati: si partiva sempre dall'1-0!

Potrei snocciolare, provando ancora i brividi, una miriade di sensazioni. La vittoria contro la Juventus che ci dette la vetta della classifica. Idem a San Siro contro il Milan con la conquista della Supercoppa Italiana con un viaggio di ritorno da Amsterdam per essere presente al terzo anello. Il pluri impallinato Pagliuca in semifinale di Coppa Italia, poi vinta a Bergamo, con i tifosi in delirio dentro lo stadio alle quattro di mattina ad aspettare la squadra.

Qualcuno dovrebbe svegliarmi per essere innocentemente entrato in trance.

"Ho segnato gol contro i migliori difensori in Italia. Avrei vinto il Pallone d’Oro se fossi stato nel Barcellona o nel Manchester United, ma volevo vincere con la Fiorentina. Volevo conquistare il campionato ed entrare nella storia”.

"Scrivete pure che farò sempre il tifo per la Fiorentina. E per chi altro lo dovrei fare?”.

Era uno di noi! Le sue dichiarazioni non erano mai di facciata e questo lo abbiamo capito fin dal primo giorno quando era un ragazzotto, di belle speranze ma nulla più, che sperava di diventare titolare nella Fiorentina. Una delle poche intuizioni di Vittorio Cecchi Gori, infatti, fu quella di acquistare Diego Latorre (divenuto poi una meteora) ma di inserire nel "pacchetto" anche il giovane di Santa Fé.

L'ho conosciuto personalmente il 7 febbraio 1999 quando, appena infortunato per uno strappo muscolare, dopo una cavalcata di cinquanta metri contro il Milan, si rese conto che il sogno scudetto sarebbe rimasto tale anche grazie alle "garanzie" che furono date dalla società (Sic!) a Edmundo per ritornare in Brasile. Nientepopodimeno doveva partecipare alla sfilata del carnevale.

Quando oggi soffierai sulle candeline pensa per un attimo alla tua gente che, come un mantra, ti inneggia con la stessa canzone. Mi diverto solo se vedo segnar Batistuta bomber della Fiorentina corri alla bandierina...

Buon compleanno Campione!