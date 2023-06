Capo varo... che dice!?!... Ri..rivado!?!" "...Rivadi Contessa... ma... se non le spiace... un po' più a destra!!" Era la madrina della cerimonia, la Contessa Maria Pia Mazzanti Serbelloni Viendalmare che partiva da 76 metri con una bottiglia di prosecco in mano, dopo aver esaurito una cassa di champagne con altrettanti tentativi falliti per il varo di una lussuosa nave da crociera... e quando finalmente l'ultima bottiglia riusciva a colpire la prora del bastimento... si alzava dalla folla un corale applauso accompagnato dalla banda musicale le cui note riuscivano a mascherare le urla viscerali del Porporato assistente la cerimonia e vistosi privare del dito mignolo della mano destra ingenuamente frapposta nelle vicinanze del legno fermacolpo della mannaia tagliante l'ultimo cavo dell'impianto reggente la nave farraginosamente brandita dall'ira furente della Contessa Mazzanti Viendalmare al suo 28mo tentativo.



E' questa una delle più spassose gag del filone appartenente alle gesta comico-filmografiche del mitico Fantozzi che tanto ci hanno fatto divertire... e lo stesso divertimento ci ha regalato per una manciata di minuti il nostro Milan l'altra sera all'Anfield Road di Liverpool, dove per oltre mezz'ora veniva ripetutamente centrato dai martellanti colpi dei ragazzi di Klopp come quelle bottiglie di champagne trasformate in autentici razzi puntati sulle teste dei numerosi personaggi assistenti al varo e scenograficamente finiti tra i flutti della darsena.

Ma quando prima Rebic e dopo un solo minuto Brahim Diaz riuscivano, con due fulminee azioni sulla destra del campo, a sorpassare i Reds nel perfetto rispetto del codice stradale anglosassone prevedente il tassativo sorpasso a destra e concludere il primo tempo sull'1 a 2 sotto l'incredulità dei 30.000 Scousers dei Reds, tutto il migliaio di tifosi Rossoneri accorsi all'Anfield per sostenere la squadra, stava gioiendo e ridendo esattamente come nella solare comicità del varo del "Secondo tragico Fantozzi", rivivendo in quei pochi minuti il bel trittico di vittorie ottenuto dal Milan nelle prime gare di campionato contro Samp, Cagliari e Lazio.

E le risa continuarono anche nei primi minuti della ripresa, quando Kjaer si vedeva annullare il gol del 3 a 1 per un fuori gioco millimetrico... sarebbe veramente stato un meraviglioso sorpasso... sempre a norma di codice ...e sempre regolarmente sulla destra!!



E invece domenica prossima dovremmo tirare non più a destra... ma svoltare a sinistra puntando alla Continassa... dove il Duca Agnelli, in occasione del match contro il Milan, avrebbe invitato in una cena di gran galà gli altolocati Conti Serbelloni capeggiati dalla mitica Contessa Mazzanti Serbelloni Viendalmare accompagnata, lato sponda sabauda, dal trainer Max Allegri, mentre dall'altro lato, sponda meneghina, fanno il loro ingresso, in rappresentanza dei Rossoneri, due ex dirigenti l'A.D. Adriano Galliani ed il D.S. Ariedo Braida ambedue in frack che, nell'attraversare il lussuoso parco di Villa Cristina di Savoia, ricordano vagamente le sembianze comiche di Paolo Villaggio nei panni di Ugo Fantozzi e Gigi Reder in quelli del ragionier Filini e toccherà proprio all'ex A.D. del Milan vestire in quella ridanciana serata l'abito da cerimonia con il pantalone decisamente troppo corto e fuggire a 1.000 all'ora cercando refrigerio nella fontana del parco dopo aver convinto il Presidente Silvio Berlusconi a cedere, valutando stupidamente ed anticipatamente il suo fine carriera, Andrea Pirlo alla corte della Juventus aprendone così di fatto, complice il beneplacito strappatogli, il suo vittorioso ciclo decennale.

Una iattura pari a quel pomodorino... ritenuto freddo all'esterno... ma avente al suo interno vero fuoco e ancora tanto virtuoso gioco di calcio da vendere!!!



Ma... mi permetto di rammentare agli amanti della filmografia fantozziana che a quell'indigesto e bollente boccone fece seguito un salto dalla finestra del mitico ragioniere... travestito quella sera da Galliani che non trovò, come in precedenza, la vasca della fontana a dare refrigerio alla sua lingua preda di un repentino cambio di stato, bensì collasso' sul tetto di una fiammante Lamborghini... che non riusciva più a correre essendo perennemente inseguita dagli occhi vitrei, luminosi e sanguigni del superincavolato Presidente Berlusconi che nonostante tutto amò augurare al suo ex A.D. le migliori fortune per l'avvenire... che ad oggi lo vedrebbe solo arrestarsi nella sua Monza... stile casa e bottega... un paio di km che sportivamente percorre con la sua bicicletta quotidianamente senza più le faticose trasferte di Champions... del resto ama ancora pedalare e... a proposito!!... Geometra Galliani!!... Sulla piazza è tornato disoccupato un certo...Andrea Pirlo... ma non pensa che potrebbe essere utile per la causa brianzola?!? Magari come allenatore!?! (avrebbe superato il periodo del "foglio rosa")... o piuttosto come maestro di punizioni!

Certo... di sicuro resta un fatto!!!... La punizione più spettacolare Andrea Pirlo l'ha realizzata in quel di Milanello... segnando il suo gol più bello... quello di superare, in quel topico momento, vero spartiacque della storia Rossonera, la sua malsana quanto infelice idea di dare in pasto al nemico un autentico genio del nostro calcio.

Un vero peccato proprio nel finale di un trentennio colmo di gioie e trofei! Una macchia... ancora... da smacchiare!



Buon Monza... caro Adriano Galliani... buon ritorno in serie A!!! Il popolo Rossonero la attende con enorme piacere... e rinnovata stima... e le rivolge una preghiera... nel caso in cui un domani si dovesse giocare al Brianteo un Monza Milan all'ultima giornata di campionato valida per l'assegnazione dello scudetto... la vorremmo rivedere con quella sua convulsa mimica facciale che espresse al Curi di Perugia nel 1999, quando il Milan di Zaccheroni si aggiudicò lo scudetto del centenario, alla quale fece seguito la perfetta imitazione del nostro amico tifoso Teo Teocoli regalandoci poi, in svariati programmi televisivi, gli spassosi e mutevoli atteggiamenti espressi dal suo volto... modulati dai gol presi o fatti dal nostro... caro... vecchio... ma pur sempre amato Milan!!

Un caro abbraccio.

Massimo 48 Amarcord