Al tempo in cui a Roma Giulio Cesare faceva il bello e il cattivo tempo, gli Acta Diurna, erano una sorta di resoconto sintetico dei fatti del giorno, che venivano stilati su una tavola imbiancata posta in un luogo pubblico e così la gente di passaggio poteva leggerli. Per farvela breve era, in buona sostanza ,quello che oggi chiamiamo il quotidiano. Pare sia stato Giulio Cesare a disporre, per la prima volta, la pubblicazione degli atti del giorno. C’erano notizie ufficiali, atti amministrativi, m anche annunci di nascite, di matrimoni o necrologi. Anche allora il gossip andava di moda. Chissà come ci restò male Giulio Cesare quando apparve la notizia che si acconciava i pochi capelli, che aveva in testa, con il riporto, per nascondere la calvizie. Il grande Giulio era un po’ vanesio. C’era anche la rubrica “ Chi sta con chi”. Molto amata dal popolo romano perché in pratica era una sorta di osservatorio degli adulteri. Cosa volete che vi dica, dalle nostre parti – Italia, isole comprese – la carne è sempre stata debole. Ad ogni modo quali potrebbero essere gli argomenti degli Acta Diurna dei nostri tempi, ovvero i fatti de noantri? Passiamone in rassegna qualcuno.

RIECCOLA, LA SUPER LEAGUE

La Superleague è viva e lotta insieme a noi, come si diceva al tempo della grande contestazione nel 68. Joan Laporta, presidente del Barcellona, nel corso di una intervista radiofonica a RAC1 ha detto che dalla stagione 2025/26 la Superleague potrebbe anche partire. Ha nominato pure le squadre che ne faranno parte. Oltre a Barça e Real Madrid, ci sarebbero le italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma", ha detto Laporta. "Anche squadre francesi, come il Marsiglia, e le tre portoghesi: Sporting CP, Benfica e Porto, che sarebbero felicissime di venire. • "Poi ci sono le squadre olandesi, Ajax, Feyenoord e PSV, e Club Brugge e Anderlecht belgi. Una competizione a 16 squadre sarebbe meglio". Laporta ha anche deriso il disinteresse delle squadre inglesi, accusandole di creare comunque una propria Super League sotto forma di Premier League. "Che arrivino o meno gli inglesi, non mi interessa", ha sottolineato. "Hanno già una Superlega." Continuando a criticare l'attuale formato della Champions League , ha aggiunto: "I giocatori, gli agenti, la UEFA e i club statali si arricchiscono, giocano dove vogliono, mentre i club come noi si rovinano. Non ne ricaviamo abbastanza". dalla massima competizione europea." • La Super League avrebbe ancora bisogno dell'approvazione della FIFA prima di poter creare piani concreti, ma all'organo di governo globale non è più consentito bloccarne l'esistenza solo per principio e deve ascoltare la proposta prima di prendere una decisione definitiva. La Roma ha decisamente smentito di far parte del progetto. Cosa stranissima, tra le italiane, non c’è la Juve che ha sempre sostenuto la Super League.

MILAN, AVANCE A SARRI

Si è arrabbiato Zlatan Ibrahimovic, consulente della RedBird, società che gestisce la squadra rossonera con alterne fortune. Il gigante svedese si è detto infastidito – occhio è pericoloso quando si irrita – di tutte queste voci che sussurrano dei suoi approcci con Conte. Pioli – ha detto Ibra – è il nostro tecnico e siamo contenti di lui . Beh, cosa dire contenti loro…Però, messa a tacere una voce malevola, ecco che ne spunta un ‘altra: Maurizio Sarri. Dopo la Supercoppa, il Milan gli ha fatto qualche avance. C’è in lizza anche la Fiorentina che ha un leggero vantaggio. Sarri è di Figline Valdarno e la panchina viola gli permetterebbe un riavvicinamento a casa. Il contratto con la Lazio scade nl 2025.

LAUDATORIS

Hamilton alla Ferrari e il coro dei laudatoris italioti innalza canti di giubilo all’indirizzo di John Elkann presidente della storica casa di Maranello che, tu guarda le coincidenze, presiede anche Stellantis, altra azienda automobilistica la cui situazione non attrae i nostri laudatoris in servizio permanente effettivo. Il principale azionista di Stellantis è Exxor la holding della famiglia Agnelli, poi c’è la Peugeot e altri azionisti con quote minori.Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, proprio nello stesso giorno in cui veniva solennemente ufficializzato l’ingaggio del prode Hamilton ( 50 milioni di euro all’anno) mandava un avviso, fermo, ma cortese, al governo italiano: senza incentivi per l’acquisto di auto elettriche gli stabilimenti italiani sono in pericolo. Tradotto nel linguaggio più realistico e meno giaculatorio dei laudatoris significa che 42.700 lavoratori sono stati messi davanti alla prospettiva di una possibile cassa integrazione che, naturalmente, pagheremo noi. Gli operai degli stabilimenti di Mirafiori, Modena, Cassino, Pomigliano , Melfi e Aversa , pare, non si siano uniti al coro di giubilo all’indirizzo di Hamilton. Che ingrati! Un altro coro di laudatoris inneggia invece alle prodezze di Herr Jannik Sinner celebrato come simbolo dell’Italia che vince. Anzi Sinner, cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, da genitori con nomi wagneriani Siglinde e Hanspeter, è diventato il simbolo dell’italiano di successo e lui ne va orgogliosamente fiero. Però, piccolo particolare, dovuto alle solite congiunzioni astrali, Jannik le sue tasse non le paga alla patria italica, si bella e perduta, ma a Montecarlo, dove ha fissato la sua residenza fiscale. Che ingrato!

PIOLI E L’URLO DI MUNCH

Pioli sì, Pioli no. E’ il tema che tiene banco, in questi giorni, presso la tormentata tifoseria rossonera che, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, mi rammenta quello che Tolstoj diceva delle famiglie nell’incipit di Anna Karenina: “tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo». In questi giorni, la famiglia rossonera è sicuramente infelice e lo è a modo suo. Perché si ritrova con un allenatore che non è più on fire, anzi molti vorrebbero passarlo sul girarrosto e con una proprietà con la quale non è mai scattato il feeling. D’altronde, senza offesa, Cardinale fa pensare a Zio Paperone con il simbolo del dollaro disegnato sugli occhi che girano vorticosamente come una cassa del supermercato la cui apertura è annunciata dal suono di un campanello. Però a me, Pioli, fa venire in mente un grande dipinto. Fateci caso quando la TV ci rimanda un suo primo piano. Guardate quella faccia un po’smunta, con il tormento che disegna le righe impietose sul volto. Il dipinto che fa venire in mente è L’urlo di Edward Munch che è diventato il simbolo – quasi un’icona – della sofferenza umana.: la sua e la nostra.

Sono andato sul blog di Zardoronz - analista attento dei fatti e misfatti in casa rossonera - e ho lasciato il mio parere sull’argomento Pioli sì, Pioli no. Una riflessione, per la verità, scaturita da una reminiscenza giovanile. Ve la ripropongo: Da bambino i miei genitori mi portavano alla Villa Comunale a vedere l'opera dei pupi. Era un gran divertimento per noi bambini. C'era questo gran baraccone dove nel retro un signore abilissimo - il puparo - manovrava le marionette con straordinaria velocità. Dava loro anche la voce e noi seguivamo con grande attenzione le vicende dell'Orlando furioso e dell'Orlando innamorato. Il puparo doveva coordinare bene le marionette, altrimenti i fili s'ingarbugliavano e veniva fuori un gran pasticcio. Orlando doveva recitare il suo ruolo naturale, non poteva farne uno diverso e sicuramente il puparo non poteva agire di testa sua. L'opera dei pupi è un'arte nobilissima, tant'è che è patrimonio dell'Unesco. Ma, il merito di questo riconoscimento è merito dei pupari che sapevano muovere le marionette e soprattutto sapevano disporle sul piccolo palcoscenico. Adesso, qualcuno dirà: ma che c'entra questo con Pioli e il Milan... c'entra.., c'entra... leggete bene e capirete che a Milanello il puparo non funziona.

UDINE, EXCUSATIO NON PETITA

Maignan l’ha scampata bella. Il Consiglio Comunale di Udine ha bocciato la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, di conferire al portiere rossonero la cittadinanza onoraria. Maignan, probabilmente, avrà tirato un sospiro di sollievo ripensando a quella notte del 20 gennaio con quella curva, o, meglio, un girone dell’inferno dantesco, che dietro le sue spalle gli urlava e mimava i saltelli dello scimpanzé. La Regione Friuli Venezia Giulio, ha pubblicato, sul Corsera, una pagina pubblicitaria dal titolo Senza Motivo dove si rammenta che siamo un territorio di confine , sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità. La nostra gente non accetta di essere definita razzista per l’inqualificabile gesto di pochi individui, già identificati e puniti. Il nostro tifo vive da sempre lo sport come una sana passione oltre ogni differenza. Poi, come in tutte le pagine pubblicitarie di un certo peso specifico ( anche economico) il pay off di chiusura: Il Razzismo non ci appartiene. Il sindaco, che aveva proposto la cittadinanza onoraria per Maignan, ha commentato:”Mi dispiace si è persa l’occasione di dimostrare che la città è unita e prende le distanze da quanto accaduto.” Ci sia consentito un acido commento a questa pubblcità ‘espiatoria’, sul più importante quotidiano italiano.

Questa onerosa excusatio non petita, che avrà fatto, sicuramente, palpitare di orgoglio friulano i cuori impavidi dei leoni della curva udinese e molti leoni da tastiera – negazionisti - che abbiamo il piacere di incrociare nel corso delle perigliose navigazioni, presenta qualche vuoto di memoria.

Perché nell’estate del 1989 Ronny Rosenthal era un calciatore dello Standard Liegi in procinto di passare all’Udinese, in Serie A. Israeliano, ebreo, venne accolto, in occasione delle visite mediche, da scritte antisemite e minacce nei confronti del presidente Pozzo nel caso l’avesse tesserato. Rosenthal fu costretto a restare in Belgio. Giusto per ricordare...per evitare appunto, vuoti di memoria.

A PROPOSITO DI SCIMPANZE’

Nei giorni in cui, le pagine di VxL vibravano per la questione Maignan, ricordo di aver scritto una notazione di carattere scientifico indirizzata a quanti ridimensionavano e derubricavano i gesti scimmieschi del commando friulano insediato in Curva Sud. Quando fu completato il Progetto Genoma, i risultati confermarono che conserviamo vestigia della nostra evoluzione che risalgono ad almeno 800 milioni di anni addietro e che siamo geneticamente correlati, in misura sorprendente, a tutti gli altri organismi viventi. Le banane, tanto per dirne una, hanno il 50% di somiglianza genetica con gli uomini, i moscerini della frutta il 60%, i topi l’85% e gli scimpanzé il 98%. Rassegnatevi. Il pollicione rosso – non serve a nulla – questa è scienza, territorio del sapere che qui più di uno considera in partibus infidelium. Ovvero territorio dei non credenti.

IMPRESSIONISMO, COME IL MILAN DI SACCHI

Quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita dell’impressionismo. Prese il nome da una tela dipinta da Monet a Le Havre: Un’alba sul porto. Un bravo giornalista Vincenzo Trione, ha ricordato l’evento con un argomentato e documentato articolo sull’inserto culturale del Corriere della Sera. Ha aperto il suo pezzo così: ”Per capire quello che successe centocinquant’anni fa , potreste pensare all’Olanda di Michels e Cruijff , al Milan di Sacchi e Van Basten, al Barcellona di Guardiola e Messi.” Insomma, accadde quel 28 aprile del 1874 qualcosa di molto simile a una straordinaria partita di calcio in cui la squadra data per vincente venne battuta dalla meno accreditata. Calcio totale, marcatura a zona,passaggi veloci, repentini cambi di gioco. La squadra degli impressionisti ebbe la meglio sulla squadra degli Antichi, pittori legati al mito e alla classicità I primi si dedicarono al culto del nuovo e al piacere del futuro. Come una finale di Champions : Antichi chiusi in area, Impressionisti che attaccano da ogni parte.

UN GIRO IN SUPER JET

Il lusso è l’arma più utilizzata dagli emiri arabi, che possiedono società calcistiche, per convincere i migliori calciatori a giocare in Arabia Saudita Una delle più efficaci armi di convincimento è il super jet che viene usato per portare i calciatori a firmare i ricchi contratti promessi dalla Al-Hilal, squadra che milita nella Pro League saudita. Lo ha rivelato Odion Ighalo, ex-giocatore del Manchester United. L’aereo in questione è uno sfarzosissimo Boeing 747/400 usato anche per le trasferte della squadra. Costa circa 220 milioni di dollari ed è stato noleggiato da personaggi del calibro del principe Alwaleed bin Talal, un miliardario saudita, che è un grande fan della squadra. L’aereo inizialmente aveva 400 posti passeggeri, ma eliminati per far posto a oggetti di lusso. Ciò include una sala da pranzo e un trono d’oro, che sono stati mostrati da Ighalo e dai suoi compagni di squadra in un video.