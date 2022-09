Quando vedo l`Udinese giocare con la maglia bianconera o la Juventus con la maglia arlecchina, non provo nulla, ma se gioca la Juventus con maglia bianconera allora mi vengono i brividi. Purtroppo questi dirigenti e questo allenatore mi hanno disgustato.

Le scenate di San Siro dove hanno denigrato Conte non mi escono dalla mente (Conte è stato un giocatore e un allenatore determinante per tante vittorie della Juventus) come Marotta da dirigente.

Tifoso della Juventus sono diventato da bambino per Sivori e Menichelli per l`eleganza del loro gioco anche se non hanno vinto molto. A Gianni Agnelli sono sempre piaciuti i fantasisti funamboli per quello ha voluto Platini e anche Dybala gli sarebbe piaciuto. La vittoria a tutti i costi è venuta con Boniperti anche se G. Agnelli non disdiceva un derby vinto con autorete negli ultimi minuti. Nella vita privata come nella vita lavorativa ci vuole programmazione. Pensare all`oggi e al domani: se un datore di lavoro ti dice che "fatturiamo abbastanza" significa che prima o poi deve chiudere o fallire. Nel campo lavorativo se sei bravo cresci se ti accontenti è l`inizio della fine.

Trapattoni ammoniva di non dire gatto, finché non ce l`hai nel sacco. Questi invece hanno preso Ronaldo, pensando di pagarlo con la superliga (gatto non ancora nel sacco). Conte non pretendeva certamente un Ronaldo.

Poi troppe decisioni prese per simpatia personale. Arthur via a tutti i costi mentre A. Sandro non si tocca si preferisce dare via Pellegrini e Cambiaso. De Sciglio e Kean? Rabiot sempre titolare? Bonucci? I lanci lunghi erano la sua specialità ma ora che si gioca con costruzione dal basso a che serve un difensore che non sa difendere? (Cocco di mamma tua?). A Torino comprano Kostic a Napoli prendono Kavaskelia o come cavolo si chiama che ha le movenze di Sivori (Gianni si è rivoltato nella to...).

Alcuni giornalisti hanno detto "Uno di noi" Giusto uno di voi! Ci sono attività che non permettono certi comportamenti. Io lavoro anche con i bambini della scuola, pensate che ascolterebbero i miei consigli se vedessero video miei alla "Siffredi"?

La Signora aveva una Fiat che ha cambiato con una Ferrari, non la posso biasimare, ma tu Ferrari "dovresti" rispettare il tuo ruolo.

Uno di noi? Non ho mai toccato una donna nelle parti femminili in pubblico. Parlo di due persone ma una non esisterebbe senza l`altra.

Senza fare nomi avete mai visto Capello, Del Piero, Ancelotti, Mourinho... ad una tombolata con donnine? Ecco solo per spiegare che così non fanno tutti.

Programmando si possono fare degli errori, ma con un po`di fortuna si raggiungono risultati positivi.

Quando a diciasette anni ho chiesto ai miei genitori il permesso per sposarmi mi hanno preso per matto, ma erano i tempi del "flower power" con droghe, amore libero, prostituzione, avevo trovato una donna che non sapeva cosa fosse uno spinello, praticamente un ago nel pagliaio. Quando trent`anni più tardi ho divorziato, apriti cielo, "matto", "dove la trovi una migliore". Ma io ho pensato che altri trent`anni li avrei vissuti e cominciavo ad annoiarmi. (Maledetta programmazione, ma non per me). Con la nuova moglie (giovane e bella) sto bene anche se un pochino mi annoio (dopo vent`anni) ma del mio cuore non mi fido più è un po`ballerino.

Annoiarsi un po`per non morire.

Senza programmazione ti ritrovi con Kostic, Pogba, Di Maria, Paredes giocatori buoni ma non eccelsi, se lo fossero il Psg se li teneva. Giocatori invendibili che peseranno sul bilancio per anni.

E il prossimo cosa farai? Come sostituisci Bonucci, A. Sandro, Cuadrado che sono giocatori finiti e gli impresentabili? Con un altro aumento di capitale?



La Juventus non deve vincere ogni anno, ma lottare per lo scudetto sì che deve, con quel capitale a disposizione diventa un dogma. E anche in Europa contano i risultati e le prestazioni, il mondo ha riso abbastanza di noi.

A Torino vogliamo aria fresca e siamo in tanti a pensarlo.