La questione Maignan-Donnarumma-Milan sta tenendo banco in queste ore, con il portiere che a breve potrebbe definirsi un "ex Lille" che è già sbarcato a Milano pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Milan. Una risoluzione che lascia presagire l'addio di Donnarumma al Milan, più volte paventato in lunghe annate di trattative ma mai come oggi vicino alla realizzazione.

Come sempre i tifosi si dividono, tra chi riteneva le richieste del portiere troppo esose e chi invece riteneva che il Milan non avrebbe dovuto lasciarsi scappare a parametro zero il portiere dei prossimi 15/20 anni.



La domanda che ci si pone e alla quale si vuole dare risposta è: quanto incide un portiere? Quanti punti porta un portiere a una squadra? Ovviamente la risposta dovrebbe provenire da uno studio attento dei dati, da un modello statistico che tenga in considerazioni gli elementi più disparati. Tuttavia, limitandosi all'analisi dei semplici dati sui portieri presenti sul sito di fbref.com (https://fbref.com/it/comp/11/keepers/Statistiche-di-Serie-A) e inerenti alla stagione appena conclusasi (2020-2021) si può notare qualcosa, tenendo sempre presente la fallacia che la mancata considerazione di altri dati si porta dietro.

Si può comunque dire di prendere in considerazione dati inerenti l'abilità del portiere, che quindi limano leggermente le distorsioni che potrebbero incontrarsi.

Il portiere con la percentuale di parate più alte del nostro ultimo campionato è David Ospina, 76,9%. Da tenere ben presente però che Ospina ha giocato 1440 minuti, l'equivalente di 16 partite, subendo 39 tiri e parandone 30. Non ci si sofferma però sulla qualità, sulla distanza, sulla forza del tiro, il che per ovvie ragioni si presta a distorsioni.

Tra i portieri che hanno giocato sempre: Handanovic, Donnarumma, Audero, Consigli e Montipò, tutti con 37 presenze, si può notare come Handanovic abbia la percentuale di parate più alta di tutti (72,4%) a fronte però del minor numero di tiri subiti (105) a fronte di Consigli che di tiri ne ha subiti 180, parandone 127 (ossia il 71,1%).

E Donnarumma? La sua percentuale è simile a quella di Consigli, tuttavia il 99 rossonero in questa stagione si è visto calciare contro 125 palloni, intercettandone con successo 90. I portieri delle milanesi, finite poi rispettivamente prima e seconda hanno anche il record condiviso di cleansheet: 14 a testa. Da una prima analisi di questi dati grezzi si può subito esprimere un giudizio: Inter e Milan che hanno due buoni reparti difensivi hanno subito meno tiri, i portieri sono stati costretti a fronteggiare conclusioni forse più blande? Tuttavia hanno tenuto una buona percentuale di parate. Consigli, allenato da De Zerbi che propone un calcio offensivo e all'avanguardia ha esposto il proprio portiere a un maggior numero di conclusioni, tuttavia l'estremo difensore neroverde è quello con il maggior numero di parate in tutta la Serie A.

Se Consigli ha compiuto il maggior numero di parate, Cordaz è quello che ha subito il maggior numero di tiri verso la propria porta: 203, parandone 115, ossia poco più del 57%. Menzione speciale per Mattia Perin, il portiere genoano ha giocato "solo" 32 partite, subendo 150 tiri e intercettandone con successo il 75%, confermandosi ai livelli che lo avevano portato a ricevere le attenzioni delle big. Tra le piccole, Musso e Cragno si sono districati bene con la stessa percentuale di parate: circa il 73%.

Tra le note dolenti Szczesny: il portiere della Juve è diciassettesimo per tiri subiti (95), ma solo undicesimo per percentuale di parate (circa il 70%). Rispetto a ciò che il gioco propositivo e spumeggiante dell'Atalanta può far pensare, i portieri della Dea con Gollini che ha giocato il doppio di Sportiello (25 a 15 in termini di partite giocate) si sono visti recapitare dalle loro parti -complessivamente- 109 tiri, numeri simili a Lazio e Inter. L'alternanza dei portieri rende ancor più difficile il compito di determinare con esattezza l'incidenza degli stessi sul risultato, così come capita se si osserva la Roma che ha schierato tutti e tre i portieri subendo -complessivamente- 161 tiri e parandone (sempre considerando i tre) 113.

Da un'analisi grezza dei dati emerge come ci sia qualcos'altro oltre alla bravura del portiere a determinare l'andamento di una squadra. Ci sono tuttavia esempi da citare, quali i casi di Perin, Musso e Cragno che pur giocando in squadre "piccole" che hanno combattuto per non retrocedere fino alla fine (soprattutto il Cagliari) hanno mantenuto alta la percentuale di parate, così come Consigli "costretto" dalla filosofia del suo allenatore a subire tanti tiri, ma bravo ad intercettarne quasi i 2/3.



Non si scoperchia il vaso di Pandora dicendo che probabilmente i risultati di una squadra dipendono non solo dal singolo ma dal collettivo, oltre che dalla filosofia di gioco dell'allenatore. A tal proposito si può dare una risposta a chi si interroga sul fatto che il Milan avrebbe dovuto trattenere Donnarumma a qualsiasi costo: probabilmente se quei milioni risparmiati verranno sapientemente investiti non sarà poi una così grande perdita, tenendo ferma la convinzione che chi si accaparrerà il talento campano realizzerà un affare che -Raiola permettendo- terrà la sua squadra al riparo dal chiedersi "chi prendo in porta" per i prossimi 15 anni.