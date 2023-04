Prima della partita

Nel 537 Vitige re degli Ostrogoti pose un feroce assedio a Roma. A difenderla c'era un grande generale, Belisario, mandato a riconquistare il suolo italico contro i goti ribelli, dal suo imperatore di Oriente Giustiniano. Non fini' bene, nonostante la grande disparità di forze. Oltre 30000 Ostrogoti non riuscirono a superare le possenti mura aureliane che fanno ancora oggi bella mostra di sé, difese da un terzo in numero di bizantini, anche aiutati dal popolo che i nordisti non li volevano, cambia poco nella storia, e forse anche meno rispetto ai progenitori dei longobardi. Se il nostro condottiero a 7 partite dalla fine si trova in una situazione che la Rosea definisce di testa a testa è solo colpa sua. Io la penso così.

Non certo colpa invece, al contrario di quanto spesso si legge, del suo staff di preparatori che porta sotto le mura di Mourinho una squadra in forma ottimale. È molto probabile che il blackout post mondiale sia stato causato da una forte carica fisica per un rush finale e quindi Pioli, ammesso che sia così, è doppiamente colpevole di non aver usato meglio le risorse disponibili. Per una squadra Primavera che arriva tra le prime quattro in Youth League è impensabile che non ci sia qualche ragazzotto pronto per la prima squadra, oltre a quelli che ha usato poco o mai.

Mou ha una squadra che ha mostrato stanchezza. Il clima di primavera non ha mai aiutato le squadre romane, e quindi presumibilmente, come Belisario, userà i suoi abili trucchi difensivi per fregare il longobardo che vuole scalare le sue mura. Gerry Cardinale ha un suo mantra ben preciso che si sintetizza in una sola parola. Continuità. Quindi se Pioli non arriva quarto o addirittura non va utopisticamente, ma nel calcio le utopie a volte si realizzano, a vincere la Champions, per me è a forte rischio.

Le formazioni, inganno di Mou

A Mou manca il suo guerriero centrale. Fortissimo di testa e pericoloso in attacco. Formazione a sorpresa, così appare su "diretta" di Mourinho! Decisamente offensiva. A tre dietro. Mancini a destra a contratare Leao, centrale Kumbulla e Ibanez a sinistra. Centrocampo a 4 con Cristante sul centro destra. Celik ancora a destra per triplicare se serve. Poi Matic e Spinazzola. Pellegrini trequarti dietro due punte per la prima volta insieme Belotti e Abraham. Va pesante Mou.

Pioli mette la squadra migliore anche se Giroud ha vari acciacchi di fatica. Leao è Diaz le nostre frecce. Molto dipenderà da Cristante e Matic capaci di scambiarsi. E da come chiudono alla loro destra dove siamo più forti. Krunic e Tonali ora sono al massimo e dietro ritroviamo un Kjaer ben in palla. Tomori è un poco così così quest'anno ma l'esperto danese gli dà sicurezza. Calabria come si mette Mou ha un poco di libertà ma deve aiutare sui due centrali che andranno a uomo sulle punte. Molti duelli di testa probabilmente e qui Calabria non eccelle. Krunic e Tonali, sono in duello frontale con i due romanisti. Pellegrini molto pericoloso in quella posizione. Partita che si annuncia interessante ed apertissima. Un Mou votato in attacco è una bella novità. Difesa Roma per me un poco debole. Mou non è abituato ad attaccare e può incassare ripartenze. Come sempre saranno importanti i cambi e le mosse in corso di partita dei due generali in panca.

La partita

Partita molto bloccata con tantissimi scontri. Tomori si prende un giallo stendendo Belotti. Mou ha fatto una finta!. Si mette 532 e difende ripartendo, con Pellegrini a sinistra. Kjaer su Abraham. Calabria, abbastanza libero in impostazione, appoggia i centrali e se la vede con Pellegrini, che è il vero perno del gioco di attacco andando al tiro centrale con Belotti che cerca di portare fuori Tomori. Kumbulla esce per infortunio ed entra Bove con arretramento di Cristante. Partita brutta con Milan in giro palla e Roma con palle alte sulle punte. Gran lotta a centrocampo su tutti i palloni vaganti. Grande occasione Roma al 39' in bella azione con cross centrale di Pellegrini che si beve Diaz ma la conclusione sbatte su Abraham e Belotti svirgola. Molti falli e interruzioni continue. Va alla conclusione nel finale il Milan con Calabria che sballa il tiro . Ci prova anche Diaz allo scadere. Corner in mischia senza esito. Sterile pressing Milan e la Roma aspetta per graffiare. Leao molto chiuso nel raddoppio Mancini Celik.

Alla ripresa entra Thiaw al posto di Tomori. Esce Belotti acciaccato per Elsha molto attivo a svariare. Mancini e Celik, superba partita la sua, chiudono sempre bene su Leao che però alza il livello del suo gioco. Diaz praticamente nullo lascia per Saele. Ora il Milan alza il ritmo. Giroud è sempre chiuso e sbaglia sovente in appoggio. Stesso tema del primo tempo. Roma difende benissimo e il Milan non trova sbocchi. Ne ha uno su errore romanista con Saele che spreca alto, su unica spizzata buona di Giroud. Entrata da rosso di Ibanez che viene graziato. Dovrebbe prendersi il rosso, perché non è la prima volta che entra a piede alzato. Ma è la Roma che spreca due ripartenze su errori di appoggi, tanti, del Milan. Altra azione bella di Leao in crescita che si beve Mancini ma colpisce Celik al volto che stramazza. Cambia Pioli. Entra Kalulu per Kjaer e CDK per Bennacer, non brillantissimo.

Adesso le squadre spendono gli ultimi spiccioli e si allungano. Le tante interruzioni decretato ben 7 minuti di recupero che sommati ai 6 fanno 13 di una partita più di lotta grecoromana che di calcio, permessa dall'arbitro. Magliette tirate, spinte sono costantemente ignorate. Non un granché questo arbitraggio di uno dei migliori.

Negli ultimi minuti avviene tutto quello che non era successo nei 90 minuti precedenti. Entra Camara. Solita molle difesa di CDk, si invola Celik che poggia su Abraham. Primo movimento perfetto del centravanti e gol bellissimo. Andiamo a casa? Ma no. Gettandosi in avanti si pesca Leao, ancora lui. Cross assassino su difesa stanchissima e Saele con un poco di fortuna pareggia. Giusto così. Inessenziale l'ingresso si Solbakken per Abraham.

Conclusioni

Mou fa finta di attaccare e poi ci ripensa. Maestro indiscusso della difesa, raddoppia, triplica, non dà respiro. Tiene palla il Milan con giro sterile. Troppi errori in appoggio sprecati da ripartenze Roma poco lucide. Bove e Celik su tutti. Mancini non tiene su uno straripante Leao di fine partita. Matic e Cristante soffrono su Tonali e Krunic, rinunciano al possesso ma difendono.

La Roma va in gol su palla recuperata. Troppi i falli permessi da Orsato. Vitige si ritira e prende la strada di casa. Evita una sconfitta molto dolorosa e la corsa per il quarto posto è lunga. Belisario ancora una volta difende le sua mura con partita difensiva perfetta. Con un poco più di cinismo poteva farci molto male.

Nella Roma benissimo Bove e Celik che con Mancini chiudono il massimo pericolo che nel Milan viene sempre da sinistra. Male Ibanez che andava espulso. Partita di sacrificio di Abraham che come tutti gli attaccanti, quando difendono fanno danni. Discreto Pellegrini. Da noi male Diaz in gita turistica. Molle CDK, ormai flop confermato. Calabria quasi sempre libero non ha sfruttato la possibilità di manovrare. Olimpico Kjaer e maluccio Giroud che sbaglia troppo ma è anche ben chiuso. A destra non facciamo molto e il gol di Saele è fortunoso. Bene Tonali, un poco meno Krunic ma sempre sulle linee di passaggio. Partita bruttarella, troppo fisica. Non bene Orsato. Troppo permissivo. Quando si lascia andare troppo, il calcio diventa rugby.