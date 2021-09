Per molti addetti ai lavori, la Fiorentina ha fatto un attimo mercato. Per altri, la squadra viola è incompleta e si poteva fare di più. Da tifoso, penso che un vice Vlahovic e un ala destra avrebbe completato una rosa piena d'entusiasmo. Il mancato centravanti, qualcuno che potesse sostituire il forte attaccante serbo durante una partita se stanco o infortunato, oppure se squalificato era proprio necessario. Se è vero che Callejon contro il Torino a fatto vedere cose buone, è anche vero che se mancherà lui non ci sarà nessuno che lo possa sostituire perchè non esiste un giocatore con le stesse caratteristiche dello spagnolo. Forse negli svincolati, ci potrebbe essere qualcuno che possa fare da vice Vlahovic o da ala destra per completare una squadra oggi incompleta.

ECCO LA LISTA DI TUTTI GLI SVINCOLATI:

Antonio Mirante (1983, portiere) - Svincolato dalla Roma dall'1 luglio 2021

(1983, portiere) - Svincolato dalla Roma dall'1 luglio 2021 Tommaso Berni (1983, portiere) - Svincolato dall’Inter dall’1 settembre 2020

(1983, portiere) - Svincolato dall’Inter dall’1 settembre 2020 Sergio Romero (1987, portiere) - Svincolato dal Manchester United dall’1 luglio 2021

(1987, portiere) - Svincolato dal Manchester United dall’1 luglio 2021 Rafael (1990, terzino destro) - Svincolato dal Basaksehir dal 16 agosto 2021

(1990, terzino destro) - Svincolato dal Basaksehir dal 16 agosto 2021 Cuco Martina (1989, terzino destro) - Svincolato dall’Everton dall’1 luglio 2020

(1989, terzino destro) - Svincolato dall’Everton dall’1 luglio 2020 Fabrizio Cacciatore (1986, terzino destro) - Svincolato dall'Ascoli dall'1 luglio 2021

(1986, terzino destro) - Svincolato dall'Ascoli dall'1 luglio 2021 Serge Aurier (1992, terzino destro) - Svincolato dal Tottenham dal 31 agosto 2021

(1992, terzino destro) - Svincolato dal Tottenham dal 31 agosto 2021 Jemerson (1992, difensore) - Svincolato dal Corinthians dall’1 luglio 2021

(1992, difensore) - Svincolato dal Corinthians dall’1 luglio 2021 Jozo Simunovic (1994, difensore centrale) - Svincolato dal Celtic dall’1 luglio 2020

(1994, difensore centrale) - Svincolato dal Celtic dall’1 luglio 2020 Shkodran Mustafi (1992, difensore centrale) - Svincolato dallo Schalke 04 dall’1 luglio 2021

(1992, difensore centrale) - Svincolato dallo Schalke 04 dall’1 luglio 2021 Eliaquim Mangala (1991, difensore centrale) - Svincolato dal Valencia dall’1 luglio 2021

(1991, difensore centrale) - Svincolato dal Valencia dall’1 luglio 2021 Zanka Jorgensen (1990, difensore centrale) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021

(1990, difensore centrale) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021 Mapou Yanga Mbiwa (1989, difensore centrale) - Svincolato dal Lione dall’1 luglio 2020

(1989, difensore centrale) - Svincolato dal Lione dall’1 luglio 2020 Nicolas Nkoulou (1990, difensore centrale) - Svincolato dal Torino dall'1 luglio 2021

(1990, difensore centrale) - Svincolato dal Torino dall'1 luglio 2021 David Luiz (1987, difensore centrale) - Svincolato dall'Arsenal dall'1 luglio 2021

(1987, difensore centrale) - Svincolato dall'Arsenal dall'1 luglio 2021 Mateo Musacchio (1990, difensore centrale) - Svincolato dalla Lazio dall'1 luglio 2021

(1990, difensore centrale) - Svincolato dalla Lazio dall'1 luglio 2021 Loris Benito (1992, terzino sinistro) - Svincolato dal Bordeaux dal 31 agosto 2021

(1992, terzino sinistro) - Svincolato dal Bordeaux dal 31 agosto 2021 Fabian Johnson (1987, terzino sinistro) - Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dall’1 luglio 2020

(1987, terzino sinistro) - Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dall’1 luglio 2020 Yuto Nagatomo (1986, terzino sinistro) - Svincolato dal Marsiglia dall'1 luglio 2021

(1986, terzino sinistro) - Svincolato dal Marsiglia dall'1 luglio 2021 Gonzalo Castro (1987, centrocampista) - Svincolato dallo Stoccarda dall’1 luglio 2021

(1987, centrocampista) - Svincolato dallo Stoccarda dall’1 luglio 2021 Muhamed Besic (1992, centrocampista) - Svincolato dall’1 luglio 2021 dall’Everton

(1992, centrocampista) - Svincolato dall’1 luglio 2021 dall’Everton Ramires (1987, centrocampista) - Svincolato dal Palmeiras dal 27 novembre 2020

(1987, centrocampista) - Svincolato dal Palmeiras dal 27 novembre 2020 Fernando (1992, centrocampista) - Svincolato dal BJ Guoan dal 18 agosto 2021

(1992, centrocampista) - Svincolato dal BJ Guoan dal 18 agosto 2021 Ander Iturraspe (1989, centrocampista) - Svincolato dall’Espanyol dal 20 luglio 2020

(1989, centrocampista) - Svincolato dall’Espanyol dal 20 luglio 2020 Carlos Sanchez (1986, centrocampista) - Svincolato dal Watford dall’1 luglio 2021

(1986, centrocampista) - Svincolato dal Watford dall’1 luglio 2021 William Vainqueur (1988, centrocampista) - Svincolato dall’Antalyaspor dal 4 agosto 2020

(1988, centrocampista) - Svincolato dall’Antalyaspor dal 4 agosto 2020 José Jurado (1986, centrocampista) - Svincolato dal Cadice dall’1 ottobre 2020

(1986, centrocampista) - Svincolato dal Cadice dall’1 ottobre 2020 Senad Lulic (1986, centrocampista) - Svincolato dalla Lazio dall'1 luglio 2021

(1986, centrocampista) - Svincolato dalla Lazio dall'1 luglio 2021 Kwadwo Asamoah (1988, centrocampista) - Svincolato dal Cagliari dall'1 luglio 2021

(1988, centrocampista) - Svincolato dal Cagliari dall'1 luglio 2021 Jack Wilshere (1992, centrocampista) - Svincolato dal Bournemouth dall'1 luglio 2021

(1992, centrocampista) - Svincolato dal Bournemouth dall'1 luglio 2021 Javier Pastore (1989, trequartista) - Svincolato dalla Roma dal 31 agosto 2021

(1989, trequartista) - Svincolato dalla Roma dal 31 agosto 2021 Oscar Romero (1992, trequartista) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

(1992, trequartista) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 Clement Grenier (1991, trequartista) - Svincolato dal Rennes dall’1 luglio 2021

(1991, trequartista) - Svincolato dal Rennes dall’1 luglio 2021 Keisuke Honda (1986, trequartista) - Svincolato dal Neftchi Baku dall'1 luglio 2021

(1986, trequartista) - Svincolato dal Neftchi Baku dall'1 luglio 2021 Samir Nasri (1987, trequartista) - Svincolato dall’Anderlecht dall’1 luglio 2020

(1987, trequartista) - Svincolato dall’Anderlecht dall’1 luglio 2020 Robinho (1984, trequartista) - Svincolato dal Santos dal 16 ottobre 2020

(1984, trequartista) - Svincolato dal Santos dal 16 ottobre 2020 Gaston Ramirez (1990, trequartista) - Svincolato dalla Sampdoria dall'1 luglio 2021

(1990, trequartista) - Svincolato dalla Sampdoria dall'1 luglio 2021 Hatem Ben Arfa (1987, trequartista) - Svincolato dal Bordeaux dall'1 luglio 2021

(1987, trequartista) - Svincolato dal Bordeaux dall'1 luglio 2021 Sebastian Giovinco (1987, trequartista) - Svincolato dall'Al Hilal dal 15 agosto 2021

(1987, trequartista) - Svincolato dall'Al Hilal dal 15 agosto 2021 Diego Perotti (1988, esterno) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021

(1988, esterno) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021 Max Meyer (1995, esterno) - Svincolato dal Colonia dall'1 luglio 2021

(1995, esterno) - Svincolato dal Colonia dall'1 luglio 2021 Jordon Ibe (1995, esterno) - Svincolato dal Derby County dall'1 luglio 2021

(1995, esterno) - Svincolato dal Derby County dall'1 luglio 2021 Kevin Mirallas (1987, esterno) - Svincolato dal Gaziantep dall'1 luglio 2021

(1987, esterno) - Svincolato dal Gaziantep dall'1 luglio 2021 Iago Falque (1990, esterno) - Svincolato dal Torino dal 31 agosto 2021

(1990, esterno) - Svincolato dal Torino dal 31 agosto 2021 Angel Romero (1992, esterno) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

(1992, esterno) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 Radamel Falcao (1986, attaccante) - Svincolato dal Galatasaray dall’1 settembre 2021

(1986, attaccante) - Svincolato dal Galatasaray dall’1 settembre 2021 Facundo Ferreyra (1991, attaccante) - Svincolato dal Celta Vigo dall’1 luglio 2021

(1991, attaccante) - Svincolato dal Celta Vigo dall’1 luglio 2021 Fernando Llorente (1985, attaccante) - Svincolato dall’Udinese dall’1 luglio 2021

(1985, attaccante) - Svincolato dall’Udinese dall’1 luglio 2021 Carlos Tevez (1984, attaccante) - Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021

(1984, attaccante) - Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021 Mario Mandzukic (1986, attaccante) - Svincolato dal Milan dall'1 luglio 2021

(1986, attaccante) - Svincolato dal Milan dall'1 luglio 2021 Graziano Pellè (1985, attaccante) - Svincolato dal Parma dall'1 luglio 2021

(1985, attaccante) - Svincolato dal Parma dall'1 luglio 2021 Daniel Sturridge (1989, attaccante) - Svincolato dal Trabzonspor dal 2 marzo 2020

(1989, attaccante) - Svincolato dal Trabzonspor dal 2 marzo 2020 Giovani Dos Santos (1989, attaccante) - Svincolato dall'America dal 15 giugno 2021

(1989, attaccante) - Svincolato dall'America dal 15 giugno 2021 Wilfried Bony (1988, attaccante) - Svincolato dall’Al Itthiad dall’1 ottobre 2020

(1988, attaccante) - Svincolato dall’Al Itthiad dall’1 ottobre 2020 Oumar Niasse (1990, attaccante) - Svincolato dall’Huddersfield dall’1 luglio 2021

(1990, attaccante) - Svincolato dall’Huddersfield dall’1 luglio 2021 Yaya Sanogo (1993, attaccante) - Svincolato dall'Huddersfield dall’1 luglio 2021

(1993, attaccante) - Svincolato dall'Huddersfield dall’1 luglio 2021 Franck Ribery (1983, attaccante) - Svincolato dalla Fiorentina dall'1 luglio 2021

(1983, attaccante) - Svincolato dalla Fiorentina dall'1 luglio 2021 Raffael (1983, attaccante) - Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dall’1 luglio 2020

I GIOCATORI SVINCOLATI CHE LA FIORENTINA POTREBBE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER EVENTUALI ACQUISTI A TITOLO 0, (in percentuale %)

Diego Perotti (1988, esterno) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021 (60%)

(1988, esterno) - Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021 Max Meyer (1995, esterno) - Svincolato dal Colonia dall'1 luglio 2021 (75%)

Jordon Ibe (1995, esterno) - Svincolato dal Derby County dall'1 luglio 2021 (75%)

Kevin Mirallas (1987, esterno) - Svincolato dal Gaziantep dall'1 luglio 2021 (70%)

(1987, esterno) - Svincolato dal Gaziantep dall'1 luglio 2021 (70%) Iago Falque (1990, esterno) - Svincolato dal Torino dal 31 agosto 2021 (60%)

(1990, esterno) - Svincolato dal Torino dal 31 agosto 2021 (60%) Angel Romero (1992, esterno) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 (40%)

(1992, esterno) - Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 (40%) Radamel Falcao (1986, attaccante) - Svincolato dal Galatasaray dall’1 settembre 2021 (60%)

(1986, attaccante) - Svincolato dal Galatasaray dall’1 settembre 2021 (60%) Facundo Ferreyra (1991, attaccante) - Svincolato dal Celta Vigo dall’1 luglio 2021 (60%)

(1991, attaccante) - Svincolato dal Celta Vigo dall’1 luglio 2021 (60%) Fernando Llorente (1985, attaccante) - Svincolato dall’Udinese dall’1 luglio 2021 (80%)

Carlos Tevez (1984, attaccante) - Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021 (20%)

(1984, attaccante) - Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021 (20%) Mario Mandzukic (1986, attaccante) - Svincolato dal Milan dall'1 luglio 2021 (80%)

Graziano Pellè (1985, attaccante) - Svincolato dal Parma dall'1 luglio 2021 (75%)

Daniel Sturridge (1989, attaccante) - Svincolato dal Trabzonspor dal 2 marzo 2020 (75 %)

Giovani Dos Santos (1989, attaccante) - Svincolato dall'America dal 15 giugno 2021 (75%)

Wilfried Bony (1988, attaccante) - Svincolato dall’Al Itthiad dall’1 ottobre 2020 (75%)

Oumar Niasse (1990, attaccante) - Svincolato dall’Huddersfield dall’1 luglio 2021 (75 %)

Yaya Sanogo (1993, attaccante) - Svincolato dall'Huddersfield dall’1 luglio 2021 (80%)

Franck Ribery (1983, attaccante) - Svincolato dalla Fiorentina dall'1 luglio 2021 (80%)

Raffael (1983, attaccante) - Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dall’1 luglio 2020 (50%)

E' vero. Ci sono giocatori con ingaggi stratosferici e difficilmente in questa lista molti di loro vogliono abbassare la loro parcella... però è anche vero che questi giocatori, se pur anziani, hanno tanta esperienza e ognuno di loro potrebbe dare un contributo nel migliorare sia tecnicamente sia tatticamente qualsiasi squadra.

Tra questi giocatori in elenco, mi piace molto Giovanni Dos Santos, Messicano che ha avuto dei trascorsi con il Barcellona qualche anno fa. Tuttavia, nella sista ci sono attaccanti ed esterni che potrebbero dare un contributo reale alla formazione di Vincenzo italiano. Il neo tecnico viola fa un gioco d'attacco e molti di questi citati sopra sono funzionali al gioco della Fiorentina.

Sarebbe bello se la società viola richiamasse Ribery come alternativa a Callejon. Secondo me, il francese è ancora un valido giocatore. Comunque, difficile che accadrà. Sicuramente i tifosi della viola ringrazieranno sempre questo giocatore per ciò che ha fatto vedere nel tempo in cui è stato a Firenze.

Piero Posillico