Chiedo al nostro allenatore, Stefano Pioli, di valutare il cambio di modulo: dall'attuale 4-1-2-1 (dato che Bennacer/Tonali e Leao purtroppo non stanno giocando o, quando sono in campo, sono ininfluenti/dannosi) ad un 4-4-2. So che non abbiamo un centrale di centrocampo, ma dato che ha corsa può benissimo essere Calhanoglu il giocatore che potrebbe affiancare Kessiè.



La formazione quindi sarebbe questa: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Saelemakers, Calhanoglu, Kessiè, Theo Hernandez, Brahim Diaz/Rebic, Ibrahimovic



Non perdiamo la Champions League a due passi dal traguardo. Bennacer o si dà una svegliata oppure sta bene in panchina, perde solo palloni velenosi e rallenta l’azione. Leao no comment, film già visto e rivisto con Niang. Tonali? Non si può commentare il nulla. Rammento solo che un Montolivo lo avevamo e ci abbiamo impiegato anni a liberarcene. Kessiè, Tomori, Saelemakers, Calhanoglu anima e simbolo di questo Milan... che in ogni caso dobbiamo ringraziare per averci permesso di sognare... a Natale puoi!