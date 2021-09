I tifosi non se ne rendono conto ma Allegri ha la rosa e gli undici più forti del campionato.

De Ligt, Chiellini, Bonucci, Dybala, Morata, Chiesa, Cuadrado, Bonucci, i brasiliani ecc.

Il problema è che essa, la rosa, non è più di gran lunga la migliore ma lo è solo di poco, di corto muso.

E questo non basta!

Non basta perché Allegri non sa dare intensità, si affida ai singoli ma non ha idea di come costruire da zero. Stavolta non parte dalla base di Conte!

Anche come gestore di spogliatoio Allegri non rende bene da minestra riscaldata e si sta appiccicando ai vecchi riferimenti. Non sta lavorando bene ed evidentemente qualcosa non va, c'è qualcosa sotto.

E se per qualche ragione esterna hai perso lo smalto finisci per fare figure barbine pure con Spalletti...

Intanto i soldi di CR7, oltre 60 milioni (...) sono finiti indovinate un po' dove? Tutti a lui! E ciò ha impedito che a centrocampo venisse acquistato un leader tecnico e carismatico che avrebbe preso sulle spalle la Juve. Forse in quella situazione non avrebbe avuto paura perfino di chiudere con Szczesny in uno sgabuzzino (Perin è reduce da una stagione straordinaria perché non è titolare? Il polacco che cosa combina nello spogliatoio se viene cestinato?).

La differenza anche in questo caso c'è: Ronaldo portava sponsors e segnava, Allegri no.

Per fortuna arriva il Malmoe...

Ps:

Allegri... ma che botta c'hai?!?