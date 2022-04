"Puoi anche vincere due scudetti e due Coppe dei Campioni ma poi che cosa ti rimane? Il tuo nome sugli almanacchi. Meglio essere ricordato come uno che non ha mai tradito Firenze e la Fiorentina".

Il presidente Ugolino Ugolini acquistò Giancarlo Antognoni nel 1972 per 435 milioni di lire. Esordì in Serie A a 18 anni, il 15 ottobre di quell'anno, con una nostra vittoria per 2-1 sul campo del Verona. "Antonio", come viene da sempre chiamato a Firenze, scese in campo con la maglia numero 8, venendo elogiato il giorno dopo dal Corriere dello Sport che, nel titolo del resoconto della gara, lo definì "un giovanissimo Rivera", protagonista di un esaltante primo tempo. Vladimiro Caminiti, penna storica di Tuttosport, lo immortalò, dopo la partita d'esordio, come "il ragazzo che gioca guardando le stelle".

Nei primi anni '80, sotto la gestione societaria della famiglia Pontello, contribuì a riportare la Fiorentina a competere per lo scudetto, dopo un decennio, sfiorando il titolo nel campionato 1981-1982 quando lo mancò all'ultima giornata, dopo un serrato e amarissimo duello con la Juventus. Ama malinconicamente ricordare che "Quel campionato perduto grida ancora vendetta. Arrivammo a un punto dalla Juve. All'ultima giornata a Cagliari ci annullarono un gol regolare di Graziani, mentre la Juve vinse a Catanzaro con un rigore. Forse non doveva finire con uno spareggio perché c'era il Mondiale che incombeva e in nazionale eravamo in cinque della Fiorentina e in sette-otto della Juve".

Segnò l'ultima rete in maglia viola all'Empoli nell'aprile 1987. Al termine della stagione, dopo 341 incontri e 61 reti, il Capitano lasciò la Fiorentina per accasarsi alla squadra svizzera del Losanna, dove disputò ancora due stagioni.

Il 25 aprile 1989 lasciò il calcio giocato. Per la sua gara di addio ci stipammo, in uno stadio Comunale in rifacimento per i mondiali di Italia 1990, in quarantamila. Ero, ovviamente, presente. Fece un commovente giro di campo con il drappo viola tra le mani, regalandoci lacrime di gioia. Lui, unica Bandiera!

Antognoni ha vestito per 73 volte la maglia della nazionale italiana (7 reti segnate) esordendo il 20 novembre 1974 in Paesi Bassi-Italia terminata 3-1, e chiudendo a Praga nella partita persa 2-0 contro la Cecoslovacchia il 16 novembre 1983.

Nel campionato del mondo 1982 in Spagna sollevò la Coppa del Mondo. Sempre lì, contro il Brasile, segnò una rete, quella del 4-2, annullata per un fuorigioco inesistente. Un fallo meschino di Matysik (squarcio al piede destro ricucito con molti punti di sutura), nella semifinale con la Polonia, lo privò della possibilità di scendere in campo nella vittoriosa finale di Madrid contro la Germania Ovest. "A parte quella partita di Cagliari che ci costò lo scudetto, la finale del Mundial spagnolo, che fui costretto a saltare, fu la più grande delusione della mia vita calcistica. Quella volta mi girarono parecchio le scatole. Vidi il match dalla tribuna stampa a due passi dal Presidente Pertini".

La cui carriera fu segnata da gravi infortuni. Il 22 novembre 1981 in uno scontro di gioco con il portiere del Genoa, Silvano Martina, riportò una frattura alle ossa craniche e una temporanea interruzione del battito cardiaco.

Ero un ragazzo ma ricordo in maniera nitida quella ricorrenza. Una mattinata iniziata presto e bene rischiò di diventare, e in parte lo fu, un film dal finale sconvolgente.

Quel giorno a Firenze c’era un’aria strana in campo: dopo la sconfitta con il Cesena 15 giorni prima, nella sosta successiva la Nazionale di Enzo Bearzot pareggiò 1-1 con la Grecia a Torino, guadagnandosi la qualificazione ai successivi Mondiali. In quell’occasione Antognoni fu criticato aspramente dalla stampa. Però quel tipo di critiche preconcette Giancarlo le conosceva bene e non fu più disposto ad accettarle. Risultato? Disputò i primi 55 minuti di quel Fiorentina-Genoa in un modo mai visto, mosso da una rabbia devastante e sete di vendetta che sfociarono in giocate fantastiche, assist mirabolanti (bellissimo quello per l’1-0 di Daniel Bertoni al 24′), prodezze tecniche di inarrivabile maestria. Un Antognoni praticamente perfetto. Al 52′ (siamo sull’1-1), Graziani fu atterrato in area e lo stesso Antonio realizza il rigore del vantaggio.

Poi arriva l’episodio, uno dei più drammatici capitati sui terreni di gioco. Antognoni scatta su un lancio lungo in area di Bertoni, è in ritardo e sbilanciato, colpisce di testa il pallone mentre Martina sta volando a valanga, con i pugni chiusi e le ginocchia piegate sul petto. Uno scontro durissimo: Antognoni rimane a terra, si capisce subito che è successo qualcosa di grave, la gente tace sugli spalti.

Il genoano Gentile, il primo a soccorrere l’avversario, si allontana con le mani al capo, Onofri scoppia in lacrime, va verso la panchina del Genoa facendo ampi segni verso Antognoni a terra. "E’ morto — grida — è morto". Il medico del Genoa, dott. Pier Luigi Gatto, attraversa il campo di corsa per i primi soccorsi. Non respira e ha la bava alla bocca. Gli occhi roteano. Capisce che la cosa è molto grave, gravissima. Il polso non batte e inizia il massaggio cardiaco, la situazione è drammatica. Il massaggiatore della Fiorentina Ennio Raveggi, detto "Pallino", arriva di corsa con il sanitario viola, prof. Bruno Anselmi. C’è confusione, tensione indescrivibile. Scoppia un alterco tra il dottor Gatto che sta praticando con energia il massaggio al cuore e il preoccupatissimo massaggiatore. Antognoni è immobile al suolo, circondato dai fotografi. Anselmi dà il cambio a Gatto, che controlla il polso di Antognoni. Poi Raveggi passa alla respirazione a bocca a bocca. Sono trenta secondi terribili. Raveggi si accorge che Antognoni ha la lingua rovesciata in gola, con un dito gliela estrae e riprende a praticargli la respirazione.

Il cuore di Antognoni riprende a battere. Entrano le barelle, il giocatore è trasportato ai bordi del campo. Ancora un massaggio cardiaco, mentre Antognoni si solleva un poco ed un fotografo segnala con un balzo di gioia lo scampato pericolo.

"Mezzo minuto lungo come un’eternità – ricorderà ancora il medico sociale del Grifone -, siamo stati sull’orlo della tragedia. Non capisco come lo scontro, il colpo alla testa, possano avere avuto riflessi cerebrali e cardiaci cosi gravi. Ma l’importante è che siamo riusciti a riprendergli il polso. Sono stati momenti drammatici, ripeto, drammatici".

Antognoni, negli spogliatoi, è sottoposto alle prime cure. Dopo un’iniezione cardiotonica, il giocatore inizia a ristabilirsi. E’ ancora in stato confusionale, naturale, ma prima di lasciare lo stadio con l’ambulanza, riconosce e saluta la moglie.

Il cuore di Firenze ritornò a battere solo mezz’ora dopo, quando lo speaker del Comunale annunciò finalmente (la partita si era conclusa con la nostra vittoria per 3-2, ma la gente era ancora ferma al posto ad aspettare un altro risultato) che Giancarlo Antognoni respirava regolarmente, si era svegliato ed era fuori pericolo. Seguì un applauso lunghissimo, liberatorio, la grande paura passata.

All’ospedale nel frattempo altre cure e, subito dopo, gli accertamenti clinici che chiariscono la situazione. Antognoni frattanto si è risvegliato e può anche ricevere brevi visite. Arrivano l’arbitro Casarin, che gli regala il pallone dell’incontro, e Onofri, capitano dei rossoblu. E’ Antognoni stesso a rassicurarli: "Sto abbastanza bene, ma non ricordo assolutamente nulla di quanto è successo in campo".

A distanza di anni, sorridente, ricorda ancora che Pallino Raveggi "È stato l'unico uomo che mettendo la sua bocca sopra la mia mi ha dato... piacere, sollievo ma soprattutto la vita!".



Una prima diagnosi riferisce di trauma cranico alla zona temporale sinistra e di probabile trauma toraco-addominale, ma gli esami più approfonditi forniscono un quadro più chiaro e, purtroppo, abbastanza serio della situazione. Antognoni riporta, in base alla TC, la frattura temporale sinistra avallata (che risulta delle dimensioni di una moneta) e una frattura frontale lineare (ha lo spessore di una riga) e i medici si riservano la prognosi. Il Prof. Mennonna, che ha in cura il capitano viola, dichiara: "Ci vorrà un mese perché le fratture vengano riassorbite. Si ritiene perciò che occorreranno complessivamente tre mesi prima che Antognoni possa tornare a giocare, sempre escludendo complicazioni che ci si augura non debbano sorgere. Non ci sono particolari preoccupazioni, lo terremo in osservazione e poi, dopo ulteriori controlli, vedremo. Sicuramente sarà possibile inquadrare la diagnosi. Ora ha bisogno di riposo".

Lo sfondamento della teca cranica e un ematoma importante tra osso e cervello costrinse il rinomato cardiochirurgo a togliere il liquido tramite intervento chirurgico. Soprattutto, come affermò successivamente, "fu importante riuscire a ricostruire perfettamente il canale cranico, utilizzando i suoi stessi frammenti ossei, tanto che poi gli permise di tornare a giocare senza problemi".

Il suo decorso fu giudicato eccezionale dai medici, già pochi giorni dopo rilasciava interviste ai giornalisti che, naturalmente, gli chiesero le responsabilità di Martina. "Il portiere non ha colpa, è stato un incidente di gioco. La sfortuna e stata che col ginocchio mi ha preso nella tempia, altrimenti non sarebbe successo niente e sarebbe stato uno scontro come tanti altri. Escludo che Martina volesse farmi male, ne sono convinto. Se mi fossi accorto del contrario, avrei cercato di ripararmi la testa con le mani. Invece, quando ho visto che stava uscendo, ho cercato di mandare il pallone sulla destra per poi aggirarlo dalla parte opposta".

La Fiorentina deve fare a meno del suo Poeta. Mister De Sisti rimescola le carte. Fa di necessità virtù. Mette dentro un mediano, il gregario Miani. Il gioco cambia, ora a dirigere le danze ci pensa Eraldo Pecci. La Fiorentina non perde più. Magari vince 1-0, ma non perde. Se va male pareggia.



Il 21 marzo 1982, primo giorno di primavera, verrà difficilmente dimenticato. E’ il D-day di Fiorentina-Cesena, e dal tunnel sotto la "Fiesole", il nostro fortino, spunta l'inconfondibile capigliatura del "dio con la fascia al braccio".

Ad accoglierlo uno striscione meraviglioso della curva: "Forza Antonio, l’inferno è finito, il Paradiso ci attende". Giancarlo si volta, saluta emozionato, si tira su la fascia e guadagna il centrocampo.

Ridiventa subito protagonista; è suo il decisivo passaggio-gol a Casagrande proprio nel giorno del rientro ed è suo il gol con cui la squadra viola sbanca Napoli a quattro giornate dalla fine. Inutile ricordare l’epilogo di quel lontano sogno. L'ho descritta come la mia più grande delusione sportiva.

Senza l’infortunio quello scudetto sarebbe stata realtà, ma come ebbe a dire lo stesso Giancarlo "Due-tre volte sarei potuto andarmene da Firenze, e forse avrei vinto coppe e scudetti. Ma alla fine ho scelto di rimanere, e sono felice. E poi l’amore di Firenze è valso più di uno scudetto". Lo stesso amore che oltre quarant'anni fa aspettò in silenzio il risveglio del suo figlio prediletto.

"O Capitano! mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è terminato; la nave ha superato ogni ostacolo, l'ambìto premio è conquistato; vicino è il porto, odo le campane, tutto il popolo esulta, mentre gli occhi seguono l'invitto scafo, la nave arcigna e intrepida; ma o cuore! cuore! cuore!"

Questa è la conosciuta poesia di Walt Whitman, che parla di Abramo Lincoln. Il Presidente degli Stati Uniti era leader del Paese nello stesso modo in cui un capitano conduce il suo equipaggio.

Tu lo hai fatto anche in momenti calcistici davvero modesti. Molti modesti e avvilenti. La tua presenza era una sorta di "assicurazione" per la nostra presenza sugli spalti; come sempre prima la Maglia e poi, nel deserto generale, il tuo inconfondibile numero 10.

Buon compleanno! Lo so, sono in ritardo. È che non sopporto l'idea che tu (solo?) stia invecchiando. Ti vedo però come quando torno a casa e poso le chiavi sul mobile dell'ingresso e sorrido perché so di essere al sicuro.

Per me sei questo, Antonio, mio Capitano da sempre.