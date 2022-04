Voglio partire da queste righe rare e assolutamente inaspettate da parte della Redazione di VxL:

“Vi salutiamo ringraziandovi tutti per il tempo che dedicate costantemente alla community e facendo un plauso straordinario ai blogger Ciccio, Arsenico17, Damiano e Ginni per la loro iniziativa su Twitter, che stanno portando avanti con grande meticolosità ed entusiasmo: siete straordinari ragazzi, attendiamo notizie sulla serata di ieri!”.

Per noi di StanzaVxL è un grande onore essere menzionati dalla Redazione VxL del blog per il quale scriviamo e partecipiamo con umiltà, tanto entusiasmo e altrettanta passione. Il sottoscritto ci scrive da tanti anni -almeno cinque, al massimo sette- passando da Mr. Oronzo Canà ad Arsenico17. Grazie per la fiducia!

Per correttezza, ahimè, devo precisare che Ginni ha deciso di abbandonare il progetto. Lo ringraziamo per il tempo prezioso dedicatoci. In bocca a lupo per le tue future sfide sociali e professionali. Faremo il tifo per te e la tua Fiorentina!

Torniamo alla puntata. Nella precedente StanzaVxL, purtroppo, abbiamo avuto una marea di difficoltà. Twitter non andava proprio e ci buttava fuori dallo space in continuazione: ahimè, in molti non hanno potuto partecipare alla puntata. Tra questi il nostro ospite Crab e con lui tutti i tifosi partenopei che lo seguono con tanto affetto. Vi aspettiamo a braccia aperte per la prossima puntata di StanzaVxL, sempre se vorrete: Si necesitas que te lleven, mi casa es tu casa.

Che dire? Per lo scrivente è stata una giornata nera - non voglio esagerare, ma è così alla fine dei conti - perché avevo il peso dell’ottimo lavoro, ma soprattutto dalle grandi aspettative risposte in settimana dai miei colleghi.

In puntata avrò chiesto scusa, almeno, una ventina di volte a ospiti e ad ascoltatori. È stato penoso! Non sono riuscito a voltare pagina, purtroppo. Forse con il mio umore nero alla Jimmy Hendrix - sotto le suole dei tacchi delle scarpe dopo aver pestato una merda fresca, freschissima come una mozzarella di bufala campagna, per utilizzare un eufemismo tanto caro ai puristi della sfortuna e ai caseari di tutto il globo - ho condizionato negativamente la serata. Non riuscendo a creare lo Spazio StanzaVxL -abbiamo avuto un bug temporale di circa 45 minuti- mi sono innervosito parecchio; ho imprecato addirittura in cerignolano antico: “Mask, u’ puccion ‘de soret!”. Ho preso a pugni i muri portanti di casa e, persino, trattato male la mia compagna di una vita: “Sei come tua madre - mia suocera - era proprio necessario programmare il lavaggio della lavatrice dalle ore 19 alle ore 21?”.

Il rumore del cestello, questa volta, mi innervosiva come non mai e in più c’era un grosso, grande, impellente problema da risolvere anche se non dipendeva da me, ma da Twitter.

Quando i problemi tecnici sono stati risolti -dopo 45 minuti at clock- non è stato facile entrare in diretta. Il treno era già passato - Ciuf! Ciuf! - e io sono rimasto come un Babbo Natale, sudato e puzzolente come un topo di fogna, alla stazione ad aspettarlo. Ciuf! Ciuf! Che tristezza!! Babbo Natale non esiste. Nooooooo!

Il mio è un ruolo marginale in puntata -non sono una testa di cappero egocentrico come qualcuno di voi mi dipinge, anzi sono un tipo molto sensibile e introverso (ma in questo caso parlando di me, divento egocentrico e insensibile? Mamma mia, mi metto paura da solo, pensando alle possibilità infinite di internet di condannare un uomo senza conoscerlo)- ma tutti i ruoli in StanzaVxL sono fondamentali. Se avessimo avuto altre ambizioni, già, -Damiano, Francesco e Arsenico17 (il cuore pulsante del progetto)- avremmo certamente creato uno spazio individuale, magari scopiazzato l’idea a qualche altro spaces. Le idee si possono copiare, ma lo spirito dell’idea resta unico e immortale.

Noi abbiamo già vinto!

No. No. Poi, non è nel nostro stile! Crediamo in questo progetto, ma non solo. Ci fidiamo l’uno dell’altro anche se tra di noi, spesso, ci sono discussioni animate e silenzi roboanti. Non mancano, nemmeno, i distacchi come ogni santa famiglia che si rispetti. Sì, perché “noi” siamo un piccolo nucleo familiare che va aldilà delle “sacrosante” ambizioni personali e di gruppo. Per venirsi incontro nella vita, forse, ci vorrebbe soltanto un po' di chiarezza e di sincerità. Null’altro, ma è chiedere troppo. Ma ritorniamo a noi. Quando le cose vanno male ci facciamo forza a vicenda. Sarebbe troppo comodo essere un gruppo vincente soltanto quando si vince. Magari saremmo tutti juventini dentro o peggio ancora del PD o del M5S.

Questo Paese è pieno di gente pronta a salite sul carro del vincente. Che poi vincente di cosa? Qual è l’ambito premio messo in palio dal giudice con il pifferaio magico? Una pacca sulle spalle, se ti va bene.

La puntata non è andata male, abbiamo portato a casa più di cento ascoltatori, ma purtroppo non è possibile quantificare il numero reale perché abbiamo creato una decina di Stanze e siamo passati -manco fossimo un parlamentare di un partito all’opposizione prima della minaccia della caduta dell’ennesimo Governo fasullo- da un profilo all’altro.

Però è inutile nascondersi dietro un dito; la serata non è andata come ci aspettavamo per tanti motivi, tra cui quello principale del bug di Twitter. Insomma, durante la serata del 27 aprile non piangeva soltanto l’avvocatessa del social con l’uccello più famoso del web per la cessione della piattaforma a Musk, ma anche noi di stanzaVxL.

Allora è tutto finito? Sì, fino a all’altra sera sembrava proprio così per la gioia di tutti i detrattori.

Fino a quando… ho avuto l’ispirazione dall’astronave madre...

Ebbene, ieri sera, per farmi perdonare ho portato la mia compagna al Ono Sushi Experience di Buccinasco. Dopo la cena - a causa di una prostata indolente che non mi rispetta come persona, blogger, nonostante io la ospiti nel mio corpo da quando sono nato - mi sono recato ai servizi igienici. Ahhhhh! Che bello!! Ma nooooo! Che succede? Tutte a me, sono tanto sfortunato. Muiooooooo!

All’improvviso, zitta, zitta, quatta, quatta, si spegne la luce del cesso senza un cappero di preavviso. Come ti permetti luce del cesso? Tu non sai chi sono io? Sono Arsenico17. E adesso come faccio? Sigh! Sigh! Perché non ho studiato da mago?

Non voglio urinare sulle scarpe nuove, tantomeno sui pantaloni della domenica. Va bene per terra, come fa il 99% dei maschietti, ma non addosso. Che figura di cacca ci faccio con la community del locale? Mhhh! C’è quella brunetta, al tavolo di fronte al mio, niente male. C’è quella famiglia così carina alla mia destra. E vogliamo parlare della cinesina che gestisce la sala del locale: quanto è bella, com’è carina? Mamma mia, mama mia let me go! Ma poi sarà cinese o giapponese? Boh! Basta Arsenico17, stacca il cervello e arriva al dunque.

Ok. Non voglio mettere altra carne al fuoco anche perché trattasi sempre di un bel pezzo di sushi.

Insomma, in quel momento drammatico per il sottoscritto è successo qualcosa del tutto inaspettato. Oh! Oh! Oh! (infinita saggezza). Ho fatto un passettino indietro e, subito dopo, un altro in avanti. Papammmm! Papammmm! Papammmm! La luce si è accesa come per incanto. Miracolo? Gli alieni? Musk ha comprato il cesso del Ono Sushi Experience di Buccinasco o più semplicemente è un segno del destino? Niente di tutto questo. Si è attivata la fotocellula accensione luce. Insomma, la parte buona della tecnologia; quella assolutamente necessaria come direbbe il nostro Pippo Russo.

Amici miei “NOI” non molliamo di un centimetro nonostante le difficoltà che ci sono state e ci saranno sicuramente, nonostante tutto. Perché?

Perché così va la vita, un passettino avanti e uno indietro in un loop senza fine...

Perché alla fine quello che conta per davvero... ma quello che davvero è importante… quello che per noi è davvero importante... è soltanto il DURANTE….

Ringraziamo per essere intervenuti in puntata:

MIRKO CALEMME: corrispondente italiano di diario AS, Direttore di serieanews.com e Redattore di calciomercato.it;

corrispondente italiano di diario AS, Direttore di serieanews.com e Redattore di calciomercato.it; MARCO VARINI: redattore derbyderbyderby.it (network gazzetta dello sport) e ospite di Sportitalia;

redattore derbyderbyderby.it (network gazzetta dello sport) e ospite di Sportitalia; ANTONIO FRATEIACCI: Scrive per MondoLazio.it e organizza spaces della Lazio, ospite quotidiano a RadioIncontro Olympia;

Scrive per MondoLazio.it e organizza spaces della Lazio, ospite quotidiano a RadioIncontro Olympia; CRAB (@AUDELSS): Organizzatore storico spaces Napoli;

Organizzatore storico spaces Napoli; LUIS (@LUIS_FREESPIRIT): Organizzatore spaces Inter e opinionista interista - molto apprezzato soprattutto da StanzaVxL - in altri spaces;

Organizzatore spaces Inter e opinionista interista - molto apprezzato soprattutto da StanzaVxL - in altri spaces; IACOPO MIRABELLA: esperto di calciomercato, Press Office FootballNews24.it, Caporedattore di mondopengwin.it

Ehm e adesso? Noi che siamo un minuscolo punto nero nell'immensità dell’universo dove qualunque cosa è al posto giusto…

Ehm e adesso? Musica Maestro…..

A presto, per una nuova puntata di StanzaVxL

Arsenco17, Ciccio Indi, Damiano Fallerini